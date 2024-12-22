ملتقى بأبوظبي يبحث التوازن بين الإنفاق والادخار الذكي

نظم مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي بمقره في أبوظبي حلقة نقاشية حول المال ورائدات الأعمال، بمشاركة حنان المغربي، المديرة التنفيذية لشركة مرونة للاستشارات الإدارية والمالية والمستشارة في مجال التخطيط المالي والاستراتيجي، وبحضور عضوات مجلس الإدارة ونخبة من ضيفات المجلس.

وتحدثت حنان المغربي عن التوازن بين الإنفاق والادخار الذكي، مشيرة إلى أن أحد أكثر التحديات التي تواجهها سيدات الأعمال والنساء عموماً، هو كيفية إيجاد التوازن المثالي بين الاستمتاع باللحظة والإنفاق على احتياجات الحاضر، وبين التخطيط للمستقبل من خلال الادخار الذكي.

وشددت على أن «الإنفاق الذكي» لا يعني حرمان النفس من متع الحياة، بل هو اتخاذ قرارات مالية واعية تركز على إنفاق الأموال في أشياء تضيف قيمة حقيقية، مثل تطوير الذات، دعم العائلة، أو الاستثمار في التعليم والمهارات.

وأوضحت حنان المغربي أن الادخار ليس مرادفاً للتقشف أو الحرمان، بل هو أداة تساعد على تحقيق الاستقلال المالي والأمان النفسي. من خلال الاستفادة من الموازنة المدروسة وتحديد أولويات الإنفاق، يمكن للسيدات تكوين عادات مالية سليمة تمكنهن من تحقيق أهدافهن دون الشعور بالضغط أو الخوف من المستقبل.

وأكدت أهمية تخصيص صندوق للطوارئ يغطي النفقات الأساسية لمدة 6 أشهر على الأقل، مما يوفر الأمان المالي في حال مواجهة أي تحديات غير متوقعة.

وقدمت المغربي نصائح عملية لرائدات الأعمال حول كيفية إدارة أموالهن بشكل فعال لضمان استمرارية ونمو مشاريعهن. وتناولت أهمية فصل النفقات الشخصية عن نفقات العمل لضمان الشفافية والوضوح في الأداء المالي. كما شرحت أهمية التخطيط للتدفق النقدي الشهري لضمان وجود السيولة اللازمة لتغطية مصاريف العمل.

ومن بين النقاط التي ركزت عليها ضرورة وجود موازنة واضحة لكل مشروع وتحديد الموارد المطلوبة بدقة، وأهمية تخصيص احتياطي مالي يساعد في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تهدد استمرار الأعمال، بالإضافة إلى التفكير في استراتيجيات استثمارية جديدة تساعد على تنويع مصادر الدخل وتوسيع نطاق العمل.

التخطيط المالي

وركزت حنان المغربي على أهمية وضع رؤية مالية واضحة تشمل الجوانب الشخصية والعملية لحياة السيدات. وأوضحت أن التخطيط المالي يبدأ بتحديد أهداف مالية محددة وفق مراحل زمنية سواء أهداف قصيرة المدى مثل سداد الديون أم بناء صندوق للطوارئ.

وأهداف متوسطة المدى مثل الاستثمار في مشروع أو توسيع نطاق العمل، وأهداف طويلة المدى مثل التقاعد المريح وتأسيس مصادر دخل متعددة تغطي مصاريف فترة ما بعد التقاعد. وشددت على أن النجاح المالي لا يتحقق بالصدفة، بل هو نتيجة التخطيط الدقيق والالتزام.

وأكدت ضرورة ربط الأهداف المالية بالقيم الشخصية، مثل الاستقرار الأسري، النمو الشخصي، أو خدمة المجتمع، مما يجعل الأهداف أكثر ارتباطاً وتأثيراً في حياة السيدات.

وأكدت حنان أهمية «الذكاء المالي العاطفي» كعنصر أساسي في تحقيق التوازن المالي، مشيرة إلى أن الذكاء المالي العاطفي يعني القدرة على التعرف على المشاعر المرتبطة بالمال مثل الخوف، القلق، أو التبذير، وفهم كيف تؤثر هذه المشاعر على سلوكياتنا المالية.

وأوضحت أن كثيراً من النساء يشعرن بالخوف من الفشل المالي أو التردد عند اتخاذ قرارات كبيرة، وهذا ما يعيق تطورهن المالي والمهني.

وقدمت نصائح عملية للتغلب على هذه المشاعر، منها تدوين المخاوف المالية ومواجهتها بخطط واقعية، واتخاذ خطوات صغيرة ومتتابعة لتحقيق أهداف مالية أكبر.وأكدت أمل الهدابي رئيس مجلس سيدات الأعمال الأردني الإماراتي، حرص المجلس على تحقيق أكبر فائدة ممكنة للعضوات.

وأوضحت أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات ضمن حديث شيق وجميل عن «المال بين متعة الحاضر ورؤية المستقبل». وأشادت بأسلوب الخبيرة حنان المغربي البسيط في شرح المصطلحات المالية لعضوات المجلس.

وأضافت إن اللقاء تناول أهمية أن يكون إنفاق الأموال مبنياً على القيم لكي يشعر الإنسان بالرضا عن نفسه وعما يتم صرفه، مشيرة إلى أن اللقاء تناول البعد النفسي للعلاقة مع المال.

مؤكدة أن اللقاء يستهدف تدريب عضوات المجلس على مواجهة المواقف والأزمات المالية بحكمة وتزويد العضوات بمهارات خاصة تمكنهن من إدارة الجانب المالي بشكل احترافي، وتشجيع سيدات الأعمال على التحدث بحرية عن التحديات التي تواجههن وطرح ما لديهن من أفكار.