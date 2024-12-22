الإمارات تلامس رحلة المليون ترخيص تجاري

تواصل بيئة الأعمال المحلية بالإمارات نشاطها الملحوظ منذ بداية العام الجاري، حيث استقطبت وفق بيانات السجل الاقتصادي أكثر من 141 ألف ترخيص تجاري جديد خلال 11 شهراً منقضية من العام ليرتفع إجمالي التراخيص إلى 941 ألف ترخيص مع نهاية شهر نوفمبر الماضي، ويسعى قطاع الأعمال المحلي بنموه المطرد نحو رحلة المليون ترخيص تجاري مسجل.

حيث تشير التوقعات الاقتصادية إلى بلوغها استناداً لجاذبية القطاعات الاقتصادية المحلية للمستثمرين إلى جانب التنوع الواضح في نوعية الشركات والأنشطة المستحدثة والتنافسية العالمية في سهولة ممارسة الأعمال وتقلص الكثير من متطلبات إنشاء المشاريع ومدى جاذبية العيش والاستثمار واستقطاب المهارات وتعزيز الابتكار.

