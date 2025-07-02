"أراضي دبي" تطلق مبادرة "تملك العقار الأول"

أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي بالتعاون مع دائرة السياحة والاقتصاد برنامج "تمَلُّك العقار الأول" بهدف رفع نسبة تملك المنازل في دبي.

كما ستكون المبادرة بالتنسيق مع عدد من المطوريين العقاريين والبنوك المحلية الذين سيقدمون تسهيلات وميزات تناسب المتقدمين المتأهلين، مثل الاطلاع على المشاريع العقارية الجديدة بشكل مبكر، تخفيض أو إلغاء الدفعة الأولى وتقسيط رسوم دائرة الأراضي بدون فوائد فضلاً عن رهون عقارية وخطط دفع ميسرة.

وتشترط المبادرة أن يكون سن المتقدم 18 عاماً فما فوق وتشمل المواطنين والمقيمين، وأن لا يمتلك المتقدم أي عقار في الإمارة في مناطق التملك الحر، وأن يكون سعر العقار المستهدف أقل من 5 ملايين درهم، ، علماً بأن البرنامج يشمل المنازل الجاهزة وقيد الإنشاء في مناطق التملك الحر بدبي.