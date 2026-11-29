في عام 1971 احتاج الاقتصاد الإماراتي إلى عام كامل لإنتاج قيمة اقتصادية تقارب 940 مليون دولار، تُقدّر بسعر الصرف الحالي بنحو 3.45 مليارات درهم، وبعد 55 عاماً أصبح متوسط الناتج، الذي يحققه الاقتصاد الإماراتي خلال 12 ساعة و27 دقيقة في عام 2026 يعادل تلك القيمة تقريباً، إذ يُتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للدولة نحو 661.02 مليار دولار (2.43 تريليون درهم)، بمتوسط حسابي يقارب 1.81 مليار دولار (6.65 مليارات درهم) يومياً، أو نحو 75.46 مليون دولار (277.12 مليون درهم) في الساعة، و1.26 مليون دولار (4.62 ملايين درهم) في الدقيقة، وحوالي 20.96 ألف دولار (76.98 ألف درهم) في الثانية الواحدة.

وتكشف المقارنة بين حجم الاقتصاد الإماراتي عند تأسيس الاتحاد عام 1971 والتقديرات الاقتصادية الحديثة عن تحول استثنائي في حجم النشاط الاقتصادي، إذ يُتوقع أن يصبح الاقتصاد الوطني قادراً، وفق المقارنة بالقيم الاسمية، على تحقيق قيمة ناتج تعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي لعام التأسيس خلال 11 ساعة و46 دقيقة فقط في عام 2027، مع توقع ارتفاع الناتج الاسمي إلى نحو 699.4 مليار دولار (2.57 تريليون درهم)، بمتوسط حسابي يبلغ نحو 79.84 مليون دولار (293.21 مليون درهم) في الساعة، و1.33 مليون دولار (4.89 ملايين درهم) في الدقيقة، وحوالي 22.18 ألف دولار (81.45 ألف درهم) في الثانية الواحدة.

ووفق هذه المعادلة يُتوقع أن ينتج الاقتصاد الإماراتي ما يعادل مليون درهم كل 12.28 ثانية في عام 2027، مقابل 12.99 ثانية في عام 2026، بافتراض توزيع الناتج السنوي بالتساوي على جميع ثواني السنة.

وبحسب توقعات نمو الناتج الاسمي يتضاعف الاقتصاد الوطني في نهاية 2026 إلى نحو 703 أضعاف حجمه عند تأسيس الاتحاد عام 1971، وإلى نحو 744 ضعف حجمه في عام التأسيس.

وفي المقابل تُظهر حسابات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة، وبعد استبعاد أثر تغير الأسعار، أن متوسط الناتج الاقتصادي في الساعة قد يبلغ نحو 217 مليون درهم خلال عام 2026، ليرتفع إلى نحو 233 مليون درهم خلال عام 2027، بافتراض نمو حقيقي يبلغ 7.3 % في ذلك العام.

وخلف هذه الأرقام قصة دولة حوّلت عائدات النفط إلى موانئ ومطارات ومدن ومؤسسات، ثم بنت فوقها اقتصاداً متنوعاً، يمتد من التجارة والصناعة إلى المال والتكنولوجيا، ورغم أن المقارنة التاريخية تقوم على القيم الاسمية دون استبعاد أثر التضخم فإنها تختصر حجم التحول الاقتصادي، الذي شهدته الإمارات منذ تأسيس الاتحاد في ديسمبر 1917.

النفط.. تمويل البدايات

عند قيام الاتحاد كان النفط يمثل العمود الفقري للاقتصاد، ومصدر التمويل الرئيسي للتنمية، فقد بلغ إنتاج الإمارات من النفط الخام عام 1971 نحو 1.06 مليون برميل يومياً، ليرتفع في سبتمبر من العام الجاري إلى أكثر من 4.4 ملايين برميل يومياً خلال سبتمبر، فيما ارتفع إجمالي إنتاج الإمارات من النفط، شاملاً المكثفات، إلى نحو 5.3 ملايين برميل يومياً، بحسب تقرير وكالة الطاقة الدولية.

ولم تتوقف أهمية النفط عند دوره مصدراً للإيرادات، فقد ساعدت عائداته في إنشاء الطرق وشبكات الكهرباء والمياه والموانئ والمطارات والمدارس والمستشفيات، ووفرت الموارد اللازمة لبناء مؤسسات الدولة، وتوسيع الخدمات العامة، ومع كل مشروع جديد كانت تتشكل أنشطة اقتصادية مرتبطة به، من المقاولات والنقل إلى التجارة والخدمات والتمويل، وبذلك لم يكن النفط مجرد قطاع مهيمن على الاقتصاد، بل أصبح وسيلة لبناء قطاعات أخرى، وهذه إحدى السمات الرئيسية للتجربة الإماراتية: تحويل مورد طبيعي إلى أصول اقتصادية ومؤسسات قادرة على توليد النشاط خارج القطاع، الذي موّل نشأتها.

55 عاماً من النمو

على مدى 55 عاماً من عمر الاتحاد سجل اقتصاد الإمارات تحولات هيكلية وقفزات متتالية في حجم ناتجه المحلي الإجمالي عكست نجاح الدولة في توظيف عائدات الثروة النفطية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، فبعد عقد واحد من قيام الاتحاد بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 181.2 مليار درهم في عام 1981، وارتفع إلى نحو 189.3 مليار درهم في عام 1991، وصولاً إلى 379.4 مليار درهم في عام 2001، قبل أن يشهد العقد التالي طفرة اقتصادية واسعة، دفعت الناتج إلى نحو 1.35 تريليون درهم في عام 2011، مدعوماً بتوسع قطاعات التجارة والسياحة، والطيران، والخدمات المالية، والصناعة.

وشكّل عام 2021، الذي تزامن مع احتفالات الدولة بيوبيلها الذهبي، وبدء تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، محطة مفصلية في المسيرة الاقتصادية للإمارات، إذ ارتفع ناتجها المحلي الإجمالي إلى نحو 1.55 تريليون درهم، مقابل 1.31 تريليون درهم في عام 2020، لتدخل الدولة مرحلة جديدة من النمو المتسارع، مستفيدة من التحولات العالمية في حركة التجارة والاستثمار، وسلاسل الإمداد والاقتصاد الرقمي، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والاقتصادية، واستقطاب رؤوس الأموال والمواهب، ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.03 تريليون درهم في عام 2024.

اقتصاد 2026

في النصف الأول من 2026 بلغ الناتج المحلي الحقيقي للإمارات نحو 961.9 مليار درهم، أي ما يقارب 262 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 0.4 % على أساس سنوي، ونمت الأنشطة غير النفطية 1.8 %، فيما سجلت الأنشطة المالية والتأمينية نمواً 14.8 %، والمعلومات والاتصالات 7.3 %، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وتوضح هذه النتائج أن اتساع قاعدة الاقتصاد لا يلغي تعرضه للاضطرابات الخارجية؛ فقد أثرت التطورات الإقليمية في بعض أنشطة النقل والسياحة والتجارة خلال العام، بما يعكس أهمية المرونة الاقتصادية إلى جانب التنويع.

أما في عام 2027 فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي الصادرة في أكتوبر 2026 إلى توقع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات نحو 699.4 مليار دولار، وفي تحديث لاحق خلال نوفمبر توقعت بعثة الصندوق نمو الناتج الحقيقي بنسبة 7.3 %، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنحو 5.4 %.

وتظل هذه أرقاماً مستقبلية قابلة للتعديل، لكنها تشير إلى استمرار دور القطاعات غير النفطية في دفع النمو، مع بقاء النفط عنصراً استراتيجياً في الاقتصاد والطاقة والاستثمار.

وتتزامن هذه المرحلة مع تحديث منهجيات قياس الاقتصاد، بعد اعتماد 2024 سنة أساس وطنية موحدة للحسابات القومية، وإعادة بناء السلسلة الإحصائية للفترة 2010–2026. ويهدف التحديث إلى تحسين تمثيل القطاعات والأنشطة، التي تغير وزنها في الاقتصاد خلال السنوات الماضية.

وأكد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي قوة ومرونة اقتصاد دولة الإمارات في مواجهة المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بالاستجابة السريعة للسياسات الحكومية، والاحتياطيات المالية القوية، والبنية التحتية المتينة، إلى جانب النظام المصرفي ذي الملاءة المالية الصلبة.

القطاعات غير النفطية تتقدم

توضح أحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء،مدى التغير في هيكل الاقتصاد، ففي النصف الأول من 2026 بلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية 79.2 % من الناتج المحلي الحقيقي، مقابل 20.8 % للأنشطة النفطية.

ولم يقتصر التنويع على مصادر الإنتاج، بل امتد إلى مزيج الطاقة، إذ أصبحت محطة براكة للطاقة النووية، بمفاعلاتها الأربعة وقدرتها الإنتاجية الصافية البالغة 5,348 ميغاواط، مصدراً رئيسياً للكهرباء في الدولة، بإنتاج سنوي يصل إلى نحو 40 تيراواط ساعة.

وفي دبي يستهدف مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية رفع قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 8,000 ميغاواط، وتحديداً 8,060 ميغاواط، بحلول عام 2030،

ويعكس ذلك توسع مفهوم التنويع من تقليل الاعتماد على النفط في الناتج المحلي إلى تطوير مصادر جديدة لتشغيل الاقتصاد نفسه.

مركز عالمي للتجارة

في عام 1971 بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات قرابة مليار درهم، لترتفع إلى 41.1 مليار درهم في 1981، وإلى 69.2 مليار درهم في 1991، وأكثر من 151.2 مليار درهم في 2001، ونحو 1.3 تريليون درهم في عام 2021 متضمنة المناطق الحرة.

وفي الأخير من يناير2026 أعلنت الإمارات عن تسجيل التجارة الخارجية الإماراتية غير النفطية خلال 2025 نحو 3.8 تريليونات درهم (1.03 تريليون دولار).

وتعكس هذه الأرقام تحول التجارة من نشاط مرتبط أساساً بتصدير الخام واستيراد السلع إلى منظومة أوسع، تضم الخدمات اللوجستية والتخزين، وإعادة التصدير والصناعة، والتمويل، والتأمين، والنقل.

التجارة وحاجز التريليون دولار

في الأشهر التسعة الأولى من 2026 بلغت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات 2.94 تريليون درهم (802 مليار دولار)، بزيادة 10.1 % على الفترة المقابلة من العام السابق، وتوزعت على واردات بنحو 452.3 مليار دولار، وصادرات غير نفطية بقيمة 192.2 مليار دولار، وإعادة تصدير بنحو 157.4 مليار دولار.

وسجلت الصادرات غير النفطية نمواً 21.6 %، لترتفع حصتها إلى 24 % من إجمالي التجارة غير النفطية، ويعكس ذلك اتساع النشاط التجاري، وتغير تركيبه، وإن كانت القيمة الإجمالية للتجارة تتأثر أيضاً بأسعار السلع وحركة الأسواق العالمية.

وإذا استمر المتوسط الشهري المسجل خلال الأشهر التسعة الأولى حتى نهاية العام فقد تبلغ التجارة غير النفطية نحو 1.07 تريليون دولار في 2026، وهذا استقراء حسابي، وليس رقماً سنوياً فعلياً أو توقعاً رسمياً.

وفي موازاة ذلك اتسعت شبكة الشراكات التجارية، مع دخول 19 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ مع 23 دولة حتى أكتوبر 2026، وبلوغ التجارة غير النفطية مع شركائها نحو 139.1 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

المصارف واتساع الاقتصاد

واكب القطاع المصرفي التحول الاقتصادي في الدولة منذ عقود التأسيس، مع توسع الحاجة إلى تمويل التجارة، والمشروعات، والإنشاءات، والاستثمارات.

وبنهاية سبتمبر 2026 بلغ عدد المصارف العاملة في الدولة 62 مصرفاً، منها 24 مصرفاً وطنياً، و38 مصرفاً أجنبياً، وفق بيانات مصرف الإمارات المركزي، وتضم السوق الإماراتية مصارف تقليدية وإسلامية، إلى جانب نماذج مصرفية رقمية ومجتمعية تطورت خلال السنوات الأخيرة.

وظهرت مؤسسات مالية مثل: «ويو» و«المارية المحلي» و«رؤيا» بنماذج تركز على القنوات الرقمية.

وفي الوقت نفسه توسعت خدمات الدفع والتحويل عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، مدعومة بمبادرات مثل منصة «آني» للمدفوعات الفورية، وأصبح الشمول المالي يرتبط بسهولة وصول الأفراد والشركات إلى الحسابات والمدفوعات والخدمات، لا بمجرد عدد الفروع وأجهزة الصراف.

وامتد التطور إلى تنظيم الأصول الافتراضية والعملات المشفرة ورموز الدفع المستقرة. وقد وضعت الجهات التنظيمية في الإمارات أطراً للترخيص والرقابة على الأنشطة المرتبطة بها، لكن تنظيم تداول هذه الأصول لا يعني اعتمادها عملات وطنية أو بديلاً قانونياً عاماً عن الدرهم. ويظل الدرهم الرقمي السيادي مختلفاً عن الرموز المستقرة التي تصدرها جهات خاصة مرخصة، وعن الأصول الافتراضية، التي تتغير أسعارها في الأسواق.

وأكد محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، أن القطاع المالي في الدولة يواصل أداءه القوي، مدعوماً بنمو الائتمان والودائع والتحسن المستمر في جودة الأصول، حيث تجاوز إجمالي الأصول المصرفية 5.815 تريليونات درهم، بنهاية الربع الثالث من عام 2026، ما يعكس قوة ومتانة المنظومة المصرفية ومرونتها العالية في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.

قصة الدرهم

في 19 مايو 1973 بدأ إصدار الدرهم الإماراتي وتداوله، في خطوة أساسية لتوحيد المعاملات النقدية ودعم بناء السوق الوطنية، ثم تأسس مصرف الإمارات المركزي عام 1980، وتطورت المؤسسات المصرفية والمالية، بالتزامن مع توسع الاقتصاد، واستقر ارتباط الدرهم بالدولار عند نحو 3.6725 دراهم للدولار، أي ما يعادل نحو 27.23 سنتاً أمريكياً للدرهم الواحد.

وفي 27 مارس 2025 أعلن المصرف المركزي رمزاً رسمياً جديداً للدرهم، على هيئة حرف «D» يتوسطه خطان أفقيان، إلى جانب رمز خاص للدرهم الرقمي، تحيط به دائرة بألوان العلم الوطني، وجاءت الخطوة لتعزيز حضور العملة في المعاملات والتطبيقات والمنصات المالية، دون أن يترتب عليها أي تغيير في قيمتها أو سعر صرفها.

الدرهم الرقمي

في نوفمبر 2025 جرى تنفيذ أول معاملة حكومية تجريبية باستخدام الدرهم الرقمي بعد عامين من إطلاقه، ويمثل الدرهم الرقمي صيغة رقمية للعملة الوطنية يصدرها المصرف المركزي، وتعادل قيمته قيمة الدرهم التقليدي، بخلاف العملات المشفرة، التي تتحدد أسعارها في الأسواق.

الإمارات وجهة لرؤوس الأموال

بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 48.3 مليار دولار خلال 2025، بزيادة 6 % على العام 2024، فيما وصل الرصيد التراكمي للاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى نحو 318.9 مليار دولار، كما سجلت الدولة 1,562 مشروعاً استثمارياً جديداً، في مؤشر على اتساع حضور الشركات والمشروعات الدولية.

وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 رفع التدفقات السنوية إلى 65 مليار دولار، والرصيد التراكمي إلى 600 مليار دولار، لكن القيمة الاقتصادية لهذه الاستثمارات تتجاوز حجم الأموال إلى ما تخلقه من إنتاج ووظائف ومعرفة وقدرات تصديرية، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.

صناعة القيمة

بين 1971 و2026 انتقلت الإمارات من اقتصاد كانت عائدات النفط تمول معظم احتياجات دولته الناشئة إلى اقتصاد تتعدد فيه مصادر الإنتاج، وتتسع علاقاته التجارية والاستثمارية، وتتطور مؤسساته المالية والتكنولوجية.

لم يكن هذا التحول نتيجة قطاع واحد أو مشروع واحد، بل حصيلة تراكم طويل: النفط موّل البدايات، والبنية التحتية فتحت الأسواق، والتجارة وسعت العلاقات، والمصارف وفرت التمويل، والاستثمار جذب المشروعات، والصناعة والخدمات عمّقت مصادر القيمة المضافة، وهكذا تعود المفارقة التي بدأت بها القصة لتكتسب معناها الكامل: ما كان الاقتصاد الإماراتي ينتجه خلال عام كامل في سنة التأسيس أصبح متوسط 12.27 ساعة من اقتصاد 2026 يعادله تقريباً بالقيمة الاسمية، لكن التحدي في المرحلة المقبلة لن يكون مجرد زيادة هذا الرقم، بل رفع الإنتاجية، وتعزيز الابتكار، وتوسيع القيمة المضافة المحلية، وترسيخ قدرة الاقتصاد على النمو وسط التحولات العالمية.

فإذا كانت العقود الخمسة الأولى قد شهدت بناء حجم الاقتصاد ومكانته فإن المرحلة التالية ستقاس بقدرته على صناعة قيمة أكبر من كل مورد واستثمار وفرصة.