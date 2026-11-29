لقاءات بودابست فرصة للتعرف على متطلبات الأسواق في المجر



أكد مسؤولون ورجال أعمال مشاركون في البعثة التجارية لغرفة دبي العالمية إلى المجر، في تصريحات لـ«البيان»، أن لقاءاتهم مع الشركات المجرية في بودابست أتاحت لهم بحث شراكات لتوسيع صادراتهم من دبي، وبناء شبكات توزيع في المجر تتيح لهم الوصول إلى أسواق أوروبية مجاورة.

وأشاروا إلى أن المباحثات شملت توريد العطور الخليجية والمجوهرات المصنعة في الإمارات، وتسويق هدايا الشركات والمنتجات المخصصة للفعاليات، إلى جانب تطوير المنتجات والتصنيع لحساب علامات تجارية أخرى، وبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة. وأوضحوا أن دبي توفر للشركات قاعدة لإدارة عملياتها والتوسع إقليمياً ودولياً، فيما تسهل مبادرات غرف دبي التواصل مع مستوردين وموزعين في الأسواق الخارجية. وأضافوا أن لقاءات بودابست أتاحت لهم التعرف إلى متطلبات المشترين المجريين، وبحث قنوات البيع المناسبة لمنتجاتهم، من تجارة الجملة والمتاجر المتخصصة إلى منصات التجارة الإلكترونية.

ونظمت غرفة دبي العالمية 210 اجتماعات عمل ثنائية ضمن برنامج البعثة، بمشاركة 22 شركة من دبي. وشمل البرنامج منتدى «مزاولة الأعمال مع المجر»، الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بودابست، ووزارة الاقتصاد والطاقة المجرية، وغرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات.

وبلغت تجارة دبي غير النفطية مع المجر 2.9 مليار درهم في عام 2025، بنمو سنوي قدره 12.6 %، فيما بلغ عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 246 شركة بنهاية العام نفسه.

السوق المجرية

أكد محمد العياط، مؤسس شركة «ألفا آرت للهدايا» ومديرها، أن الشركة تسعى إلى دخول السوق المجرية عبر توريد هدايا الشركات والمنتجات الترويجية لوكالات الإعلان ومنظمي الفعاليات والموزعين، إلى جانب المؤسسات التي تشتري الهدايا مباشرة.

وأوضح العياط أن الشركة تعمل من دبي منذ عام 2009، وتضم محفظتها أكثر من ألف منتج، ولديها أكثر من 500 موزع نشط في أسواق الخليج وأفريقيا. وأشار إلى أن الشركة تخصص الحقائب وأدوات الشرب والإكسسوارات التقنية ومجموعات الهدايا بشعارات العملاء، بالاستفادة من مخزونها الجاهز في دبي وقدراتها على تنفيذ طلبات التخصيص. وأعرب العياط عن اهتمامه بالتعاون مع موزعين ومتاجر في المجر لطرح أكواب وعبوات المشروبات من علامة «بوتيلا»، والحقائب ومستلزمات الاستخدام اليومي من علامة «أوريكس».

قنوات بيع

أكد براتيش سي. بي.، نائب المدير العام لشركة «يوسف بهاي للعطور»، أن بناء شبكة توزيع محلية يتصدر أولويات الشركة في المجر، مشيراً إلى أنها تبحث عن شركاء لديهم قنوات بيع قائمة وخبرة في تسويق العطور الخليجية. وأوضح أن الشركة تدرس طرح منتجاتها في متاجر العطور الفاخرة وعبر منصات التجارة الإلكترونية، إلى جانب بحث اتفاقات توزيع حصرية مع تجار الجملة. وتتخذ الشركة من دبي مقراً لها، وتستند إلى خبرة تمتد 30 عاماً، وتدير أكثر من 10 منافذ بيع دولياً.

تركيب العطور

وأوضح يوسف مادابن، المسؤول عن الرؤية الاستراتيجية في شركة «يوسف بهاي للعطور»، أن الشركة تدرس تقديم خدمة تركيب العطور داخل المتاجر المجرية بالتعاون مع شركاء في قطاعي التجزئة والامتياز التجاري. وتتيح الخدمة للمتسوق اختيار مكونات عطره من مجموعة تضم أكثر من خمسة آلاف زيت عطري، ومتابعة مزجها داخل المتجر. وأشار مادابن إلى أن الشركة تبحث أيضاً تصنيع عطور لحساب علامات تجارية أخرى، وأعرب عن اهتمامها بالتواصل مع موردين أوروبيين للمواد العطرية والزجاجات ومستلزمات التغليف المستخدمة في عمليات التصنيع بدبي.

المجوهرات

أكد غفور كارات، مدير المبيعات في شركة «مجوهرات جوهرة»، أن الشركة تسعى إلى التعاون مع موزعين وسلاسل تجزئة في المجر لتوريد المجوهرات المصنعة في الإمارات، مشيراً إلى أن شراكات الجملة تتصدر أولوياتها في السوق المجرية. وأوضح كارات أن تشكيلات الشركة تشمل مشغولات من الذهب عيار 18 و21 و22 قيراطاً، إلى جانب الألماس الطبيعي والأحجار الكريمة.

وأضاف أن «جوهرة»، التي تدير أكثر من 300 متجر في دول الخليج وأسواق دولية، تدرس عرض تشكيلاتها في المجر عبر منصات التجارة الإلكترونية وأركان تحمل اسمها في المتاجر الفاخرة. وأعرب كارات عن اهتمام الشركة بتوريد مجموعات حصرية تحمل اسم «جوهرة»، إلى جانب تصنيع تشكيلات خاصة في الإمارات يمكن لتجار التجزئة المجريين طرحها تحت علاماتهم التجارية