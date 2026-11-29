80 ألف طن من السلع سريعة التلف منذ أبريل 2024

الإكوادور أكبر أسواق الناقلة للصادرات في أمريكا الجنوبية

الأرجنتين تسجل أعلى نمو في الصادرات بنسبة 57 %

عززت «الإمارات للشحن الجوي» عملياتها في أمريكا الجنوبية عبر إضافة 7 رحلات شحن أسبوعية منذ مارس 2026، ما أسهم في تسجيل نمو مزدوج الرقم في صادرات عدد من أسواق المنطقة خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مع تصدر الأرجنتين قائمة الأسواق من حيث معدل النمو، بزيادة بلغت 57 % على أساس سنوي، بحسب «الإمارات للشحن الجوي».

وشملت التوسعة إضافة 3 رحلات شحن أسبوعية إلى بوينس آيرس، ورحلة واحدة إلى بوغوتا، ورحلتين إضافيتين إلى ساو باولو، ورحلة واحدة إلى كيتو. وأسهمت السعة الإضافية في نمو الصادرات عبر شبكة الناقلة بنسبة 22 % من البرازيل، و18 % من كولومبيا، و14 % من الإكوادور، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتشكل السلع سريعة التلف، وفي مقدمتها الزهور الطازجة والمنتجات الغذائية، أحد أبرز أنواع الشحنات التي تنقلها الناقلة من أمريكا الجنوبية. ومنذ أبريل 2024، نقلت «الإمارات للشحن الجوي» نحو 80 ألف طن من هذه السلع من الأسواق الأربع، بينها 66 ألف طن من الزهور، ما يعكس أهمية النقل الجوي في ربط المنتجين بالأسواق العالمية، مع الحفاظ على جودة المنتجات وسلامتها خلال الشحن.

مركز حيوي

وقال بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، إن أمريكا الجنوبية تمثل مركزاً ناشئاً وحيوياً للصادرات في قطاعات متعددة، تشمل المنتجات الغذائية عالية الجودة والزهور الطازجة، التي تعتمد على خدمات شحن جوي سريعة وموثوقة للوصول إلى العملاء حول العالم.

وأضاف أن الناقلة نقلت منذ أبريل 2026 أكثر من 22 ألف طن من الصادرات من أسواقها في أمريكا الجنوبية، بزيادة 18 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مشيراً إلى أن إضافة 7 رحلات شحن أسبوعية، إلى جانب السعة المتاحة في عنابر الشحن بالطائرات المخصصة لنقل الركاب، تسهم في دعم الصادرات وفتح فرص جديدة أمام الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتعد الإكوادور أكبر أسواق التصدير لطيران الإمارات للشحن الجوي في أمريكا الجنوبية، ومن أبرز مصادر الزهور الطازجة عالمياً. واستجابة للطلب المتزايد، رفعت الناقلة عملياتها في كيتو إلى 6 رحلات شحن أسبوعية في مايو 2026، لتصل السعة التصديرية المتاحة إلى 600 طن أسبوعياً. وتربط رحلات الشحن المنطلقة من كيتو السوق الإكوادورية بأمستردام، أحد أكبر مراكز مزادات الزهور وتوزيعها في العالم، ما يوفر للمصدرين وصولاً سريعاً إلى الأسواق الدولية.

وارتفعت أحجام الشحنات من الإكوادور بنسبة 14 % خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، بعد نمو بلغ 11 % بين السنتين الماليتين 2024 - 2025، و2025 - 2026. ومنذ أبريل 2024، أسهمت الناقلة في نقل نحو 60 ألف طن من الصادرات الإكوادورية.

وتستحوذ الزهور على أكثر من 90 % من إجمالي صادرات الإكوادور التي تنقلها الناقلة، فيما بلغت شحنات الزهور من البلاد نحو 24 ألف طن خلال السنة المالية 2025 - 2026، متجهة إلى أسواق ضمن شبكة الناقلة العالمية في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

كولومبيا والأرجنتين توسعان حضورهما

وفي كولومبيا، أطلقت الناقلة خدمة شحن أسبوعية إلى بوغوتا في مايو 2026، لتوفير سعة مخصصة على السطح الرئيسي للطائرات لنقل الزهور والمنتجات الطازجة. وأسهمت الخدمة في زيادة أحجام الصادرات بنسبة 18 % خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، بعد نمو قوي بلغ 34 % بين السنتين الماليتين 2024 - 2025 و2025 - 2026. ومنذ أبريل 2024، نقلت الناقلة نحو 14 ألف طن من الصادرات الكولومبية، بينها أكثر من 3500 طن من الزهور خلال السنة المالية 2025 - 2026.

أما في الأرجنتين، فقد بدأت الناقلة تسيير رحلات شحن أسبوعية إلى بوينس آيرس في مارس 2026، قبل رفعها إلى 3 رحلات أسبوعية اعتباراً من يوليو من العام نفسه. وأسهم تعزيز الربط الجوي في زيادة الصادرات من السوق الأرجنتينية بنسبة 57 % خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، مقارنة بالفترة المقابلة، بعد نمو بلغ 8 % بين السنتين الماليتين 2024 - 2025 ، و2025 - 2026. ومنذ أبريل 2024، نقلت الناقلة نحو 5 آلاف طن من الصادرات الأرجنتينية، بما يشمل الفواكه الطازجة والسلمون ومنتجات اللحوم.

وفي البرازيل، رفعت «الإمارات للشحن الجوي» عملياتها إلى 4 رحلات شحن أسبوعية من ساو باولو، بينها رحلتان إضافيتان أُطلقتا خلال عام 2026، لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الشحن الجوي.

وأسهمت السعة الإضافية في نمو الصادرات البرازيلية بنسبة 22 % على أساس سنوي خلال النصف الأول من السنة المالية 2026 - 2027، بعد زيادة 11 % بين السنتين الماليتين 2024 - 2025، و2025 - 2026. ومنذ أبريل 2024، نقلت الناقلة نحو 20 ألف طن من الصادرات البرازيلية إلى وجهات ضمن شبكتها الدولية.

تأتي توسعة عمليات الشحن في أمريكا الجنوبية ضمن خطة الناقلة لزيادة أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها. وتسلمت «الإمارات للشحن الجوي» 7 طائرات شحن جديدة من طراز «بوينغ 777» منذ مارس 2026، إلى جانب أول طائرة من طراز «بوينغ 777-300ERSF» محولة من طائرة ركاب تابعة لطيران الإمارات.

وإلى جانب السعة المتاحة على طائرات الشحن، توفر الناقلة خدمات نقل البضائع في عنابر طائرات الركاب، عبر شبكة تمتد إلى القارات الست، فضلاً عن حلول شحن مخصصة ورحلات مستأجرة لدعم احتياجات العملاء وتطور سلاسل الإمداد العالمية.