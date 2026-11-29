4 ملايين مستثمر تستقطبها دبي في الأصول الافتراضية

60 شركة مرخصة تعزز منظومة الأصول في دبي

28 مليار درهم قيمة الأصول الخاضعة للإدارة

ترميز الأصول والعملات المستقرة يقودان المرحلة المقبلة لسوق دبي

وضوح التشريعات يرسخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأصول الرقمية

دبي تنتقل بسوق الأصول من مرحلة التأسيس إلى المشاركة المؤسسية



تواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لقطاع الأصول الافتراضية، مع اتساع قاعدة الشركات المرخصة ونمو أعداد المستثمرين، إلى جانب انتقال السوق تدريجياً من مرحلة استقطاب منصات التداول والشركات المتخصصة إلى مرحلة أوسع من المشاركة المؤسسية، تقودها البنوك وشركات إدارة الأصول ومزودو البنية التحتية المالية. ويعكس هذا التطور نضج المنظومة التنظيمية واتساع نطاق الأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، بما يشمل ترميز الأصول الواقعية والعملات المستقرة وخدمات الحفظ والتسوية.

وكشف دان جونسون، المدير العام لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، في حديثه لـ«البيان»، عن ارتفاع عدد شركات الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة إلى أكثر من 60 شركة، مقارنة بـ14 شركة قبل نحو عامين ونصف العام، فيما تجاوز عدد المستثمرين الأفراد الذين تخدمهم هذه الشركات 4 ملايين مستثمر. وبلغت أحجام التداول لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين نحو 7.43 تريليونات درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، وفق البيانات المنشورة في أكتوبر الماضي، بينما وصلت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى 28 مليار درهم.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع حجم النشاط المنظم في دبي، سواء من حيث عدد الشركات أو قاعدة المتعاملين أو قيمة التداولات والأصول المدارة. إلا أن جونسون يرى أن أهمية هذا النمو لا تقاس بالأرقام وحدها، بل بما يصاحبه من تنوع في المشاركين، وتوسع في الخدمات المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، وتعاظم حضور المؤسسات التقليدية التي تتطلب بيئة تنظيمية واضحة قبل اتخاذ قرارات الاستثمار وتأسيس الأعمال.

أطر تنظيمية

ويرجع جونسون النمو الذي شهده القطاع إلى وضوح الأطر التنظيمية التي أرستها دبي، مشيراً إلى أن تأسيس سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عام 2022 شكل محطة رئيسة في بناء منظومة متخصصة لتنظيم هذا النشاط. وأوضح أن السلطة، بوصفها أول جهة مستقلة متخصصة في تنظيم الأصول الافتراضية على مستوى العالم، تتولى مسؤولية تنظيم الأنشطة المرتبطة بها ومنح التراخيص والإشراف على عمليات طرح الأصول وتبادلها وتطبيق اللوائح المنظمة للقطاع في الإمارة.

ويوفر هذا النموذج للشركات صورة واضحة عن المتطلبات التنظيمية الواجب استيفاؤها قبل بدء أعمالها، والمعايير التي يتعين الالتزام بها بعد الحصول على الترخيص، فضلاً عن خضوعها للإشراف والرقابة المستمرين. وقد انعكس ذلك على نمو المنظومة الخاضعة للتنظيم، إذ ارتفع عدد الشركات المرخصة من 14 إلى أكثر من 60 شركة خلال نحو عامين ونصف العام فقط.

ويضم القطاع منصات عالمية وشركات إقليمية ومشروعات ناشئة محلية، إلى جانب تزايد اهتمام المؤسسات المالية التقليدية. وأكد جونسون أن الترخيص لا يُمنح إلا للشركات التي تثبت استيفاء المعايير الشاملة المعمول بها، والالتزام بلوائح السلطة، والخضوع لمتطلبات الرقابة المستمرة، بما يضمن أن يكون توسع السوق قائماً على أسس تنظيمية واضحة.

الثقة توسع قاعدة المستثمرين

وعن تطور قاعدة المستثمرين، أوضح جونسون أن السوق شهد تحولاً ملحوظاً منذ بدء استقبال طلبات الترخيص في عام 2022. ففي المرحلة الأولى، كانت غالبية الشركات التي تواصلت معها السلطة متخصصة في التكنولوجيا المالية الموجهة للأفراد وتقديم خدمات الأصول الافتراضية، لكن مع نضوج السوق اتسعت قاعدة المشاركين، وأصبحت البنوك وشركات إدارة الأصول وغيرها من المؤسسات المالية الراسخة تتعامل مع القطاع بصورة منتظمة.

وأضاف أن الشركات المرخصة في دبي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من أربعة ملايين مستثمر من الأفراد، فيما سجلت مشاركة المؤسسات المالية نمواً ملحوظاً خلال عامي 2025 و2026. ويعكس هذا التنوع، بحسب جونسون، مستوى الثقة الذي يحظى به مزودو الخدمات المرخصون، وكذلك الثقة بالأطر التنظيمية التي يقوم عليها القطاع.

وأشار إلى أن المؤسسات المالية لا تدخل الأسواق بدافع الحماسة تجاه التقنيات الجديدة وحدها، بل تبحث عن اليقين القانوني والمعايير الموثوقة والضمانات التي تعزز نزاهة السوق وسلامته. وتنطبق هذه المتطلبات أيضاً على المستثمرين الأفراد، حتى وإن اختلفت طبيعة احتياجات كل فئة.

وأكد أن وضوح المتطلبات التنظيمية يمنح الشركات العالمية والمؤسسات المالية القدرة على تحديد نطاق الأنشطة التي يمكنها ممارستها، والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص، والمعايير التي ستخضع لها بعد بدء أعمالها. وهذا الوضوح يساعدها على اتخاذ قرارات استثمارية طويلة الأجل، تشمل تخصيص رؤوس الأموال واستقطاب الكفاءات وتأسيس عملياتها في الإمارة.

وتتكامل هذه الميزة مع منظومة الخدمات المالية والأصول الافتراضية في دبي، وشبكة علاقاتها الدولية، وتوافر الكفاءات المتخصصة، وبيئة الأعمال الجاذبة للشركات الناشئة والمؤسسات الراسخة، إلى جانب استراتيجية الحكومة التي تضع الأصول الافتراضية ضمن أجندة التنمية الاقتصادية للإمارة.

استقطاب الأنشطة

وتُظهر بيانات القطاع حجم النشاط الذي باتت تستضيفه دبي؛ إذ بلغت أحجام التداول لدى مزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين من السلطة نحو 7.43 تريليونات درهم خلال الاثني عشر شهراً السابقة، بحسب البيانات المنشورة في أكتوبر الماضي، فيما وصلت قيمة الأصول الخاضعة للإدارة إلى 28 مليار درهم، لكن جونسون شدد على أن مساهمة القطاع في اقتصاد دبي لا تقتصر على التداولات، بل تمتد إلى استقطاب الأنشطة المنظمة وتطوير البنية التحتية والخدمات الداعمة لها، بدءاً من حفظ الأصول وتسوية المعاملات، وصولاً إلى ترميز الأصول الواقعية. وتندرج الأصول الافتراضية ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33، بما يعكس ارتباط نمو هذا النشاط بتطوير منظومة اقتصادية ومالية أوسع.

وأوضح أن الأصول الافتراضية تندمج بصورة متزايدة في الخدمات المالية التقليدية، بالتزامن مع تنامي اهتمام المؤسسات المالية بترميز الأصول وحفظها والمنتجات القائمة على المشتقات المالية. ومن ثم، يتمثل دور السلطة في مواكبة هذه التطورات وتحديث الأطر التنظيمية وآليات الرقابة بما يسمح باستيعاب الأنشطة الجديدة ضمن بيئة واضحة ومنضبطة.

حماية المستثمرين

وفي ظل التقلبات الحادة التي تشهدها العملات الرقمية، أكد جونسون أن الأصول الافتراضية تتسم بالفعل بدرجة عالية من التذبذب، وأن الأطر التنظيمية لا تلغي هذه المخاطر أو تغير طبيعة السوق، لكنها تفرض على الشركات معايير واضحة للإفصاح والحوكمة والملاءة المالية وحماية العملاء.

وأوضح أن الشركات مطالبة، قبل الحصول على الترخيص وبدء مزاولة أعمالها، بإثبات امتلاكها أطر حوكمة مؤسسية واضحة، ومتانة مالية، وضوابط فعالة للأمن السيبراني ومكافحة غسل الأموال. ولا تنتهي هذه الالتزامات بمجرد الحصول على الترخيص، إذ تظل الشركات خاضعة للإشراف والرقابة المستمرين لضمان امتثالها للوائح السلطة.

وتشمل إجراءات حماية المستثمرين الاحتفاظ بأصول العملاء بصورة منفصلة عن الأصول الخاصة بالشركة، إلى جانب إلزام الشركات بأن تكون موادها التسويقية عادلة وواضحة وغير مضللة، وألا تعتمد على إثارة مخاوف المتعاملين من تفويت الفرص الاستثمارية لدفعهم إلى اتخاذ قرارات متسرعة.

أما المنتجات الأعلى خطورة، مثل التداول بالهامش والمشتقات المالية، فتخضع لضمانات إضافية تشمل التحقق من مدى ملاءمة المنتج للمستثمر وفرض حدود على الرافعة المالية. وأكد جونسون أن الحماية لا تقتصر على التعامل مع الخسائر بعد وقوعها، بل تبدأ بتوفير معلومات واضحة وشفافة تساعد المستثمر على فهم طبيعة المنتج والمخاطر المرتبطة به قبل اتخاذ القرار.

ودعا المستثمرين إلى التعامل حصرياً مع الشركات المرخصة، موضحاً أن السلطة توفر سجلاً عاماً لمزودي خدمات الأصول الافتراضية المرخصين، يتيح للجمهور التحقق من الوضع التنظيمي لأي شركة قبل التعامل معها.

تنامي مشاركة البنوك

وفي ما يتعلق بالعلاقة بين القطاع المالي التقليدي والأصول الافتراضية، قال جونسون إن هذه العلاقة انتقلت من مرحلة الاهتمام والاستكشاف إلى المشاركة الفعلية، مع تنامي تعامل السلطة مع البنوك وشركات إدارة الأصول ومزودي البنية التحتية المالية.

وأضاف أن السوق يشهد تحولاً من التجارب الأولية إلى دمج الأصول الافتراضية ضمن منظومة الخدمات المالية المؤسسية، وهو ما يتطلب قواعد تنظيمية متكاملة وموثوقة يمكن للمؤسسات الاعتماد عليها في إدارة أعمالها والتزاماتها.

وفي هذا السياق، جاءت النسخة الثانية من اللوائح التنظيمية Rulebooks v2.0 لتعزيز وضوح فئات الأنشطة الرئيسة التي تهم المؤسسات المالية وتشديد الضوابط المنظمة لها، بما يشمل حفظ الأصول الافتراضية والإقراض والاقتراض وخدمات الإدارة والاستثمار.

ويرى جونسون أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التقارب بين القطاعين المالي التقليدي والرقمي، عبر مجالات تشمل ترميز الأصول والعملات المستقرة وحفظ الأصول الافتراضية للمؤسسات والمشتقات المالية. غير أن هذا التوسع يطرح مسائل تتجاوز الجوانب التنظيمية المباشرة، لتشمل حقوق الملكية وقابلية إنفاذ الالتزامات القانونية وكيفية التعامل مع حالات الإعسار.

ترميز الأصول

ويشكل ترميز الأصول الواقعية أحد أبرز المجالات التي يتوقع جونسون أن تقود المرحلة المقبلة، مع إمكانية تحويل أصول عقارية ومالية إلى رموز رقمية قابلة للتداول. وأوضح أن الترميز يغير طريقة الاحتفاظ بالأصل ونقله، وليس طبيعة الأصل نفسه، فيما تكمن قيمته العملية في إتاحة الملكية الجزئية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص الاستثمار وتعزيز الشفافية، لكن نجاح هذا النموذج يتطلب، بحسب جونسون، أكثر من مجرد إصدار رموز رقمية؛ إذ يحتاج إلى بنية تحتية فعالة وحقوق ملكية واضحة وقابلة للتنفيذ، وضمانات تحمي المستثمرين طوال دورة حياة الأصل. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة مع اتساع نطاق الأصول التي يمكن ترميزها، من العقارات إلى الأدوات المالية.

وأشار إلى أن سلطة تنظيم الأصول الافتراضية أصدرت لوائح تتيح إصدار رموز رقمية مرتبطة بأصول واقعية، كما تعمل على توسيع نطاق المشاريع التجريبية لتشمل فئات إضافية من الأصول بالتزامن مع نضوج السوق. وأكد أن المعايير التنظيمية الأساسية ستظل قائمة مع توسع هذه المنتجات، لضمان مواكبة الابتكار بمستوى مناسب من الحماية والرقابة.

العملات المستقرة

ورصدت السلطة تزايد استخدام الأصول الافتراضية ضمن الأنشطة الخاضعة للتنظيم، بما في ذلك التداول واستخدام الأصول كضمانات وتسوية المعاملات، بالتزامن مع تنامي دور العملات المستقرة في هذه المجالات. وينصب تركيزها على متابعة الآليات التي تعتمدها الشركات المرخصة لإدارة المخاطر والتعرضات المرتبطة بهذه الأصول.

ويرى جونسون أن العملات المستقرة تندمج بصورة متزايدة في المنظومة المالية السائدة، مع بدء الشركات استخدامها في تسوية المعاملات، فيما يتجه الاهتمام التنظيمي إلى أدوارها في التداول والضمانات والتسويات، كما أن توسع نماذج التمويل اللامركزي سيطرح تساؤلات جديدة بشأن تحديد الجهات المسؤولة وآليات المساءلة، في ظل الطبيعة المتغيرة لهذه النماذج وتعدد الأطراف المشاركة فيها.

وضوح تنظيمي

وعن عوامل تميز دبي في استقطاب شركات الأصول الافتراضية، شدد جونسون على أن الميزة لا تقوم على تسهيل الحصول على التراخيص فحسب، بل على توفير وضوح تنظيمي ويقين قانوني يمكنان الشركات من معرفة الأنشطة التي يمكنها ممارستها، والمتطلبات التي ستخضع لها، والجهة المسؤولة عن الإشراف عليها ومساءلتها.

وأوضح أن هذا النموذج يستند إلى ثلاثة عناصر؛ أولها وجود جهة تنظيمية متخصصة تتولى تطوير الأطر التنظيمية ومنح التراخيص والإشراف والرقابة وإنفاذ اللوائح ضمن منظومة موحدة. وثانيها اعتماد إطار يركز على طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به، بدلاً من التركيز على التقنية المستخدمة، بما يسمح بمواكبة تطور المنتجات وتطبيق متطلبات تتناسب مع حجم كل شركة وطبيعة أنشطتها.

أما العنصر الثالث، فيتمثل في إتاحة الابتكار ضمن بيئة آمنة، من خلال المشاريع التجريبية والتراخيص المرحلية التي تسمح باختبار نماذج الأعمال التي لا توجد لها سوابق تنظيمية، وفق ضوابط وضمانات محددة.

وأشار جونسون إلى أن المكانة الدولية لدبي تعززت أيضاً بانضمام سلطة تنظيم الأصول الافتراضية عضواً منتسباً إلى المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO، إلى جانب استمرار تعاونها مع الجهات التنظيمية النظيرة حول العالم.

واختتم جونسون بالتأكيد أن سوق الأصول الافتراضية سيواصل التطور مع ظهور منتجات ونماذج أعمال جديدة، وفي مقدمتها ترميز الأصول الواقعية والعملات المستقرة، فضلاً عن نمو التمويل اللامركزي وما يطرحه من قضايا تتعلق بالمسؤولية والمساءلة. وأوضح أن استعداد دبي لهذه التحولات يستند إلى إطار تنظيمي يركز على طبيعة النشاط والمخاطر المرتبطة به، ويواكب تطور المنتجات والتقنيات، مع الحفاظ على قواعد قابلة للتطبيق وفاعلة مع تغير السوق.