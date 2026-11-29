من ملاحظة يومية لحركة دراجات التوصيل على الطرق، وما يواجهه قائدوها من مخاطر، انطلقت عام 2019 فكرة رائد الأعمال الإماراتي راشد السالمي لتطوير دراجة كهربائية تجمع بين الأداء العالي والتقنيات الذكية، قبل أن تتحول إلى مشروع صناعي يحمل اسم «سَلْمي»، ويستهدف وضع بصمة إماراتية في مستقبل صناعة وسائل التنقل.

وباستثمارات تجاوزت مليون دولار، تعادل نحو 3.67 ملايين درهم، نجح السالمي، مؤسس الشركة، في تحويل الفكرة إلى مشروع لتطوير وتصنيع الدراجات الكهربائية محلياً، مستعيناً بفريق يضم مصممين ومهندسين إماراتيين وعرباً، واضعاً نصب عينيه تقديم منتج لا يقتصر على السرعة والأداء، بل يجعل سلامة قائد الدراجة محوراً أساسياً في تصميمه وتطويره.

وقال السالمي إن الفكرة بدأت مع النمو المتسارع لاستخدام الدراجات النارية في خدمات التوصيل، وما يرتبط بها من تحديات تتعلق بسلامة السائقين على الطرق، وهو ما دفعه إلى البحث عن وسيلة تنقل كهربائية أكثر أماناً، إلى جانب كونها صديقة للبيئة وقادرة على تقديم أداء متقدم.

وأوضح أن تطوير الدراجة استغرق نحو عامين، ضمن رحلة امتدت إلى ثلاث سنوات، بدأت بتمويل شخصي، قبل أن تنضم إلى المشروع مجموعة من المستثمرين الأفراد. كما استفادت الشركة من الدعم والتوجيه اللذين قدمهما مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار وصندوق محمد بن راشد للابتكار، بما أسهم في دفع مراحل التطوير وتحويل التصور الأولي إلى منتج قابل للتصنيع.



أداء فائق

وتستهدف «سَلْمي» تقديم دراجة بمواصفات أداء متقدمة؛ إذ أوضح السالمي أن الدراجة تستطيع التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.5 ثانية، فيما تصل سرعتها القصوى، وفق المواصفات التي أعلنتها الشركة، إلى 260 كيلومتراً في الساعة، مع مدى قيادة يبلغ 320 كيلومتراً.

وحتى الآن، أنتجت الشركة نحو 10 دراجات، بيع منها ما بين 6 و7 دراجات، مع تركيزها في المرحلة الحالية على الإصدارات المحدودة التي تستهدف هواة اقتناء المركبات النادرة والمخصصة، قبل الانتقال تدريجياً إلى الإنتاج التجاري واسع النطاق.

ولا تقتصر استراتيجية الشركة على تطوير دراجة بمواصفات ميكانيكية متقدمة، بل تمتد إلى بناء منظومة تقنية تجعل من الذكاء الاصطناعي عنصراً رئيسياً في تجربة القيادة، من خلال نظام متطور لمساعدة السائق ورصد المخاطر المحيطة به.



مراقبة ذكية بزاوية 360 درجة

وأشار السالمي إلى أن أبرز ابتكارات الشركة يتمثل في نظام ذكي لمساعدة قائد الدراجة، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأربع كاميرات ورادارين، إلى جانب مجموعة من المستشعرات الأمامية والخلفية، بما يتيح مراقبة محيط الدراجة بزاوية 360 درجة، وتحليل المخاطر المحتملة وتحديد طبيعتها والمسافة التي تفصلها عن الدراجة ومستوى خطورتها.

وأضاف أن النظام، الذي تعمل الشركة على دمجه في الدراجة، يتجاوز مجرد رصد الأجسام والعوائق؛ إذ يستهدف التعلم من تجارب القيادة السابقة والتكيف مع اختلاف ظروف الطرق والتضاريس، لتوفير تنبيهات ومعلومات تساعد السائق على إدراك المخاطر المحيطة به، من دون التدخل في التحكم المباشر بالدراجة.

وتطمح الشركة إلى تطوير هذه التقنية لتكون إحدى ركائز تميزها في سوق التنقل الذكي، مع إمكانية توظيفها مستقبلاً في تطبيقات أوسع ضمن صناعة الدراجات على المستوى العالمي، خصوصاً مع تنامي الاهتمام بتقنيات السلامة المدمجة وأنظمة مساعدة السائق.



دراجة حسب الطلب

وفي إطار تقديم تجربة مختلفة للعملاء، تتيح «سَلْمي» تخصيص الدراجات وفق رغبات المشترين، سواء من حيث التصميم والألوان والمواد المستخدمة، أم إضافة الأسماء والتوقيعات الخاصة، بما يمنح كل دراجة طابعاً شخصياً ويجعلها أقرب إلى منتج مصمم حسب الطلب، بدلاً من الاكتفاء بمواصفات موحدة.

ويستطيع العملاء متابعة مراحل تصنيع دراجاتهم، فيما يتطلب الحجز دفع مقدم بنسبة 50 %، وتتراوح فترة التسليم بين 45 يوماً وثلاثة أشهر، بحسب متطلبات التصميم والتخصيص.



طموح عالمي

وأكد السالمي أن طموح الشركة يتجاوز تأسيس علامة محلية متخصصة في الدراجات الكهربائية، إلى بناء حضور مؤثر في قطاع التنقل المستقبلي، والوصول إلى قائمة أفضل 10 شركات عالمياً في هذا المجال، إلى جانب إنشاء ما لا يقل عن سبعة مصانع حول العالم.

وتعكس رحلة «سَلْمي» نموذجاً لمشروعات ريادة الأعمال التي تنطلق من تحديد احتياج عملي في السوق، ثم توظف التصميم والهندسة والتقنيات الحديثة لتطوير منتج قابل للمنافسة. وبين الاستثمار في الأداء وتطوير أنظمة السلامة وتوسيع القدرات التصنيعية، تسعى الشركة إلى تحويل الابتكار المحلي إلى صناعة ذات امتداد عالمي.