من استثمار شخصي لم يتجاوز 6 آلاف درهم، انطلقت تجربة ريادية إماراتية، نجحت في تحويل شغف علوم الفضاء إلى مشروع متخصص في تعليم وتطوير تقنيات الأقمار الصناعية، باستثمارات وصلت إلى نحو 700 ألف درهم، وأكثر من 4 آلاف طالب استفادوا من برامجه التدريبية. إنها تجربة رائد الأعمال الإماراتي عبد الله السلماني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سبيس بوينت»، التي تسعى إلى تقريب صناعة الفضاء من الأجيال الجديدة، ونقلها من صفحات الكتب والمناهج النظرية إلى مختبرات وتجارب عملية تحاكي الواقع الهندسي والتقني.

بدأت الحكاية عام 2023، عندما لاحظ السلماني، من واقع عمله في قطاع الفضاء ودراسته الماجستير في علوم الفضاء، وجود فجوة بين ما يتعلمه الطلاب نظرياً، وما يحتاجون إليه من مهارات عملية لدخول الصناعات التكنولوجية المتقدمة. ومن هنا جاءت فكرة تأسيس «سبيس بوينت»، لتوفير بيئة تعليمية تمنح الطلاب فرصة التعامل المباشر مع التقنيات المستخدمة في تطوير الأقمار الصناعية، واكتساب خبرات هندسية وبرمجية من خلال التجربة والتطبيق.



أقمار صناعية في الفصول

لم تكتفِ الشركة بتقديم محتوى تعليمي تقليدي، بل طورت حزمة متكاملة، تحاكي قمراً اصطناعياً مصغراً من فئة «كيوب سات»، بأبعاد 10×10×10 سنتيمترات، تتيح للطلاب خوض تجربة بناء الأنظمة الفضائية، والتعرف إلى مكوناتها وآليات عملها.

وتشمل التجربة تعلم التوصيلات الكهربائية، والتركيب الميكانيكي، والبرمجة، إلى جانب تنفيذ تحديات تقنية ضمن فرق عمل، بما يعزز مهارات التفكير الهندسي والابتكار وحل المشكلات والعمل الجماعي. وتستهدف البرامج فئات عمرية تبدأ من 12 عاماً، وتمتد إلى طلاب الجامعات وحديثي التخرج، مع التركيز على تقديم محتوى يتناسب مع مستوياتهم التعليمية وقدراتهم التقنية.

ويرى السلماني أن أهمية هذه المهارات لا تتوقف عند حدود قطاع الفضاء، إذ تشكل أساساً معرفياً وتطبيقياً يمكن توظيفه في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا والقطاعات الحيوية، التي تتزايد حاجتها إلى كوادر تمتلك مهارات هندسية وعملية متخصصة.



رحلة استثمارية

وعلى المستوى الاستثماري، بدأت الشركة بتمويل شخصي مشترك بين السلماني وشريكه المؤسس أبوبكر الزبيدي، بقيمة 6 آلاف درهم، لتطوير النموذج الأولي. ثم ارتفعت الاستثمارات إلى نحو 100 ألف درهم خلال مرحلة تطوير المنتج، والوصول إلى أول عميل، الذي أسهمت عوائده في تغطية تكاليف التأسيس، قبل أن تعتمد الشركة على إعادة استثمار أرباحها لتوسيع أعمالها وتحسين منتجاتها، وصولاً إلى استثمارات تراكمية بلغت نحو 700 ألف درهم.

واستغرق تطوير المنتج والحزمة التعليمية قرابة عام وثلاثة أشهر، وهي فترة لم تقتصر على بناء نموذج يحاكي الأقمار الصناعية، بل شملت تحويل المعرفة والخبرات الهندسية المتخصصة إلى محتوى تدريبي مبسط وقابل للتطبيق، يناسب شرائح عمرية وتعليمية مختلفة.

ويشير السلماني إلى أن هذا التحول كان من أبرز التحديات التي واجهت المشروع، إذ تطلب تبسيط المفاهيم التقنية المعقدة دون الإخلال بجوهرها العلمي أو تقليص القيمة العملية التي يحصل عليها المتدربون.



من التدريب إلى سوق العمل

ومع نمو المشروع، شكلت الشراكات المؤسسية عاملاً مهماً في توسيع نطاق تأثيره. وأسهم صندوق محمد بن راشد للابتكار في ربط الشركة بالجامعات والجهات المعنية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتوسع، فيما قدمت وكالة الإمارات للفضاء دعماً من خلال أكاديمية الفضاء الوطنية ومناطق الفضاء الاقتصادية.

ولا تقيس «سبيس بوينت» نجاحها بعدد الطلاب الذين اجتازوا برامجها التدريبية فحسب، بل بما تتركه التجربة من أثر في مساراتهم الأكاديمية والمهنية. فقد تمكن بعض خريجي البرامج من استكمال دراساتهم العليا أو الالتحاق بقطاع الفضاء، ومن بينهم طالب حصل على منحة دراسية في جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة.

ويؤكد السلماني أن طموح الشركة يتجاوز تقديم التدريب إلى بناء مسار متكامل لاكتشاف المواهب ومتابعتها بعد التخرج، من خلال ربطها بالجامعات والمؤسسات والشركات القادرة على توفير فرص عمل لها، أو مساعدتها على تحويل أفكارها التقنية إلى مشروعات ريادية.

وبذلك، تسعى «سبيس بوينت» إلى معالجة إحدى الحلقات المهمة في منظومة اقتصاد الفضاء، وهي إعداد الكفاءات القادرة على تحويل المعرفة العلمية إلى تطبيقات ومنتجات قابلة للتطوير، بما يدعم بناء قاعدة مستدامة من المواهب الوطنية المؤهلة للمشاركة في الصناعات الفضائية والتكنولوجية المستقبلية.