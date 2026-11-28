عززت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» موقعها بين أكبر شركات تشغيل سفن الحاويات في العالم، بعدما احتلت المرتبة السادسة عشرة عالمياً بأسطول يضم 85 سفينة حاويات، بطاقة استيعابية إجمالية تبلغ 147699 حاوية نمطية، وفقاً لبيانات «ألفالاينر» المتخصصة في قطاع النقل البحري.

وأظهرت البيانات أن المجموعة تستحوذ على نحو 0.4% من إجمالي الطاقة الاستيعابية لأسطول سفن الحاويات العالمي، فيما تمتلك طلبات مؤكدة لبناء 17 سفينة جديدة، بطاقة إجمالية تبلغ 84841 حاوية نمطية، تعادل 57.4% من الطاقة التشغيلية الحالية لأسطولها.

ويبرز هذا التصنيف دور «موانئ دبي العالمية» في تشغيل سفن الحاويات، إلى جانب أعمالها في إدارة الموانئ والمحطات البحرية والخدمات اللوجستية، بما يعزز قدرتها على الربط بين النقل البحري ومناولة البضائع وحركة الشحن إلى الأسواق الداخلية، وتقديم خدمات متكاملة عبر مراحل سلسلة الإمداد.

ويمنح الجمع بين تشغيل السفن والموانئ المجموعة قدرة أكبر على تنسيق عمليات نقل الحاويات ومناولتها، وتطوير خدمات الربط بين الموانئ الرئيسية والأسواق الإقليمية. كما يتيح تنوع أسطولها بين السفن المملوكة والمستأجرة مرونة في توزيع الطاقة الاستيعابية والاستجابة لتغيرات الطلب ومسارات التجارة.

وتشير الأرقام إلى أن الطاقة الاستيعابية الإجمالية للأسطول الحالي والسفن قيد الطلب قد تصل إلى 232540 حاوية نمطية، في حال تسليم جميع السفن الجديدة وإضافتها إلى الأسطول، دون احتساب أي تغييرات محتملة في السفن الحالية أو عقود التأجير.

وتعكس محفظة الطلبات اتجاهاً لتعزيز قدرات المجموعة في النقل البحري، بما يدعم تكامل خدماتها بين الموانئ والمحطات البحرية وشبكات الشحن والخدمات اللوجستية، ويساعد على توسيع نطاق خدمات الربط البحري بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

وكشفت البيانات أن المجموعة تشغّل 11 سفينة مملوكة لها، بطاقة استيعابية تبلغ 35,593 حاوية نمطية، مقابل 74 سفينة مستأجرة بطاقة إجمالية تبلغ 112106 حاويات نمطية. وبذلك تشكل السعة التشغيلية للسفن المستأجرة نحو 75.9% من إجمالي أسطول المجموعة، وهي نسبة تتجاوز متوسط الاعتماد على السفن المستأجرة لدى أكبر 100 شركة نقل حاويات عالمياً، والبالغ 37.2%. ويوفر هذا النموذج التشغيلي للمجموعة مرونة في إدارة السعة البحرية وتعديل انتشار السفن وفقاً لمتطلبات الأسواق وحركة التجارة العالمية.

وتتميز «موانئ دبي العالمية» بجمعها بين امتلاك سفن الحاويات وتشغيلها وإدارة شبكة تضم أكثر من 60 ميناءً ومحطة بحرية عبر ست قارات، وسجلت مناولة إجمالية بلغت 93.4 مليون حاوية نمطية خلال 2025، بنمو 5.8%، فيما تجاوزت طاقتها الاستيعابية السنوية 112 مليون حاوية نمطية. ويمنح هذا التكامل المجموعة قدرة واسعة على ربط النقل البحري بعمليات المناولة والتخزين والتوزيع، وتعزيز دورها في حركة التجارة العالمية.

وحلت «موانئ دبي العالمية» خلف شركة «كيه إم تي سي» الكورية الجنوبية، التي تبلغ الطاقة الاستيعابية لأسطولها 172576 حاوية نمطية، فيما تقدمت على شركة «غلوبال فيدر شيبينغ» الإماراتية، التي تشغّل أسطولاً بطاقة 147560 حاوية نمطية، بفارق محدود يبلغ 139 حاوية.

وبالمقارنة مع البيانات المسجلة في 13 أكتوبر 2026، ارتفعت الطاقة التشغيلية لأسطول المجموعة من 147422 حاوية نمطية إلى 147699 حاوية، بزيادة قدرها 277 حاوية، تعادل نحو 0.2%.

وعلى المستوى العالمي، أظهرت بيانات «ألفالاينر» أن الطاقة الاستيعابية لأسطول سفن الحاويات في الخدمة بلغت نحو 35 مليون حاوية نمطية، موزعة على 7682 سفينة. وتصدرت شركة «إم إس سي» السويسرية التصنيف العالمي بطاقة استيعابية بلغت 7.48 ملايين حاوية نمطية، مستحوذة على 21.5% من السوق، تلتها «ميرسك» الدنماركية بنحو 4.71 ملايين حاوية، ثم «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية بنحو 4.48 ملايين حاوية.