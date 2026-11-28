تتجه المسؤولية المجتمعية في الإمارات نحو نموذج اقتصادي وتنموي يتجاوز المفهوم التقليدي للتبرعات والمساعدات المالية، ليشمل الاستثمار في الإنسان، وتوفير فرص العمل، ودعم قطاعات الإسكان والصحة والتعليم، إلى جانب توظيف التكنولوجيا والاستدامة البيئية في تطوير مشروعات تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد.

وكشف مسؤولون وخبراء في تصريحات لـ«البيان» عن نتائج ومبادرات تعكس هذا التحول، أبرزها توجيه نحو 106 ملايين درهم لدعم المستفيدين عبر منصة «جود» خلال 2026، وتفعيل مساهمات وشراكات بنحو 3.2 مليارات درهم ضمن منظومة اقتصاد الأثر، مع استهداف تفعيل شراكات تتجاوز 20 مليار درهم بحلول 2031، فضلاً عن مشروعات في الوقود الحيوي ورقمنة سلاسل الإمداد الغذائي ودعم الشركات الناشئة.

وأكدوا أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءاً من منظومة التنمية الاقتصادية، بعدما اتسعت مجالاتها لتشمل تمكين الفئات المستحقة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز مشاركة الشركات في معالجة التحديات المجتمعية، مشيرين إلى أن قياس نجاح المبادرات لم يعد يرتبط بحجم الإنفاق وحده، بل بقدرتها على تحقيق نتائج مستدامة وقابلة للقياس.

اقتصاد الأثر

وأكدت الدكتورة هدى الخزيمي، المستشارة الاستراتيجية في الاقتصاد والتكنولوجيا والاستثمار، ونائبة وكيل الجامعة المساعدة للبحث العلمي والابتكار في جامعة نيويورك أبوظبي، أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ نموذج اقتصادي يضع الإنسان في صميم التنمية، من خلال تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة والمبادرات المجتمعية، وتوجيه الاستثمارات نحو مشروعات تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً مستداماً.

وأوضحت أن منظومة اقتصاد الأثر في الدولة نجحت في تفعيل مساهمات وشراكات بنحو 3.2 مليارات درهم، فيما تستهدف الاستراتيجية الوطنية «الشركات من أجل الخير» تفعيل شراكات تتجاوز قيمتها 20 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعكس التوجه نحو توسيع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق الأولويات التنموية.

وأشارت إلى الدور الذي يؤديه «مجرى»، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، في تطوير منظومة متكاملة تربط الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المجتمعية، وتعمل على تحويل المساهمات إلى مشروعات ذات نتائج اقتصادية واجتماعية قابلة للقياس.

ولفتت إلى أن أدوات «مجرى»، ومنها علامة الأثر ومختبرات الأثر وشبكة «مجرى»، تسهم في تعزيز التعاون بين الجهات الداعمة والمشروعات المستفيدة، وتطوير آليات لتحديد الاحتياجات المجتمعية وتوجيه الموارد والخبرات نحو المجالات الأكثر احتياجاً.

وأكدت أن التحول إلى اقتصاد الأثر يتطلب دمج المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجيات المؤسسات ونماذج أعمالها، بحيث تصبح جزءاً من النشاط الاقتصادي والإنتاجي، بدلاً من اقتصارها على مبادرات منفصلة أو مساهمات موسمية.

وشددت على أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير أدوات قياس الأثر ورفع كفاءة توجيه الموارد، بما يساعد المؤسسات على تحديد نتائج استثماراتها المجتمعية وتعزيز استدامتها.

106 ملايين

وكشف عمير عبدالله الفلاسي، من مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود)، أن المنصة نجحت خلال عام 2026 في جمع نحو 106 ملايين درهم، جرى توجيهها لدعم المستفيدين من المبادرات والمشروعات المجتمعية، مشيراً إلى أن قطاعات الإسكان والصحة والتعليم استحوذت على الأولوية في توزيع المساهمات، استجابة للاحتياجات المجتمعية في إمارة دبي.

وأوضح أن المؤسسة، التي أُنشئت عام 2024، تعمل على توحيد مبادرات الجمعيات الخيرية ومؤسسات النفع العام والجهات الحكومية عبر منصة رقمية واحدة، بما يسهم في تسهيل جمع المساهمات وتوجيهها إلى المستحقين، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان تصدر مجالات الدعم خلال العام الجاري، يليه القطاع الصحي ثم التعليمي، موضحاً أن المبادرات السكنية تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المستفيدين، والمساهمة في استكمال الاحتياجات المرتبطة بتوفير السكن.

وفي القطاع الصحي، أوضح أن المنصة تتعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم الحالات العلاجية المحتاجة، فيما تشمل المبادرات التعليمية المساهمة في سداد المستحقات الدراسية للطلبة من الأسر المستحقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن تحديد المستفيدين يتم من خلال المؤسسات المختصة، وفي مقدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي، التي تتولى التحقق من الحالات واحتياجاتها، بما يضمن توجيه المساهمات إلى الفئات المستحقة. وأضاف أن المنصة نجحت كذلك في تغطية المستهدفات المالية لنحو أربع حملات عاجلة، استهدفت مساعدة حالات إنسانية تواجه التزامات مالية مرتبطة بالخدمات الأساسية والعلاج.

شراكات ناشئة

وكشف الفلاسي عن تعاون ثلاثي بين مؤسسة دبي للمساهمات المجتمعية (جود) و«مجرى» وغرفة تجارة دبي، يستهدف دعم الشركات الناشئة التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات المجتمعية، وتعزيز مشاركة المجتمع في تمويل المشروعات الاقتصادية ذات الأثر الإيجابي.

وأوضح أن غرفة تجارة دبي تتولى دراسة المشروعات الناشئة وتقييم أهليتها للدعم، على أن تركز الشراكة على الشركات التي تعمل في قطاعات الصحة والتعليم والبيئة والاستدامة، بما يضمن ارتباط الدعم المقدم بأهداف تنموية واضحة.

وأشار إلى أن دعم الشركات الناشئة يمثل امتداداً لمفهوم المسؤولية المجتمعية، من خلال الانتقال من معالجة الاحتياجات الآنية إلى الاستثمار في مشروعات قادرة على توفير حلول مستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وأكد أن قياس الأثر الحقيقي لهذه المشروعات يحتاج إلى فترة زمنية قد تمتد إلى ثلاث أو أربع سنوات، نظراً إلى ارتباط نجاحها بقدرتها على الاستمرار والنمو وتحقيق نتائج ملموسة للمجتمع.

وفيما يتعلق بخطط عام 2027، أوضح أن «جود» تعتزم توسيع نطاق المبادرات لتشمل الرياضة والبيئة والاستدامة، إلى جانب تعزيز الدعم الموجه إلى التعليم. ولفت إلى أن الاستثمار في الأنشطة الرياضية يمكن أن يسهم في تعزيز الصحة العامة والحد من الاحتياجات العلاجية على المدى الطويل، مؤكداً أن ثقافة العطاء لا تقتصر على التبرعات المالية، بل تشمل التطوع بالوقت والخبرة والمشاركة في المبادرات المجتمعية.

استدامة بيئية

من جانبه، أكد ماهر الكعبي، مستشار رئيس مجلس الإدارة في مجموعة السركال، أن الطاقة الإنتاجية للوقود الحيوي لدى المجموعة تبلغ نحو 50 ألف لتر يومياً، مقارنة بنحو 150 ألف لتر يومياً على مستوى الدولة، وفق تقديراته، مشيراً إلى أن الاستثمار في هذا القطاع يمثل أحد أبرز إسهامات المجموعة في دعم الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري.

وأوضح أن إنتاج الوقود الحيوي محلياً يسهم في الاستفادة من الموارد وإعادة توظيفها، إلى جانب تعزيز قدرات الإنتاج الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يربط المسؤولية المجتمعية بالأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.

وقال إن مفهوم المسؤولية المجتمعية يتجاوز المساهمات المالية والتبرعات، ليشمل خلق فرص العمل وتمكين الأفراد ودعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، موضحاً أن مجموعة السركال، التي تأسست عام 1947، أسهمت عبر شركاتها وأنشطتها المتنوعة في توفير فرص عمل لآلاف الأفراد، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسر وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن تأسيس الشركات والمشروعات المنتجة يمثل أحد الأشكال المستدامة للمسؤولية المجتمعية، نظراً إلى دورها في توفير مصادر دخل للأفراد والأسر، وتعزيز النشاط الاقتصادي على المدى الطويل.

وأوضح أن التعليم تصدر أولويات مجموعة السركال في مجال المسؤولية المجتمعية خلال عام 2026، من خلال دعم طلبة الجامعات وتمكين الشباب من استكمال تعليمهم، باعتباره استثماراً طويل الأجل في بناء الكفاءات وتأهيل الأجيال المقبلة لسوق العمل.

وأشار إلى أن المجموعة ستواصل خلال 2027 التركيز على المبادرات التعليمية، إلى جانب الأنشطة الاقتصادية التي تسهم في خلق فرص العمل، مؤكداً أن التعليم والصحة والسكن تمثل ثلاث ركائز أساسية لبناء المجتمعات المستدامة.

وأضاف أن دعم التعليم لا يقتصر أثره على المستفيد المباشر، بل يمتد إلى الأسرة والمجتمع، من خلال تعزيز فرص التوظيف والاستقرار الاقتصادي، لافتاً إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة.

تحول تنموي

وتعكس هذه التجارب اتساع نطاق المسؤولية المجتمعية في الإمارات، من دعم الاحتياجات الأساسية للأفراد والأسر إلى الاستثمار في المشروعات الإنتاجية والتكنولوجيا والاستدامة البيئية، ضمن منظومة تسعى إلى تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والأثر الاجتماعي.

ويبرز دور «مجرى» في هذا التحول من خلال تطوير أدوات قياس الأثر وتعزيز الشراكات بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المجتمعية، فيما تقدم منصة «جود» نموذجاً لتوجيه المساهمات إلى الاحتياجات المباشرة، وتوضح تجارب القطاع الخاص إمكانية دمج المسؤولية المجتمعية ضمن الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.

وتؤكد هذه النماذج أن مستقبل المسؤولية المجتمعية يرتبط بقدرة المؤسسات على تحويل الموارد والمساهمات إلى فرص اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يعزز جودة الحياة ويرسخ دور القطاع الخاص شريكاً في التنمية.