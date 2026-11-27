قررت ناقلات وطنية إعادة جدولة رحلاتها من وإلى عدد من المطارات في السعودية.

وقررت «فلاي دبي» تمديد إلغاء رحلاتها من وإلى الرياض حتى 10 ديسمبر 2026، ومن وإلى أبها حتى 30 ديسمبر، في حين تواصل تشغيل رحلاتها إلى الدمام وفق جدول مخفض، بحسب متحدث باسم الناقلة.

وقال المتحدث باسم «فلاي دبي»: إن الناقلة تتوقع أن تتأثر بعض رحلاتها المجدولة إلى المملكة العربية السعودية في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب، وستبلغ المسافرين بأي تعديلات على جدول الرحلات عبر قنواتها الرسمية.

ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال المرتبطة بحجوزاتهم لتلقي آخر المستجدات.

كما أعلنت «الاتحاد للطيران» إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن الجوي بين أبوظبي وكلٍّ من الرياض والدمام حتى 31 ديسمبر 2026، وكانت الناقلة قد أعلنت في تحديثها السابق إلغاء الرحلات على المسارين حتى 30 نوفمبر.

وأوضحت الشركة، في تحديث عبر صفحة حالة الرحلات على موقعها الإلكتروني، أن بقية رحلاتها بين أبوظبي والسعودية تستمر وفق الجداول المقررة، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، وأن مزيداً من التعديلات قد يطرأ على مواعيد الرحلات. ودعت «الاتحاد للطيران» المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني.

وأفادت الاتحاد للطيران بأن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيب سفرهم، مع إتاحة الدعم عبر أرقام الاتصال المحلية والمحادثة الفورية وقنوات التواصل الاجتماعي.