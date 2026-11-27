حلّت أبوظبي في المرتبة 14 عالمياً ضمن قائمة أفضل 20 مدينة للتسوق في عام 2026، التي أصدرتها مجلة «تايم آوت» البريطانية، مستفيدة من تنوع وجهاتها التجارية التي تجمع بين مراكز التسوق الفاخرة والمتاجر المتخصصة ومحال الهدايا والمنتجات الحرفية.

واستند التصنيف إلى استطلاع شمل أكثر من 24 ألف شخص حول العالم، طُلب منهم تقييم تجارب التسوق في مدنهم عبر ثماني فئات، تشمل الأزياء والملابس، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والأغذية والمواد الاستهلاكية، والتكنولوجيا والأجهزة، والأثاث والمستلزمات المنزلية، والهدايا ومنتجات نمط الحياة، والمتاجر المستقلة والحرفيين المحليين، فضلاً عن السلع المستعملة والمنتجات القديمة.

تنوع الخيارات

وأشارت المجلة إلى أن ما يميز تجربة التسوق في أبوظبي هو التنوع الكبير في الخيارات المتاحة، من مراكز التسوق الفاخرة التي تضم علامات تجارية عالمية، إلى المتاجر المتخصصة التي تقدم منتجات فريدة، بما في ذلك متاجر الهدايا الملحقة بالمتاحف والمنافذ التجارية داخل المقاهي والمطاعم.

وسلّط التقرير الضوء على متجر الهدايا في متحف زايد الوطني، الذي يقع في قاعة الاستقبال الرئيسية للمتحف، واختار التقرير «الغاليريا» في جزيرة المارية وجهة رئيسية للتسوق الفاخر في العاصمة، مشيراً إلى توسعته المطلة على الواجهة البحرية، والتي تضم مجموعة من متاجر العلامات التجارية العالمية الراقية.

كما أوصى بزيارة متجر الهدايا في متحف اللوفر أبوظبي، الذي يقدم خيارات تتجاوز الهدايا التذكارية التقليدية، لتشمل القطع الخزفية والمجوهرات الحرفية والكتب المتخصصة في الفنون.

ولفت التقرير إلى أن مشروع «السعديات غروف»، المرتقب افتتاحه، من شأنه أن يضيف وجهة جديدة إلى مشهد التسوق في أبوظبي، التي تجمع بالفعل بين المراكز التجارية الكبرى والمتاجر المستقلة ذات الطابع المحلي.