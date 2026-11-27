3972

إجمالي عدد التصرفات العقارية

2502

مبايعة بقيمة 7.7 مليارات درهم

1276

صفقة رهن بقيمة 4.2 مليارات

194

معاملة هبة بـ 1.3 مليار درهم

4.5

مليارات مبيعات العقارات الجاهزة

623

مليوناً لرهن أرض في دبي هيلز





سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 13.3 مليار درهم خلال أسبوع نتجت عن 3972 صفقة، وشهدت الدائرة تسجيل أكثر من 2502 مبايعة بقيمة 7.7 مليارات درهم، و1276 صفقة رهون عقارية بقيمة 4.2 مليارات درهم، كما تم تسجيل 194 معاملة هبة بقيمة 1.3 مليار درهم.

وتوزعت صفقات المبيعات الأسبوعية على: 272 مبايعة لأراضٍ، و2028 مبايعة لوحدات سكنية، و202 مبايعة لمبانٍ، فيما توزعت صفقات الرهون على: 265 رهناً لأراض، و874 رهناً لوحدات سكنية، و137 رهناً لمبان.

وبلغت مبيعات عقارات دبي الجاهزة 4.5 مليارات درهم نتجت عن 1067 صفقة، فيما بلغت مبيعات العقارات على الخريطة 3.1 مليارات درهم نتجت عن 1435 صفقة.

وحلت منطقة جزر دبي (نخلة ديرة سابقاً) من حيث قيمة المبيعات بـ 958 مليون درهم، وجاءت ثانياً منطقة الخليج التجاري بـ 568 مليون درهم، وثالثاً منطقة قرية جميرا الدائرية بـ 345 مليون درهم، ورابعاً منطقة مدينة المطار بـ 227 مليون درهم، وخامساً منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بـ 198 مليون درهم.

وشهدت منطقة دبي هيلز معاملة رهن لقطعة أرض بقيمة 623 مليون درهم، إلى جانب بيع شقة سكنية قيد الإنشاء في منطقة TECOM SITE A ضمن برج «كافالي كاسا» بقيمة 78 مليون درهم.