22 شركة من دبي تستكشف فرص النمو والتوسع في السوق المجرية

4 مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين

2.9 مليار درهم حجم التجارة غير النفطية بين دبي والمجر بنمو 12.6 %

720 % نمو عدد الشركات المجرية النشطة في عضوية غرفة تجارة دبي خلال خمس سنوات



اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى بولندا والمجر، بتنظيم 210 اجتماعات عمل ثنائية في العاصمة المجرية بودابست، جمعت شركات دبي بنظيراتها المجرية، بهدف استكشاف فرص الشراكة والاستثمار، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية، بما يعزز حضور شركات الإمارة في الأسواق الأوروبية.

ونظمت الغرفة، ضمن برنامج البعثة التجارية، منتدى «مزاولة الأعمال مع المجر»، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في بودابست، ووزارة الاقتصاد والطاقة المجرية، وغرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، والوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، واتحاد الشركات المجرية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر.

وشهد المنتدى كلمات افتتاحية لكل من محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وراشد الطنيجي، سفير دولة الإمارات لدى المجر، وميكلوس بوداي، نائب وزير دولة للشؤون الاقتصادية الخارجية في وزارة الاقتصاد والطاقة المجرية، وإيليك ناجي، رئيس غرفة التجارة والصناعة المجرية.

واستقطبت فعاليات المنتدى 316 مشاركاً من كبار المسؤولين وقادة الأعمال وممثلي الشركات المحلية، لبحث فرص التعاون المشترك، وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي والمجر.

شراكات استراتيجية

وأكد محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، التزام الغرف بتعزيز شراكات الأعمال مع الأسواق العالمية الواعدة، وفتح آفاق جديدة أمام شركات دبي لاستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية، وتوسيع نطاق حضورها الدولي، بما يسهم في دعم نمو تجارة الإمارة الخارجية وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار.

وأوضح أن البعثة التجارية إلى المجر تأتي في إطار الجهود الرامية إلى توثيق العلاقات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتمكين شركات دبي من دخول الأسواق المجرية والتوسع فيها، إلى جانب استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات المجرية إلى الإمارة، ودعم نمو التجارة البينية.

4 مذكرات تفاهم

وفي إطار تعزيز التعاون المؤسسي والاقتصادي، أبرمت غرف دبي، على هامش المنتدى، أربع مذكرات تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة المجرية، والوكالة المجرية لترويج الصادرات، واتحاد الشركات المجرية، وجمعية رواد الأعمال الشباب في المجر، بهدف تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

تنوع قطاعي

وضم وفد البعثة ممثلين عن 22 شركة تتخذ من دبي مقراً لأعمالها، وتعمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، أبرزها الأغذية والمشروبات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، والمجوهرات، ومواد البناء والإنشاءات، والحلول والخدمات البيئية، والبلاستيك والمطاط، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة.

بوابة للأسواق العالمية

واستعرض سالم الشامسي، نائب الرئيس التنفيذي للعلاقات الدولية في غرف دبي، خلال المنتدى، أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها الإمارة، وشبكة علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية، ومكانتها منصة عالمية تتيح للشركات المجرية التوسع والوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

من جانبه، سلط مارسيل نيميث، نائب المدير العام للوكالة المجرية لتشجيع الاستثمار، الضوء على المقومات الاقتصادية للمجر، والقطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية والتسهيلات وأوجه الدعم المتاحة أمام الشركات الإماراتية الراغبة في تأسيس أعمالها في السوق المجرية، والانطلاق منها نحو أسواق الاتحاد الأوروبي.

نمو التجارة والاستثمارات

وتعكس المؤشرات الاقتصادية تنامي العلاقات التجارية بين دبي والمجر، إذ تجاوزت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين 2.9 مليار درهم خلال عام 2025، محققة نمواً سنوياً بنسبة 12.6 %.

كما سجل عدد الشركات المجرية النشطة المنضوية تحت عضوية غرفة تجارة دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 720 % خلال خمس سنوات، مرتفعاً من 30 شركة بنهاية عام 2020 إلى 246 شركة بنهاية عام 2025.

وواصلت الشركات المجرية تعزيز حضورها في بيئة الأعمال بدبي خلال عام 2026، مع انضمام 42 شركة مجرية جديدة إلى عضوية غرفة تجارة دبي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في مؤشر على تنامي اهتمام مجتمع الأعمال المجري بالفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها الإمارة.