

حوّلت طيران الإمارات، اليوم الجمعة، مسار رحلة شحن متجهة من مطار آل مكتوم الدولي إلى هونغ كونغ، إلى مسقط بسبب مشكلة فنية.

وأكدت الناقلة أن الطائرة هبطت بسلام، وأنها تتوقع استئناف الرحلة في وقت لاحق اليوم بعد استكمال التقييم الفني.

وتفصيلاً، قال متحدث باسم طيران الإمارات: «حوّلت رحلة الشحن EK9774 التابعة للإمارات للشحن الجوي، والمتجهة من مطار آل مكتوم الدولي إلى هونغ كونغ في 27 نوفمبر 2026، مسارها إلى مسقط، بسبب مشكلة فنية، وهبطت الطائرة بسلام في مسقط، وغادر أفراد الطاقم الطائرة بأمان».

وأضاف: «من المتوقع أن تستأنف الطائرة رحلتها إلى هونغ كونغ في وقت لاحق اليوم بعد الانتهاء من التقييم الفني اللازم، حيث تظل سلامة طاقمنا وعملياتنا على رأس أولوياتنا».