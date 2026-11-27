

مددت «فلاي دبي» إلغاء رحلاتها من وإلى الرياض حتى 10 ديسمبر 2026، ومن وإلى أبها حتى 30 ديسمبر، فيما تواصل تشغيل رحلاتها إلى الدمام وفق جدول مخفض، بحسب متحدث باسم الناقلة.

وقال المتحدث باسم «فلاي دبي»: إن الناقلة تتوقع أن تتأثر بعض رحلاتها المجدولة إلى المملكة العربية السعودية في ظل الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أنها تواصل متابعة الوضع عن كثب، وستبلغ المسافرين بأي تعديلات على جدول الرحلات عبر قنواتها الرسمية.

ودعت الناقلة المسافرين إلى التحقق بانتظام من حالة رحلاتهم، والتأكد من تحديث بيانات الاتصال المرتبطة بحجوزاتهم لتلقي آخر المستجدات.