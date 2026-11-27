

مددت «الاتحاد للطيران» إلغاء جميع رحلات الركاب والشحن الجوي بين أبوظبي وكلٍّ من الرياض والدمام حتى الخميس 31 ديسمبر 2026، وكانت الناقلة قد أعلنت في تحديثها السابق إلغاء الرحلات على المسارين حتى 30 نوفمبر.

وأوضحت الشركة، في تحديث عبر صفحة حالة الرحلات على موقعها الإلكتروني، أن بقية رحلاتها بين أبوظبي والسعودية تستمر وفق الجداول المقررة، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال متغيراً، وأن مزيداً من التعديلات قد يطرأ على مواعيد الرحلات.

ودعت «الاتحاد للطيران» المسافرين إلى التحقق من حالة رحلاتهم عبر موقعها الإلكتروني، وأفادت بأن فرقها تعمل على مساعدة المسافرين المتأثرين في ترتيب سفرهم، مع إتاحة الدعم عبر أرقام الاتصال المحلية والمحادثة الفورية وقنوات التواصل الاجتماعي.