مسؤولون بولنديون: دبي منصة استراتيجية للتوسع نحو الأسواق العالمية

الإمارات الوجهة الأولى للصادرات البولندية في العالم العربي

أكثر من 20 شركة من دبي تمثل 14 قطاعاً اقتصادياً تشارك في البعثة التجارية

بولندا بوابة للوصول إلى 450 مليون مستهلك في السوق الأوروبية



تتجه العلاقات الاقتصادية بين دبي وبولندا نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مدفوعة بتنامي الفرص التجارية والاستثمارية، وتزايد اهتمام مجتمعي الأعمال لدى الجانبين بتوسيع مجالات التعاون، واستكشاف فرص نوعية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والخدمات اللوجستية، بما يدعم بناء شراكات اقتصادية مستدامة تحقق المصالح المشتركة.



وتواصل دبي تعزيز حضورها على الخارطة الاقتصادية البولندية، مستندة إلى موقعها الاستراتيجي ومقوماتها التنافسية وبنيتها التحتية المتطورة وبيئة الأعمال المحفزة، التي رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومنصة رئيسية لانطلاق الشركات البولندية نحو أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وأكد مسؤولون بولنديون، خلال مشاركتهم في منتدى «مزاولة الأعمال مع بولندا»، الذي نظمته غرفة دبي العالمية في العاصمة البولندية وارسو، أهمية الدور الذي تؤديه الإمارة في دعم التوسع الدولي للشركات البولندية، مشيرين إلى الفرص الواعدة التي توفرها لبناء شراكات اقتصادية طويلة الأمد، وتعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات المتبادلة.

مقومات تنافسية

وأكد ميخاو بارانوفسكي، نائب وزير التنمية والتكنولوجيا في جمهورية بولندا، أن دبي تحظى بمكانة متميزة لدى مجتمع الأعمال البولندي، بفضل بنيتها التحتية ذات المستوى العالمي، ورؤيتها العمرانية المستقبلية، وبيئتها الاقتصادية الداعمة لنمو الشركات وتوسع أعمالها.

وأشار إلى تزايد أعداد الشركات البولندية التي تتخذ من السوق الإماراتية وجهة لتصدير منتجاتها واستثماراتها، بما يعكس تنامي الثقة بالاقتصاد المحلي، والرغبة في تأسيس شراكات استراتيجية تحقق المنافع المتبادلة.

وأوضح أن القطاعات الصناعية والتكنولوجية والزراعية البولندية تتمتع بفرص واسعة للتوسع في دبي، في ظل ما توفره الإمارة من بيئة متكاملة لاختبار الحلول المبتكرة، وتبادل الخبرات والمعارف، وتطوير نماذج الأعمال.

ولفت إلى أن المبادرات المشتركة في مجالات التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة من شأنها تسريع وتيرة الابتكار، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادي البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات.

دعم حكومي

وأكد بارانوفسكي حرص السلطات البولندية على تقديم الدعم للمبادرات والمشروعات المشتركة الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، سواء في مجالات التجارة أو الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في تحقيق تطلعات مجتمعي الأعمال.

واعتبر افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في وارسو، في أكتوبر 2025، محطة محورية في مسيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، معرباً عن ثقته بدور المكتب والبعثات التجارية في تسريع وتيرة التعاون الاقتصادي، وتعزيز فرص الاستثمار والابتكار.

وأضاف أن البعثة التجارية لغرف دبي إلى بولندا تعكس طموحات الإمارة في توسيع حضورها الاقتصادي العالمي، مؤكداً استعداد بلاده لتكون شريكاً رئيسياً في تحقيق هذه التطلعات، مستفيدة من عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وموقعها الاستراتيجي في وسط أوروبا، ومرونة اقتصادها وقدرته على مواجهة التحديات العالمية.

450 مليون مستهلك

وأشار نائب وزير التنمية والتكنولوجيا البولندي إلى أن بلاده، باعتبارها سادس أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، تمثل بوابة استراتيجية للشركات الراغبة في الوصول إلى السوق الأوروبية الموحدة، التي تضم نحو 450 مليون مستهلك، مستفيدة من المعايير التنظيمية الموحدة والتكامل مع سلاسل الإمداد الأوروبية.

ولفت إلى التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي لبولندا بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، بما يعكس فرص النمو التي يتمتع بها الاقتصاد البولندي، وقدرته على استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكد أن دولة الإمارات نجحت، على مدى العقود الماضية، في إحداث تحول اقتصادي نوعي، رسخ مكانتها مركزاً متقدماً للأعمال والتكنولوجيا والتمويل والسياحة، ووجهة جاذبة لكبرى الشركات العالمية.

وأضاف أن المكانة المتنامية لدبي في قطاعات التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية توفر للشركات البولندية فرصاً اقتصادية طويلة الأمد، وتمكنها من بناء حضور فاعل في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية والدولية.

وجهة رئيسية للصادرات

من جانبه، أكد ماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية، أن دولة الإمارات تعد الوجهة الأولى للصادرات البولندية في العالم العربي، مشيراً إلى استمرار نمو هذه الصادرات، وتزايد اهتمام الشركات البولندية بالفرص الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها الدولة، ودبي على وجه الخصوص.

وأوضح أن الفرص التي توفرها دبي للشركات البولندية تتجاوز حدود السوق المحلية، نظراً إلى مكانتها العالمية في قطاعات التجارة والتمويل والابتكار وإعادة التصدير، الأمر الذي يجعلها منصة استراتيجية للتوسع نحو أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، خصوصاً في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

عقدان من التعاون

وأشار كلوتشكو إلى أن غرفة التجارة البولندية تعمل منذ نحو 20 عاماً على تعزيز جسور التعاون الاقتصادي مع دبي، لافتاً إلى توقيع أول اتفاقية تعاون بين الجانبين عام 2007، وما أعقبها من تنظيم بعثات تجارية ولقاءات أعمال ثنائية، إلى جانب الأنشطة المشتركة التي شهدها معرض «إكسبو 2020 دبي».

واعتبر افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في وارسو مؤشراً واضحاً على الأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها بولندا شريكاً اقتصادياً لدبي، وخطوة داعمة لتوسيع العلاقات التجارية والاستثمارية.

وأوضح أن بولندا توفر للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها اقتصاداً متنوعاً وقادراً على مواجهة التحديات، فضلاً عن فرص الوصول إلى الأسواق الأوروبية والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والتجارية.

20 شركة و14 قطاعاً

ولفت رئيس غرفة التجارة البولندية إلى أن استضافة وفد تجاري يضم أكثر من 20 شركة من دبي، تمثل 14 قطاعاً اقتصادياً رئيسياً، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، تعكس تنوع الفرص المتاحة لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال.

وتشمل مجالات التعاون قطاعات الأغذية، ومستحضرات التجميل، والإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والحلول الخضراء، والخدمات اللوجستية، بما يفتح المجال أمام تأسيس شراكات نوعية واستكشاف فرص استثمارية جديدة.

شراكات مستدامة

وأكد كلوتشكو أن مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة البولندية وغرف دبي تمثل التزاماً عملياً بتطوير العلاقات الاقتصادية، والانتقال بالتعاون المشترك إلى مستويات أكثر فاعلية، بما يسهم في تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة.

وشدد على التزام غرفة التجارة البولندية بمواصلة تقديم الدعم للمشروعات الاستثمارية والمبادرات التجارية المشتركة، بالتنسيق مع المكتب التمثيلي لغرفة دبي العالمية في وارسو، بهدف تسهيل التواصل بين الشركات، وتذليل التحديات، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تحقق تطلعات مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا.