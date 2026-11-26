تستعد دبي لاستقبال زخم سياحي خلال عطلة عيد الاتحاد الـ 55، مع توقعات بارتفاع الطلب على الإقامة الفندقية ونشاط الحركة في الفنادق والمنتجعات الشاطئية ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية والمطاعم، مدفوعاً بإقبال العائلات المواطنة والمقيمة على قضاء الإجازة داخل الدولة. وينعكس نشاط السياحة الداخلية على الحجوزات ومستويات الإشغال، بالتزامن مع تنامي حركة الطيران على عدد من المسارات التي تربط الإمارة بوجهات خليجية ودولية.

وقالت مصادر عاملة في قطاعي السياحة والفندقة في دبي، إن الإمارة تستعد لنشاط سياحي لافت خلال عطلة عيد الاتحاد، التي تمتد إلى عطلة نهاية الأسبوع، متوقعة أن تتراوح نسب الإشغال بين 80 و95 % في عدد من الفنادق، وأن تتجاوز 95 % في بعض المنشآت خلال أيام الذروة. وأوضحت أن الطلب من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب الحجوزات القادمة من الأسواق الخليجية والدولية، أسهم في تعزيز مستويات الحجز، ودفع أسعار الغرف إلى الارتفاع بنسب تجاوزت 25 % في بعض الحالات، بالتوازي مع تحسن الإشغال.

وأضافت المصادر أن النشاط المرتقب خلال العطلة يدعم المسار التصاعدي للقطاع السياحي في دبي، لا سيما مع استئناف عدد من الناقلات الأجنبية رحلاتها إلى الإمارة. وتسهم عودة هذه الرحلات في توسيع خيارات السفر من الأسواق الخارجية، وتعزيز تدفق الزوار، والطلب على الإقامة الفندقية مع اقتراب موسم عطلات نهاية العام.

وأكدت أن السياحة الداخلية تمثل أحد أبرز روافد الطلب الفندقي خلال عيد الاتحاد، إذ تتيح الإجازة للعائلات تنظيم برامج قصيرة تجمع بين الإقامة وزيارة الشواطئ ومراكز التسوق والوجهات الترفيهية. كما يمنح امتداد العطلة الفنادق فرصة لزيادة متوسط مدة الإقامة، مع توجه بعض النزلاء إلى تمديد زياراتهم، والاستفادة من تنوع الأنشطة والفعاليات في الإمارة.

ارتفاع الطلب

وقال ممدوح علي المدير العام لفندق «روز ريحان من روتانا»، إن الفندق يتوقع تسجيل نسبة إشغال تصل إلى 95 % خلال فترة الاحتفالات بعيد الاتحاد، مدعوماً بارتفاع الطلب على الإقامة، خصوصاً من الزوار القادمين من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب السياح من دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

وأضاف أن نمو الطلب وزيادة وتيرة الحجوزات يعززان توقعات الفندق بارتفاع متوسط أسعار الغرف بنسبة تصل إلى 25 % خلال العطلة، معتبراً أن الإقبال يعكس حيوية النشاط السياحي الذي تشهده دبي خلال المناسبة، في ظل تزامن حجوزات السوق المحلية مع تدفق الزوار من خارج الدولة.

وأشار علي إلى أن موقع الفندق على شارع الشيخ زايد، يتيح للنزلاء سهولة الوصول إلى مراكز التسوق والمعالم السياحية ومواقع الفعاليات، وهو ما يشكل عاملاً مؤثراً في اختيارات العائلات التي تفضل الإقامة في مواقع تتيح لها زيارة أكثر من وجهة خلال العطلة. وأوضح أن الفندق طرح عروضاً وباقات خاصة بالإجازة، لتلبية احتياجات العائلات والزوار الراغبين في قضاء عطلة عيد الاتحاد في دبي.

امتداد العطلة ركيزة للتنويع

وقال سمير حمادة المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إيليفيت ورلد»، إن الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 55، يأتي في وقت رسخت فيه الإمارات حضورها على خريطة السياحة العالمية، وأصبح القطاع السياحي أحد روافد النمو الاقتصادي ومحركات تنويع مصادر الدخل. وأرجع هذا التحول إلى الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية، والتطور الذي شهده قطاعا الطيران والضيافة على مدى العقود الماضية.

وأضاف أن اتساع شبكة المطارات وتنامي نطاق رحلات الناقلات الوطنية عززا ربط الإمارات بالأسواق الدولية بين الشرق والغرب، فيما أتاح تطور القطاع الفندقي خيارات إقامة متنوعة، تلبي احتياجات شرائح مختلفة من الزوار. وأسهم تكامل هذه المقومات في تنويع الأسواق السياحية، وتوسيع نطاق التجارب والأنشطة المتاحة أمام الزوار.

ولفت حمادة إلى أن تكامل الوجهات السياحية داخل الدولة يعزز قدرتها على استقطاب شرائح متعددة من السياح، موضحاً أن دبي تجمع بين سياحة الأعمال والترفيه، فيما تستقطب أبوظبي الزوار بمعالمها الثقافية ومشروعاتها الترفيهية ومبادرات السياحة المستدامة، وتقدم رأس الخيمة خيارات متنوعة لسياحة الطبيعة والمغامرات. ويتيح هذا التنوع لشركات السياحة إعداد برامج تجمع أكثر من وجهة داخل الدولة، وتلبي اهتمامات مختلفة لدى الزوار من الأسواق الخارجية.

وأوضح أن تطور البنية التحتية واستقرار بيئة الأعمال أسهما في جذب الزوار والمستثمرين، كما أتاحا للشركات السياحية العاملة في الإمارات تطوير خدماتها والتوسع في أسواق جديدة. وأضاف أن مجموعة «إيليفيت ورلد» تواصل العمل على استقطاب الزوار من الأسواق الدولية، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.

أنشطة سياحية وترفيهية

من جانبه، قال سامح أبوعلي مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق «موفنبيك شاطئ جميرا»، إن امتداد عطلة عيد الاتحاد يوفر فرصة لتعزيز نشاط السياحة الداخلية في دبي، إذ يرتفع الطلب عادة على الإقامات الفندقية خلال الإجازات، خصوصاً من العائلات والمقيمين الذين يخصصون جزءاً من العطلة للأنشطة السياحية والترفيهية في الإمارة.

وأوضح أن امتداد الإجازة يشجع شريحة من النزلاء على الحجز لأكثر من ليلة، بما يسهم في زيادة متوسط مدة الإقامة، وتحسين مستويات الإشغال. ويظهر أثر ذلك بصورة أوضح في الفنادق الشاطئية والمناطق التي تتيح للعائلات الجمع بين الإقامة والأنشطة الترفيهية، وتناول الطعام وزيارة مراكز التسوق ضمن برنامج واحد.

وتوقع أبوعلي أن تشهد فترة عيد الاتحاد طلباً جيداً على الإقامة، مدعوماً بالحجوزات من السوق المحلية والأسواق الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن السياحة الداخلية تشكل جزءاً مهماً من استراتيجية الفندق التجارية، لما توفره من دعم للطلب خلال العطلات والمناسبات الوطنية.

وفي ما يتعلق بأسعار الغرف، أوضح أن الفندق يتبع سياسة تسعير مرنة تراعي مستويات الطلب ووتيرة الحجوزات، وحركة السوق وأسعار المنشآت الفندقية المنافسة. ورجح أن ينعكس ارتفاع الطلب إيجاباً على متوسط سعر الغرفة خلال العطلة، مع الحفاظ على التوازن بين زيادة حجم الحجوزات وتعظيم العائدات.

وأضاف أن تنوع الأنشطة والوجهات في دبي، من الشواطئ والمطاعم إلى مراكز التسوق والفعاليات العائلية، يمنح المواطنين والمقيمين خيارات متعددة لقضاء إجازة قصيرة، ويعزز جاذبية الإمارة وجهةً للسياحة الداخلية خلال المناسبات الوطنية.