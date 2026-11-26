

ارتفع مؤشر سوق دبي المالي خلال تعاملات اليوم بنسبة 0.4 % إلى مستوى 6413.16 نقطة وسط أداء إيجابي قادته أسهم البنوك والعقار.

وتصدر سهم دبي الإسلامي قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بعدما صعد بنسبة 2.5 % متجاوزاً مستوى 9.15 دراهم مع تداولات بلغت قيمتها نحو 114.68 مليون درهم وحجم تداول تجاوز 12.5 مليون سهم.

وجاء سهم بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثانية بارتفاع نسبته 1.9 % إلى 34.84 درهماً تلاه سهم أليك للهندسة والمقاولات (ALEC) الذي ارتفع بنسبة 1.493 % إلى 1.36 درهم.

كما سجل سهم الوطنية للتأمينات العامة (الوطنية) مكاسب بنسبة 1.38 %، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 0.75 %، وصعد سهم سوق دبي المالي بنسبة 0.743 % إلى 1.35 درهم.

وتعود المكاسب التي حققها سهم دبي الإسلامي إلى تفاعل المستثمرين مع التطورات المتعلقة بخطة البنك للاستحواذ الكامل على مصرف الإمارات الإسلامي من خلال صفقة مبادلة أسهم، في خطوة تستهدف تعزيز التكامل بين المؤسستين وترسيخ مكانة المجموعة المصرفية. وأسهمت هذه التطورات في دعم شهية المستثمرين على السهم، ليتصدر قائمة الأسهم الرابحة في افتتاح الجلسة.

ويعكس الأداء الإيجابي للمؤشر استمرار الزخم الشرائي في السوق، مدعوماً بارتفاع الأسهم القيادية في قطاع البنوك، وفي مقدمتها بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني. اللذان استحوذا على جانب مهم من النشاط التداولي خلال الجلسة.