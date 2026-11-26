ارتفع المؤشر نيكاي الياباني بشكل ​حاد اليوم الخميس من قرب أدنى مستوياته منذ ‌أبريل ​بفضل إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب تراجعها الحاد.

وتقدم نيكاي الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 1.6 بالمئة ليصل إلى 57902.41 نقطة بحلول الساعة 0158 بتوقيت جرينتش، بعد مكاسب تجاوزت اثنين بالمئة في ⁠وقت سابق.

وكان المؤشر انخفض إلى 56502.97 أمس الأربعاء، وهو ما يزيد قليلا عن المستوى المسجل يوم الجمعة عند 56436.65، والذي كان الأدنى منذ 13 أبريل.

وصعد ‌المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9 بالمئة إلى 3779.22.

وقفز سهم كيوكسيا 12.1 بالمئة ليصبح الأكثر ارتفاعا من حيث النسبة ‌المئوية على نيكاي. وكان السهم تراجع بأكثر ‌من 14 بالمئة أمس ووصل إلى أدنى مستوى له ‌منذ ما يقرب من ‌ثمانية أشهر.

وزاد سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في الشركات الناشئة المتخصصة في ​الذكاء الاصطناعي بأكثر ‌من 10 ​بالمئة، بعد هبوطه بنسبة تقارب 15 ⁠بالمئة في الجلسة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ يوليو من العام الماضي.

وكسب سهم أدفانتست لتصنيع أدوات ​اختبار الرقائق ⁠6.3 بالمئة، وساهم ⁠بنحو 324 نقطة في مكاسب نيكاي البالغة 890 نقطة، ليصبح أكبر مساهم في أرباح المؤشر بالنقاط.

وقال واتارو أكياما المحلل ⁠لدى نومورا للأوراق المالية "من المهم أن نضع في اعتبارنا أن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي من المرجح أن تواصل تحركاتها المتقلبة بحيث تحدث عمليات شراء عندما تنخفض الأسعار، وتستأنف عمليات البيع بمجرد تعافي الأسعار إلى حد ما".

وأضاف "لم ‌تتبدد المخاوف بشأن استدامة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي".

وشهد نيكاي تقلبات هذا الأسبوع ​وسط اضطرابات في قيادة شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، ومخاوف من أن يؤدي فوز الحزب الديمقراطي الساحق في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية هذا الشهر إلى إبطاء تطوير ​البنية التحتية للذكاء ‌الاصطناعي.