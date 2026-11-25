تتجه دبي إلى نقل صناعة المنازل من مواقع البناء التقليدية إلى المصانع، في تحول يعيد رسم مستقبل القطاع، عبر أساليب جديدة لتشييد الفلل والمجمعات السكنية، ويتيح إنجاز المشاريع بسرعة أكبر وكلفة أقل.

ومع استعداد السوق لاستقبال نحو 162.5 ألف وحدة سكنية خلال 2027، تبرز تقنيات البناء المعياري، بوصفها أحد الحلول لتسريع التسليم وضبط التكاليف، إذ يمكنها اختصار مدة التنفيذ بنسبة تتراوح بين 20 % و50 %، وخفض تكاليف العمالة والمواد بما يصل إلى 20 %.

وفي نموذج عملي لهذا التحول، يُنفّذ نحو 85 % من أعمال بناء 390 منزل «تاون هاوس» في مشروع «لانتانا هيلز» بدبي خارج الموقع، عبر وحدات تُصنّع مسبقاً، ثم تُجمع في المشروع، بما يعزز كفاءة الإنشاء، ويحد من هدر المواد.

واليوم يدخل سوق العقارات السكنية في دبي مرحلة جديدة، عنوانها التسليم، بعد عامين من النشاط الاستثنائي، ففي النصف الأول من 2026، سُلّمت 24,800 وحدة سكنية، ويُنتظر تسليم نحو 162,500 وحدة أخرى في 2027، وفق «كافنديش ماكسويل»، وفي هذه المرحلة، تنتقل المنافسة بين المطورين من سرعة البيع إلى القدرة على التسليم في الموعد، وبالكلفة المتفق عليها.

وتُظهر البيانات ذاتها أن 41.3 % من الوحدات التي كان من المقرر تسليمها في النصف الأول من 2026 أُنجزت خلاله، وهي نسبة تتماشى عموماً مع المعدلات التاريخية للسوق، وهو ما يطرح سؤالاً عملياً على القطاع: كيف يرفع قدرته على الالتزام بالجداول الزمنية، من دون أن تتجاوز الكلفة ما خُطط له؟

الإجابة التي تتجه إليها الإمارات بوضوح، هي نقل جزء أكبر من عملية البناء إلى المصنع، فقد أعلنت بلدية دبي أن 40 % من المباني الجديدة في الإمارة ستُشيَّد بتقنيات بناء حديثة وذكية بالكامل بحلول 2033، وأطلقت البلدية مطلع هذا العام استراتيجية «70-70»، التي تستهدف نقل 70 % من أعمال البناء إلى التصنيع خارج الموقع بحلول 2030.

سوق ينمو بثبات

تقدّر «موردور إنتليجنس» حجم سوق المباني المسبقة الصنع في الإمارات بنحو 35 مليار درهم (9.53 مليارات دولار) في 2026، وتتوقع أن يصل إلى 51.16 مليار درهم (13.93 مليار دولار) بحلول 2032، وتستحوذ المباني المعيارية على 43.1 % من هذا السوق، وهي الفئة الأسرع نمواً فيه، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.69 %، فيما يمثل القطاع السكني 35.5 % من إجمالي السوق.

ويواكب الإطار التنظيمي هذا النمو، ففي يونيو الماضي، اعتمدت بلدية دبي نظام «دوبوكس» للبناء المعياري، التابع لمجموعة أمانة ضمن أنظمة البناء الجديدة لديها، في إطار دعمها للحلول الإنشائية التي تسرّع إنجاز المشاريع، وترفع جودة المباني.

ويجد هذا التوجه في المشاريع السكنية مجالاً واسعاً للتطبيق، إذ يشير التقرير نفسه إلى أن وحدات الحمامات الجاهزة والجدران الداخلية الفاصلة والمكونات الخدمية، يمكن تكرارها في مجمعات الفلل والتاون هاوس، ما يسمح بإنتاجها في المصنع بكميات كبيرة وبمواصفات موحدة.

كيف يخفض المصنع الكلفة؟

تأتي الوفورات من ثلاثة مصادر تعمل معاً، أولها الوقت، إذ تمضي أعمال الأساسات والبنية التحتية في الموقع، بالتوازي مع تصنيع الوحدات، فيقصر الجدول الزمني، وتنخفض معه تكاليف التمويل والإشراف والمعدات المرتبطة بطول مدة المشروع.

وتشير دراسة لـ «باين آند كومباني» إلى أن أساليب التصميم والبناء الصناعي يمكن أن تختصر مدة التنفيذ بنسبة تتراوح بين 20 % و50 %، وتخفض تكاليف العمالة والمواد بما يصل إلى 20 %، لافتة إلى أن مزاياها تبرز بوضوح في المشاريع الكبرى الجديدة، كمشاريع الشرق الأوسط.

وثانيها التكرار، فالمشاريع السكنية تقوم في الغالب على نماذج متكررة من الشقق والفلل والتاون هاوس، وكلما تكررت الوحدة انخفضت كلفة إنتاجها وتسارعت وتيرته، وأمكن شراء المواد بكميات أكبر وفي وقت أبكر، وثالثها الجودة، فالعمل في بيئة مصنع خاضعة للرقابة، يحد من الهدر ومن الأخطاء التي تتطلب إعادة التنفيذ في الموقع، وهي تكاليف يصعب تقديرها عند إعداد ميزانية المشروع.

ويطبق هذا النهج في مشروع «لانتانا هيلز»، الذي تنفذه مجموعة أمانة لصالح دبي القابضة في البرشاء جنوب، حيث يُنجز نحو 85 % من أعمال بناء 390 تاون هاوس خارج الموقع، عبر 2,730 وحدة معيارية من «دوبوكس» و2,020 وحدة حمامات جاهزة من «دوبود»، ويتيح ذلك خفض هدر المواد بنسبة تصل إلى 30 %، وتحسين السلامة في الموقع بأكثر من 70 %، مقارنة بأساليب البناء التقليدية.

ما الذي يتطلبه النجاح؟

وقال طارق علاونة مدير عام في مجموعة أمانة، لـ «البيان»، «أثبتت لنا أكثر من ثلاثة عقود في قطاع الإنشاءات، نفذنا خلالها أكثر من 1,500 مشروع في سبعة بلدان، أن المصنع يكافئ القرار المبكر. فالبناء المعياري يتطلب تثبيت المخططات قبل أن تبدأ خطوط الإنتاج، لأن كل تعديل لاحق يكلّف المصنع جزءاً من كفاءته».

وأضاف علاونة «يحقق هذا الأسلوب أفضل نتائجه حين يجتمع المطور والمقاول والمصنّع حول الطاولة نفسها في مرحلة التصميم، فيُصمَّم المشروع منذ البداية بما يلائم خطوط الإنتاج. ويتيح منهج التصميم للتصنيع والتجميع توحيد المكونات، مع الحفاظ على مرونة التصميم المعماري، فيحتفظ كل مشروع بهويته، بينما تُنتج أجزاؤه على الخطوط نفسها. كما أن المشاريع ذات الوحدات المتكررة، كمجمعات الفلل والتاون هاوس، هي الأقدر اليوم على الاستفادة منه».

واختتم: «تملك الإمارات اليوم ما يحتاجه هذا التحول: طلب قوي على الوحدات السكنية، وأهداف حكومية محددة، وجهات تنظيمية تعتمد أنظمة البناء الجديدة، ومصانع محلية قادرة على الإنتاج بكميات كبيرة. والخطوة التالية بيد المطورين، فكلما أدرجوا البناء المعياري في مشاريعهم مبكراً، وصلت الوحدات إلى مشتريها أسرع، وبكلفة أوضح».