تراوحت أدنى أسعار تذاكر درجة رجال الأعمال على رحلات طيران الإمارات من دبي إلى خمس من أكثر الوجهات التي تخدمها الناقلة بطائرات «بوينغ 777-300ER» بين 4255 و11995 درهماً للذهاب فقط، وفق رصد أجراه موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في شؤون الطيران، عبر محاكاة الحجز على موقع الناقلة للسفر في الأول من ديسمبر 2026.

وسجلت دلهي أدنى سعر في العينة عند 4255 درهماً، تلتها مومباي بـ5155 درهماً، ثم ماليه، عاصمة المالديف، بـ7915 درهماً، ومانيلا بـ8455 درهماً، فيما سجلت أمستردام أعلى سعر عند 11995 درهماً.

وبلغ الفارق بين أمستردام ومانيلا 3540 درهماً، رغم أن الرحلة إلى العاصمة الهولندية أقصر بـ40 دقيقة. ويبرز هذا التفاوت أثر الطلب وتوافر المقاعد وفئة التذكرة في السعر المعروض إلى جانب مسافة الرحلة. وتعكس الأرقام الأسعار التي ظهرت عند إجراء البحث لتاريخ السفر المحدد، وقد تتغير مع تبدل التوافر وشروط الحجز.

ماليه تتصدر الرحلات

وتُعد «بوينغ 777-300ER» الطراز الأكثر عدداً ضمن عائلة «بوينغ 777» في أسطول طيران الإمارات، بواقع 116 طائرة، بحسب التقرير. وتُظهر بيانات «سيريوم» التي استند إليها الموقع أن الناقلة جدولَت على هذا الطراز 3684 رحلة خلال نوفمبر 2026، توفر أكثر من 1.3 مليون مقعد عبر جميع الدرجات.

وتصدرت ماليه الوجهات الأكثر تكراراً من دبي على هذا الطراز، بـ115 رحلة مجدولة خلال الشهر توفر نحو 40 ألف مقعد، تلتها مانيلا بـ106 رحلات. وسجلت كل من أمستردام ومومباي ودلهي وحيدر آباد وجوهانسبرغ وتشيناي 90 رحلة.

وتختلف تجربة درجة الأعمال بحسب الطائرة المخصصة للرحلة. ففي بعض طائرات «بوينغ 777-300ER»، تأتي المقاعد بترتيب «2-3-2»، الذي يتضمن مقعداً وسطياً. وتضم الطائرات المحدّثة مقاعد بترتيب «1-2-1»، يتيح لكل مسافر الوصول مباشرة إلى الممر، إلى جانب شاشات بدقة «4K» وحواجز توفر خصوصية أكبر.



الوجهة من دبي وأدنى سعر رصده الموقع للذهاب:

دلهي 4255 درهماً

مومباي 5155 درهماً

ماليه 7915 درهماً

مانيلا 8455 درهماً

أمستردام 11995 درهماً