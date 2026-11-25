

برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، انطلقت في مركز رأس الخيمة للمعارض «إكسبو» فعاليات قمة رأس الخيمة للطاقة 2026، بمشاركة أكثر من 2000 مسؤول وخبير وممثل عن قطاع الطاقة، لمناقشة مستقبل الطاقة وأولويات التحول نحو منظومات أكثر استدامة وكفاءة.

وتستمر القمة، التي تستضيفها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء، حتى 27 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نساهم ونشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة».

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن الاستدامة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الاقتصادية للإمارة، مشدداً على أهمية الإدارة الحكيمة للموارد وتعزيز الشراكات لبناء مستقبل مزدهر يواكب التوجهات الاستراتيجية للدولة ويحافظ على حقوق الأجيال القادمة.

وقال سموه إن رأس الخيمة تشهد تحولات اقتصادية واسعة ونمواً في قطاعات السياحة والضيافة والصناعة والعقارات والبنية التحتية، ما يعزز أهمية ترسيخ الاستدامة في مختلف مراحل التنمية. وأشار إلى أن الإمارة وضعت استراتيجية لكفاءة الطاقة تشمل المباني والمنازل والقطاعات الصناعية والتجارية.

وأضاف أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أهمية العمل المناخي، وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تصادق على اتفاق باريس للمناخ، وأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن هدفاً وطنياً لتحقيق الحياد المناخي.



6 مذكرات تفاهم

وشهد اليوم الأول للقمة توقيع ست مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في الطاقة النظيفة والتنمية الحضرية المستدامة والتنقل وكفاءة استخدام الموارد والتقنيات الحديثة.

ووقعت دائرة بلدية رأس الخيمة أربع مذكرات مع معهد شنجن لأبحاث البناء، ومعهد شنجن للتخطيط والتصميم الحضري، وشركة جوشن، وشركة هواوي، فيما وقعت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة مذكرة مع الاتحاد للماء والكهرباء، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات مذكرة مع شركة «كاوكاو موبيليتي» الصينية المتخصصة في خدمات نقل الركاب والتنقل المشترك.

وتدعم هذه الشراكات أهداف «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050»، التي تركز على ضمان إمدادات آمنة ونظيفة من الطاقة بتكلفة تنافسية، وحماية البيئة والارتقاء بجودة الحياة، وخفض الانبعاثات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

كما أطلقت القمة المرحلة التجريبية من «برنامج شهادات أداء الطاقة للمباني»، لتقييم كفاءة استهلاك الطاقة في المباني القائمة وتصنيف أدائها. ووقعت خمس جهات، هي شركة الحمرا، ومرجان، وشركة رأس الخيمة العقارية، وشركة الدار العقارية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، تعهداً بالمشاركة في البرنامج.



الإمارات ترفع مستهدف الطاقة النظيفة إلى 35%

وأكد معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الإمارات تواصل تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمن إمدادات المياه، مشيراً إلى رفع مستهدف حصة الطاقة النظيفة في مزيج الكهرباء من 30% إلى 35% بحلول عام 2031.

وأوضح أن القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة بلغت نحو 8.2 جيجاواط في 2025، فيما تستهدف رفع قدرة الطاقة الشمسية إلى نحو 23 جيجاواط بحلول 2031، إلى جانب 5.6 جيجاواط من الطاقة النووية، لافتاً إلى أن تطور تقنيات البطاريات وتحسن تنافسية الطاقة المتجددة أسهما في رفع المستهدف.

وأشار إلى أن مشروع إعادة تأهيل المباني الحكومية الاتحادية يستهدف خفض استهلاك الطاقة والمياه في المباني المستهدفة بنسبة تصل إلى 27%، مع دراسة توسيع استخدام أنظمة إدارة المباني المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

كما كشف عن دراسة التوسع في إنشاء محطات تحلية المياه على الساحل الشرقي وربطها بشبكات نقل المياه، إلى جانب زيادة سعة التخزين في الخزانات الجوفية، بما يعزز أمن الإمدادات المائية وينوع مصادر الإنتاج.



مشاريع لتعزيز كفاءة الموارد

وأعلنت الاتحاد للماء والكهرباء شراكتها مع شركة طاقة لحلول المياه وشركة سور الدولية لخدمات المياه، لتطوير محطة الحمراء المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في رأس الخيمة، بطاقة استيعابية أولية تكفي لخدمة أكثر من 300 ألف نسمة، وتشمل مناطق الحمراء وجزيرة المرجان.

ويتيح المشروع استخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء والاستخدامات غير المخصصة للشرب، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.

وأكد منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، أن القمة تمثل منصة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مذكرات التفاهم الست تعزز مكانة الإمارة منصة إقليمية للابتكار والتعاون في مجالات الطاقة والاستدامة.

وشهدت جلسات اليوم الأول مناقشة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء المستقبلية وأمن الطاقة والهيدروجين الطبيعي والترابط بين قطاعي الطاقة والمياه والتمويل الأخضر.

من جانبه، أكد فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، أهمية القمة في تسريع التحول في قطاع الطاقة وتحويل استراتيجيات الاستدامة إلى خطوات عملية تفتح فرصاً استثمارية جديدة، فيما شدد برايان ماذرواي، رئيس مكتب كفاءة الطاقة والتحولات الشاملة في وكالة الطاقة الدولية، على أهمية التعاون بين الحكومات وشركات المرافق والقطاع الخاص لتحقيق مستقبل للطاقة يجمع بين الأمن والاستدامة والتكلفة التنافسية.