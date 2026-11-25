حلول النقل البديلة تحافظ على تدفق التجارة رغم التوترات الجيوسياسية

مراكز عبور إقليمية بديلة عززت مرونة عمليات أرامكس

نمو الإيرادات 16% والأرباح التشغيلية 65% خلال 9 أشهر

الذكاء الاصطناعي يعزز كفاءة عمليات الشحن

الشركة تسجل أعلى إيرادات فصلية في تاريخها عند 1.98 مليار درهم

أكد أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أرامكس» المدرجة في سوق دبي المالي، أن مرونة مسارات الشحن وتعدد طرق التجارة البديلة أسهما في الحفاظ على مكانة دول مجلس التعاون الخليجي مركزاً رئيسياً للتجارة الإقليمية والدولية، ووجهة محورية لأنشطة الشحن والخدمات اللوجستية، لا سيما العمليات الدولية للمجموعة، مشيراً إلى أن الجاهزية الإقليمية وتوافر خيارات النقل متعدد الوسائط مكّنا الشركة من مواصلة عملياتها بكفاءة رغم التوترات الجيوسياسية والتحولات التي شهدتها طرق التجارة.

وقال ديالو، في لقاء مع «البيان»، إن أرامكس اعتمدت على حلول تشغيلية مرنة شملت إعادة توجيه الشحنات إلى مراكز عبور بديلة، من بينها صحار وصلالة وجدة، إلى جانب الاستفادة من موانئ أخرى في المنطقة، فضلاً عن تركيا المرتبطة بشبكة من مسارات النقل البري المؤدية إلى المنطقة. كما عززت الشركة طاقاتها الاستيعابية من خلال رحلات الشحن الجوي والبحري المستأجرة، بما أتاح توفير بدائل متعددة للحفاظ على تدفق البضائع واستمرارية سلاسل التوريد.

وأوضح أن هذه المرونة التشغيلية أسهمت في دعم أداء المجموعة، التي سجلت أعلى إيرادات ربع سنوية في تاريخها خلال الربع الثالث من 2026، بقيمة بلغت 1.98 مليار درهم، بنمو نسبته 24% على أساس سنوي.

وحول العوامل الأساسية وراء تحسن الربحية، بعيداً عن تأثير ارتفاع الأسعار والتكاليف، أوضح ديالو أن الأداء يعكس مجموعة من العناصر المتكاملة، تشمل نمو الإيرادات، والانضباط في سياسات التسعير، والإدارة الفعالة للتكاليف، وليس عاملاً واحداً بعينه.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 65% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى 233 مليون درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 112 مليون درهم، مقارنة مع 13 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأضاف أن قطاع خدمات الشحن واصل أداءه بوصفه محركاً رئيسياً لنمو أعمال المجموعة، مدعوماً باستمرار طلب العملاء، والانضباط في التسعير، وتنوع حلول النقل متعدد الوسائط. وفي الوقت نفسه، أسهم التركيز على ضبط التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية في تعزيز كفاءة الأداء المالي.

وارتفع هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب إلى 4.3% خلال الأشهر التسعة الأولى، مقارنة مع 3% في الفترة المقابلة من العام الماضي، بما يعكس تحسناً في الربحية التشغيلية، رغم ارتفاع مساهمة قطاع خدمات الشحن في إجمالي هامش الربح للمجموعة.

الذكاء الاصطناعي وكفاءة العمليات

وفيما يتعلق بدور الذكاء الاصطناعي في تطوير عمليات الشحن، قال ديالو إن المجموعة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين مسارات الشحن بصورة ديناميكية، والتنبؤ بمواعيد التسليم، بما يساعد على تحسين تخطيط الشحنات وتوفير رؤية أكثر وضوحاً للعملاء بشأن حركة الشحنات وعمليات التسليم.

وأشار إلى أن استخدام هذه التقنيات يمتد إلى وظائف أخرى، تشمل الشؤون المالية والتوظيف والمبيعات، بهدف تقليل المهام المتكررة، ورفع الإنتاجية، وتمكين فرق العمل من تخصيص مزيد من الوقت والجهد لتلبية احتياجات العملاء.

ولفت إلى أن أرامكس أعلنت في فبراير 2026 تطبيق بنية عالمية للبيانات ترتكز على الذكاء الاصطناعي، جرى تطويرها بالاعتماد على منصة «غوغل كلاود» (Google Cloud)، بهدف توفير مصدر موحد للبيانات عبر شبكتها العالمية، وإتاحة تحليلات ورؤى آنية تدعم اتخاذ القرارات بصورة أكثر دقة، إلى جانب بناء قدرات مستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي.

نمو ثنائي الرقم

وعن آفاق أعمال المجموعة، أعرب ديالو عن تفاؤله باستمرار زخم النمو، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات أرامكس بنسبة 16% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، لتصل إلى 5.41 مليارات درهم، بدعم من الأداء القوي لقطاع خدمات الشحن، الذي حقق نتائج قياسية جديدة خلال الربع الثالث، إلى جانب نمو الإيرادات في قطاعات الأعمال الأربعة للمجموعة.

وأكد أن تحسن الربحية يمثل مؤشراً إضافياً على التقدم المحرز في الأداء التشغيلي، في ظل ارتفاع الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 65% خلال الفترة ذاتها.

واختتم ديالو بالقول إن المجموعة تتطلع إلى الحفاظ على نمو الإيرادات بمعدلات ثنائية الرقم خلال عامي 2026 و2027، استناداً إلى النتائج المحققة والتقدم في تعزيز القدرات التشغيلية وتحسين الربحية.

وأضاف أن أرامكس تواصل تنفيذ برنامج التحول «أكسيلريت 28» (Accelerate28)، مع التركيز على تطوير الكفاءة التشغيلية والاستجابة لتغيرات الأسواق، مؤكداً أن التقدم المحقق خلال العام يعزز ثقة المجموعة بمسار البرنامج وقدرتها على تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل.