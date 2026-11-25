سوق دبي العقاري يتسم تجاوز التحديات والظروف المختلفة



كشف سلطان الغرير، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للتطوير، أن الشركة تستعد لإطلاق مشاريع عقارية بقيمة 13 مليار درهم خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تفاؤله بآفاق سوق دبي العقاري خلال 2027، في ظل المقومات التي تتمتع بها الإمارة، وفي مقدمتها الرؤية الاستشرافية للقيادة، وجودة الحياة، ومستوى الأمن والأمان، ما عزز مكانة دبي وجهة عالمية رائدة للاستثمار العقاري واستقطاب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.

وقال الغرير، لـ«البيان»: «إن سوق دبي العقاري يتمتع بقدرة على تجاوز التحديات والظروف المختلفة، مشيراً إلى أن السوق شهد منذ عام 2023 تطوراً ملحوظاً في مستوى النضج، سواء من جانب المشترين ومتطلباتهم أو من جانب المطورين العقاريين».

حركة مستمرة

وأضاف: «سوق دبي العقاري يشهد حركة مستمرة، ومن الطبيعي أن تكون بعض السنوات أفضل من غيرها، كما أن الظروف العامة والتطورات الجيوسياسية تؤثر في السوق، لكننا نرى أن السوق أصبح أكثر نضجاً منذ عام 2023، سواء من حيث وعي المشترين أو تطور أداء المطورين».

وأكد الغرير ثقته بمستقبل السوق العقاري في الإمارة، قائلاً: «نحن متفائلون بمستقبل سوق دبي العقاري، ومتفائلون بدبي طالما أن هناك رؤية واضحة وفكراً استشرافياً»، لافتاً إلى أن دبي أثبتت قدرتها على تجاوز التحديات والخروج منها بصورة أقوى، كما حدث بعد جائحة «كورونا» وغيرها من الظروف التي مرت بها الأسواق.

وأشار إلى أن دبي أصبحت مدينة عالمية بفضل جودة الحياة ومستويات الأمن والأمان والرؤية الحكومية بعيدة المدى، ما يعزز جاذبيتها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، ويجعلها خياراً للسكن والاستثمار والاستقرار على المدى الطويل.

مفهوم مراكز التسوق

وأوضح الغرير أن المجموعة تمتلك خبرة طويلة في القطاع العقاري تمتد إلى ستينات القرن الماضي، حيث كانت من أوائل الجهات التي أدخلت مفهوم مراكز التسوق الحديثة إلى المنطقة، من خلال مشروع مركز الغرير، الذي بدأ العمل عليه عام 1977 وافتتح أبوابه عام 1981، ليصبح أول مركز تسوق حديث في الشرق الأوسط وأحد أكبر المشاريع في ذلك الوقت.

وأضاف أن النشاط العقاري للمجموعة لم يقتصر على تطوير المراكز التجارية، بل شمل على مدى العقود الماضية بناء العقارات والاحتفاظ بها وتأجيرها، مع التوسع المستمر في المحفظة العقارية.

وأفاد أن المحفظة التأجيرية للمجموعة تضم حالياً أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، مشيراً إلى أن المجموعة طورت نحو 7500 وحدة سكنية خلال الفترة بين عامي 2016 و2022، وأدخلتها ضمن محفظتها التأجيرية.

وأكد أن هذه الخبرة الطويلة في تطوير العقارات وإدارتها وتأجيرها شكلت قاعدة مهمة لتوسيع نشاط المجموعة والدخول إلى سوق تطوير الوحدات السكنية المخصصة للبيع.

سوق التطوير

وقال الغرير: «إن المجموعة قررت دخول سوق تطوير وبيع الوحدات السكنية في عام 2024، بعدما رصدت تطوراً في السوق العقاري وارتفاعاً في مستوى وعي المشترين وتغيراً في متطلباتهم.

وتابع: «دخلنا سوق البيع السكني في 2024 لأننا رأينا أن السوق أصبح أكثر نضجاً من السابق، وأن المشترين تطوروا في فهمهم للسوق وفي متطلباتهم، وأصبح التوقيت مناسباً لدخولنا هذا النشاط».

وأشار إلى أن أول مشاريع المجموعة في هذا المجال كان مشروعاً سكنياً في قرية جميرا الدائرية، يضم نحو 130 شقة، موضحاً أن استراتيجية التطوير ترتكز على تصميم المباني انطلاقاً من احتياجات السكان الفعلية، وليس فقط من منظور الشكل المعماري.

وقال: «نفكر دائماً في المستهلك الذي سيعيش في هذا المنزل، ونصمم المبنى وفقاً لطريقة استخدام الناس للمساحات، مع التركيز على تقديم تجربة سكنية إيجابية وممتعة ومختلفة عن المنتجات الموجودة في السوق».

المعماريين العالميين

وأشار سلطان الغرير إلى استعانة المجموعة بمعماريين عالميين في مشاريعها السكنية، موضحاً أن أول مشاريع المجموعة يحمل توقيع معماري عالمي من أستراليا، فيما يتولى تصميم مشروع آخر على قناة دبي المائية معماري ياباني معروف عالمياً بمشاريعه التي أصبحت معالم معمارية بارزة، ومن بينها استاد طوكيو الأولمبي.

ونوه إلى أن المجموعة طرحت كذلك مشروعاً ثالثاً في دبي الجنوب يحمل اسم «تسّيرا»، من تصميم المعماري البرتغالي مانويل آيرس ماتيوس، وقد شهد طلباً كبيراً من المشترين وتم بيع جزء من وحداته، على أن يُسلّم خلال عام 2028.

وأكد أن التركيز على التصميم المعماري لا ينفصل عن الاهتمام بتجربة السكن وجودة المساحات، حيث تسعى المجموعة إلى تطوير مشاريع تستجيب لاحتياجات المستخدمين وتقدم تجربة سكنية مميزة.