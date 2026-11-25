

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهاته لتعزيز مساهمة قطاعات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي باعتبارها أولويات استراتيجية، وبما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف سموه: «إن استضافة «منتدى دويرز دبي» تكتسب أهميتها من دوره في تعزيز ارتباط دبي بمنظومات الابتكار وريادة الأعمال العالمية، واستقطاب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية».

وقال سموه: «نواصل من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لسلطة «دييز» تطوير المقومات التي تعزز جاذبية الإمارة للشركات والمستثمرين في هذه القطاعات، وترسخ دور دبي في تطوير التقنيات المستقبلية، وتسريع تطبيقاتها وتوظيفها في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ويعكس حجم استثماراتنا في هذه المناطق ومشاريعها الاستراتيجية هذا التوجه بشكلٍ بارز».

وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، انطلاق أعمال النسخة الشرق أوسطية الثانية من منتدى «دويرز دبي 2026»، والذي تستضيفه واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة «دييز»، بالتعاون مع شركة «ذا دويرز»، يومي 25 و26 الجاري في مجمع دبي الرقمي.

وجمع المنتدى، الذي أقيم تحت رعاية سموه أكثر من 100 متحدث، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء، إلى جانب رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة والمستثمرين بهدف تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار العالمية، وتوسيع فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية.

مرحلة جديدة

واستُهلت أعمال المنتدى بكلمة عبر الاتصال المرئي، ألقاها فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، أكد خلالها أن العلاقات بين جمهورية قبرص ودولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة وواعدة، وعكست الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة»حفظه الله«إلى قبرص في ديسمبر 2025، والتي أعقبتها زيارة العمل إلى أبوظبي في مايو 2026، التزام الدولتين المشترك بتعزيز علاقات التعاون الثنائي.

وأضاف، أنه وفي حين تفتح الاتفاقيات السياسية آفاقاً جديدة للتعاون، فإن رواد الأعمال والمستثمرين والشركات هم من يحوّلون هذه الفرص إلى نتائج ملموسة، ويشكّل منتدى»دويرز دبي 2026«نموذجاً متميزاً لترجمة هذا التعاون على أرض الواقع.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الإمارات تسعى إلى أن تصبح من أفضل الوجهات عالمياً لتوسع الشركات الناشئة، عبر تسهيل وصولها إلى التمويل والكفاءات والأسواق الخارجية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

وقال: إن المرحلة المقبلة تركز على مساعدة الشركات التي تأسست في الإمارات على توسيع عملياتها والانطلاق إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مبادرة «مستقبل 100» تأتي ضمن البرامج التي تدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع. وأضاف أن الإمارات تصدرت الترتيب العالمي في ريادة الأعمال للعام الخامس على التوالي، وحلت ثانية عالمياً في تمويل رواد الأعمال وسهولة الوصول إلى التمويل.

وأوضح بن طوق أن رواد الأعمال يسهمون في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الاضطرابات، من خلال تنويع سلاسل التوريد، وتطوير أنظمة الدفع، وتحسين كفاءة العمليات واستهلاك الطاقة، وابتكار حلول جديدة للتنقل.

وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية خلال العام طالت إنتاج الطاقة والمجال الجوي ومسارات الشحن والتأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، فيما ساعدت البنية التحتية والاحتياطيات المالية وتعدد الخيارات المتاحة على الاستجابة لهذه التداعيات.

وأشار وزير الاقتصاد والسياحة إلى الإعلان عن أطر تنظيمية تتيح للشركات اختبار التقنيات الناشئة في بيئة آمنة وتسريع انتقالها من النماذج الأولية إلى السوق.

ولفت إلى فرص توظيف التقنيات الحديثة في الاقتصاد الأخضر، وإلى دور البحث والتطوير والاستثمار في دعم الشركات التي تطور تقنيات متقدمة. وقال: إن توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية يمثل فرصة للشركات في مختلف القطاعات. وأضاف أن الإمارات حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، والثانية في مشاريع الاستثمار الجديدة، مشدداً على أهمية تشجيع المستثمرين على إعادة استثمار رؤوس أموالهم في الدولة وتوسيع القدرات الإنتاجية.

وقال معاليه: إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً سنوياً بلغ نحو 5 % في المتوسط بين عامي 2021 و2025، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 %.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد والسياحة، أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 20 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت التجارة الخارجية غير النفطية بأكثر من 10 %. وأوضح أن صندوق النقد الدولي توقع في مستهل العام نمو اقتصاد الإمارات بنحو 5 % في 2026، ثم خفّض التوقع إلى 3.1 % في أبريل، قبل أن يرجّح انكماشاً بنسبة 3.9 % في أكتوبر.

وأشار إلى أن الصندوق رفع تقديراته في نوفمبر بعد تقييم الأداء الفعلي للاقتصاد وإجراءات التحفيز والدعم الحكومي، فيما يتوقع نمواً 7.3 % في 2027.

من جانبه، أكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»دييز«، أنه وبفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه التي جعلت من الابتكار والجاهزية للمستقبل ركيزتين أساسيتين في مسيرة دبي التنموية، وأسهمت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستثمار، تواصل الإمارة تطوير بيئة اقتصادية متكاملة تستقطب المواهب والأفكار الطموحة، وتوفر لها المقومات اللازمة للمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل.

ونوه إلى جهود»دييز«على صعيد تطوير منظومة اقتصادية متكاملة توفر للشركات ورواد الأعمال المقومات اللازمة للابتكار والتوسع والنمو، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 ) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وترسيخ مكانتها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033، مشيراً في هذا الإطار إلى المرحلة المقبلة من تطوير واحة دبي للسيليكون والمتمثلة في مشروع»ديستريكت آي أو«باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم الذي يهدف إلى تطوير وجهة متكاملة للتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، حيث من المتوقع أن يستقطب أكثر من 6500 شركة، وأن يسهم بنحو 103 مليارات درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2036.

وشهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»دييز«توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية لدعم منظومة البحث والتطوير والابتكار ضمن مشروع»ديستريكت آي أُو«في واحة دبي للسيليكون، وتشمل مجالات رئيسية من بينها الابتكار التشريعي والبحث والتطوير التطبيقي وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الحواري.

وفي هذا الإطار، وقّعت معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، والدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»دييز«، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين مختبر التشريعات في حكومة دولة الإمارات وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لدعم توفير بيئة داعمة لاختبار التقنيات المتقدمة والمشاريع المبتكرة ذات الطابع المستقبلي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية والمرافق المتطورة في واحة دبي للسيليكون لإجراء التجارب والاختبارات العملية لبعض المشاريع الحاصلة على الموافقات الأولية اللازمة من مختبر التشريعات. ويشمل التعاون التنسيق بين الجانبين لوضع البرامج الزمنية لتنفيذ الاختبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يتيح للمبتكرين والشركات اختبار حلولهم وتقنياتهم في بيئات واقعية، وتقييم نتائجها ومدى جاهزيتها للتطبيق، والإسهام في تطوير بيئة تنظيمية وتشريعية تستوعب الابتكارات الحديثة وتواكب التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وقالت معالي مريم بنت أحمد الحمادي:»تمضي حكومة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، في تطوير منظومة تشريعية ذكية ومرنة وذات طابع مستقبلي وجاهزية عالية للتعامل مع تحديات المستقبل، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة تنظيمية داعمة للابتكار. ويشكّل تعاون مختبر التشريعات بحكومة الإمارات مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة خطوة نوعية توفر بيئة تكنولوجية متطورة وبنيات تحتية واسعة ضمن واحة دبي للسيليكون لاختبار بعض المشاريع المؤهلة ذات الطابع المستقبلي في بيئات واقعية. بما يعزز تنافسية الدولة وريادتها عالمياً.«

كما شهد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الدكتور محمد الزرعوني، والمهندس طه خليفة المدير العام لشركة إنتل في الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك لتحديد أطار التعاون بين»دييز«والشركة في تأسيس مختبر متخصص في تقنيات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي في واحة دبي للسيليكون، ليكون منصة لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي وحلوله واختبارها وتقييم أدائها باستخدام التقنيات والبنية الحاسوبية التي توفرها»إنتل«، بما يُسهم في تسريع تبنّي هذه التقنيات وتطوير تطبيقات عملية تلبي احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة.

ويشمل التعاون دعم مشاريع البحث والتطوير التطبيقي، وتوفير البيئة التقنية اللازمة للشركات والمطورين والباحثين لاختبار حلول الذكاء الاصطناعي وتحسين أدائها، مع التركيز على تطبيقات الذكاء الاصطناعي المؤسسي، والذكاء الاصطناعي الطرفي، والذكاء الاصطناعي الوكيلي، وحلول البنية التحتية الحضرية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وستعمل دييز من خلال هذا التعاون على توفير مساحة داخل واحة دبي للسيليكون لاحتضان المختبر وعرض تقنيات إنتل ، وتوفير الدعم الفني والخبرات المتخصصة في تصميم البنية التحتية التقنية للمختبر وتشغيلها وتطويرها. كما يمتد التعاون إلى استكشاف فرص توسيع أنشطة إنتل«في مجالات التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار ضمن واحة دبي للسيليكون ومشروع"ديستريكت آي أو".