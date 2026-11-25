تستأنف مجموعة «لوفتهانزا» الألمانية، اعتباراً من اليوم الأربعاء ، رحلاتها إلى مطار دبي الدولي عبر ميونيخ وبرلين، بإجمالي 12 رحلة أسبوعياً.

وتشغّل «لوفتهانزا» خمس رحلات أسبوعياً بين ميونيخ ودبي، فيما تسيّر «يورووينغز»، الناقلة التابعة للمجموعة، رحلة يومية بين برلين ودبي، وفق الجدول الذي أعلنته المجموعة في 11 نوفمبر.

وتتزامن عودة «يورووينغز» إلى دبي مع توسع أوسع للناقلة في الشرق الأوسط.

وتأتي عودة رحلات مجموعة «لوفتهانزا» ضمن موجة استئناف تدريجي لرحلات عدد من شركات الطيران الأجنبية إلى مطار دبي الدولي، مع إعادة إدراج دبي في جداولها التشغيلية.. ويسهم استئناف هذه الخدمات في توسيع خيارات السفر المباشر من دبي وإليها، إلى جانب الرحلات التي تسيّرها الناقلات الوطنية.