دخلت دبي قائمة أفضل 20 مدينة في العالم في تقرير المدن العالمية 2026 الصادر عن شركة «كيرني» للاستشارات، إذ احتلت المرتبة 20 بعد أن تقدمت 3 مراكز عن العام الماضي، حين كانت في المرتبة 23. وكان ترتيبها قد تراوح بين 22 و24 في الأعوام الخمسة الماضية. وتتقدم دبي الآن على برشلونة (21) وساوباولو (22) وبرلين (23) وأمستردام (24) وبوسطن (25).

ويقيم المؤشر، الذي يصدر بالتعاون مع معهد التحولات الوطنية، أداء 158 مدينة وفق 5 أبعاد هي النشاط التجاري، ورأس المال البشري، وتبادل المعلومات، والتجربة الثقافية، ويعتمد 31 مؤشراً لقياس قدرة كل مدينة على استقطاب الأفراد ورؤوس الأموال والأفكار من مختلف أنحاء العالم، والاحتفاظ بها، وتوليد تدفقاتها عالمياً.

وكشف التقرير عن قفزة في أعداد مراكز البيانات في عدد من المدن، وفي مقدمتها دبي بنسبة 264% وأبوظبي بنسبة 240%، في إطار دورة استثمار عالمية مرتبطة بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وحافظت المدن الخمس الأولى على ترتيبها دون تغيير. فقد حلّت نيويورك أولى للعام العاشر على التوالي، تلتها لندن ثانية للعام العاشر أيضاً، ثم باريس ثالثة للعام الثاني عشر، وطوكيو رابعة للمدة نفسها، وسنغافورة خامسة للعام الثالث على التوالي ضمن الخمس الأوائل.

وأظهر التقرير أن المدن الكبرى ازدادت رسوخاً، إذ ارتفع متوسط درجات مدن الشريحة الخمسية الأولى بوتيرة تقارب 12 مثل وتيرة ارتفاع المؤشر ككل. أما شريحة الخمسية الثانية فقد تراجع متوسط درجاتها للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فيما تباطأ نمو الثالثة. وظلت بكين في المرتبة السادسة، وتقدمت شنغهاي مركزاً إلى السابعة، وتراجعت هونغ كونغ مركزاً إلى الثامنة. وثبتت لوس أنجلوس في المرتبة التاسعة، وتقدمت مدريد مركزاً لتحتل المرتبة العاشرة.