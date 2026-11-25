الخامسة عالمياً في محور ائتمان التجارة

السادسة عالمياً في مخاطر سعر الصرف

السابعة عالمياً في الطلب بالسوق





حلت الإمارات في مرتبة متقدمة على مؤشر المخاطر الاقتصادية الصادر عن «أوكسفورد إيكونوميكس»، إذ حصلت على درجة إجمالية بلغت 2.6 نقطة من 10 نقاط، حيث الـ10 نقاط هي الأعلى مخاطرة، ما وضعها في المرتبة السادسة بين 164 دولة يشملها المسح من حيث الأقل مخاطرة، مقابل متوسط 5.2 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويقيس المؤشر المخاطر عبر 5 مكونات، هي الطلب في السوق، وكلفة السوق، وسعر الصرف، والائتمان السيادي، وائتمان التجارة. وجاءت الإمارات في المرتبة الخامسة على محور ائتمان التجارة، ثم في المرتبة السادسة في سعر الصرف، والسابعة في الطلب بالسوق.

وانخفضت الدرجة الإجمالية للمخاطر بمقدار 0.2 نقطة منذ مايو، بفضل تراجع مخاطر ائتمان التجارة بمقدار نقطتين، ومخاطر سعر الصرف بمقدار 0.3 نقطة. وتصنف «فيتش» حكومة الإمارات عند AA- و«موديز» عند Aa2، ويعزو التقرير ذلك أساساً إلى الأصول الأجنبية الكبيرة.

وترافق التصنيف المرتفع للدولة مع تطوير «أكسفورد إيكونوميكس» نموذجها الخاص بالإمارات ليتم تضمينه ضمن «النموذج الاقتصادي العالمي» (GEM)، حيث انتقلت من رصده بتردد سنوي إلى تردد ربع سنوي، لتوفير تفاصيل أكثر دقة حول العديد من عناصر الاقتصاد مثل الناتج المحلي الإجمالي، وأسعار المستهلك، وهيكل التجارة.

وتوقعت المؤسسة في تقرير حديث، نمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 5.1% في 2027، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي «كان أكثر صلابة مما قدرته سابقاً»، حيث سجل نمواً بنحو 1.8% على أساس سنوي في النصف الأول، وهو «أعلى بكثير من توقعاتها». كما توقعت ارتفاع نمو القطاع غير النفطي إلى 3% في 2027 ثم 6.3% في 2028.

وأشارت إلى أن أعداد المسافرين الشهرية وفق تقديراتها ارتفعت من 3.5 ملايين في أبريل إلى 5 ملايين في يونيو. وعادت نحو 50 شركة طيران دولية تخدم 217 وجهة بحلول منتصف العام. أما الفنادق فسجلت إشغالاً يراوح بين 51% و66% بحسب الفئة، وتوقعت المؤسسة أن ترتفع أعداد الزوار 31.6% في 2027 و56.9% في 2028، لتتجاوز مستوى 2025.

وتتوقع المؤسسة نمو الإيرادات الحكومية 13.4% في 2026 و14.2% في 2027 بفضل أسعار النفط، مقابل نمو الإنفاق 10.6% ثم 6.1%. وبذلك يبلغ الفائض 4.7% من الناتج هذا العام ويتسع إلى 6.7% في 2027. وسيقفز فائض الحساب الجاري من 94.9 مليار دولار (15.4% من الناتج) في 2026 إلى 140.9 مليار دولار (20.9%) في 2027.