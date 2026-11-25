



اختتمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بعثتها التجارية إلى بولندا ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، والتي شهدت تنظيم 393 اجتماع عمل بين شركات من دبي ونظيراتها في السوق البولندية، بهدف استكشاف فرص جديدة للشراكات التجارية والاستثمارية، وتعزيز آفاق التعاون العابر للحدود بما يدعم نمو الأعمال وتوسعها في أسواق جديدة.

وضمت البعثة ممثلين عن 22 شركة تتخذ من دبي مقراً لها وتنشط في مجموعة واسعة من القطاعات، شملت الأغذية والمشروبات، والمواد الكيميائية، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وتجارة السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكار، والمجوهرات، ومواد البناء والإنشاءات، والحلول والخدمات البيئية، والبلاستيك والمطاط، والنفط والغاز، وتجارة التجزئة.

ويجسد النمو المتسارع في أعداد الشركات البولندية حضوراً متزايداً لمجتمع الأعمال البولندي في دبي، إذ ارتفع عدد الشركات البولندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي من 67 شركة في نهاية عام 2020 إلى 465 شركة بنهاية العام 2025، بنمو قدره 594 % خلال خمس سنوات.

ونظمت الغرف خلال البعثة منتدى «مزاولة الأعمال مع بولندا» في العاصمة البولندية وارسو، بدعم من سفارة دولة الإمارات في بولندا، ووزارة التنمية والتكنولوجيا البولندية، وغرفة التجارة البولندية، والوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وسفارة جمهورية بولندا لدى دولة الإمارات، حيث شهد المنتدى حضور 415 مشاركاً.

وتحدث خلال المنتدى محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، وميخاو بارانوفسكي، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في جمهورية بولندا، وماريك كلوتشكو، رئيس غرفة التجارة البولندية. وقال لوتاه: «تمثل بولندا بوابة استراتيجية إلى أسواق وسط وشرق أوروبا، بما تتمتع به من مقومات متكاملة وفرص نوعية في مجالات التجارة والاستثمار. ومن خلال هذه البعثة التجارية، نحرص على توثيق الروابط بين مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا، وفتح مسارات جديدة أمام الشراكات والتعاون في القطاعات ذات الإمكانات الواعدة.

ويجسد النمو المتواصل في التجارة غير النفطية بين الجانبين، إلى جانب تزايد أعداد الشركات البولندية التي تختار دبي منصة لتوسيع أعمالها والوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، متانة العلاقات الاقتصادية والثقة المتبادلة، بما يمهد لمرحلة جديدة من التعاون والنمو المشترك».

وشهد المنتدى أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين غرف دبي وغرفة التجارة البولندية، بهدف توطيد العلاقات التجارية الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون بين مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا، بما يسهم في دعم فرص الشراكة والنمو في السوقين.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الجانبان على دعم مشاركة الشركات من دبي وبولندا في المعارض والفعاليات التجارية وتبادل الوفود التجارية وتنظيم الزيارات والاجتماعات بين ممثلي مجتمعي الأعمال، بما يسهم في تطوير العلاقات التجارية وتعزيز التعاون بين الشركات والمؤسسات التجارية في الجانبين.

وتواصل هذا الزخم خلال العام 2026، بانضمام 62 شركة بولندية جديدة إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقامت غرفة دبي العالمية خلال المنتدى بتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها دبي، وما توفره من بيئة تنظيمية محفزة للأعمال وموقع استراتيجي يعزز مكانتها منصة عالمية لانطلاق الشركات الأوروبية نحو فرص النمو والتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

كما شهد الملتقى عرضاً تعريفياً قدمته الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة، وتناول الآليات المتاحة لدخول السوق البولندية، والحوافز الاستثمارية المتاحة، وأشكال الدعم المتاحة للشركات في دبي الساعية لتأسيس أعمال لها في بولندا والتوسع في أسواق الاتحاد الأوروبي.

وتواصل غرف دبي جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع بولندا من خلال مجموعة من المبادرات التي تستهدف تنمية التجارة والاستثمار وتوسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال. وفي هذا الإطار، أطلقت غرفة تجارة دبي مجلس الأعمال البولندي في العام 2024، بهدف توطيد الروابط بين شركات القطاع الخاص في السوقين، واستكشاف فرص جديدة للتعاون والشراكات التجارية والاستثمارية. وفي أكتوبر 2025، افتتحت غرفة دبي العالمية مكتباً تمثيلياً لها في العاصمة البولندية وارسو، وهو أول مكتب لغرفة دبي العالمية في شرق أوروبا، ويشكل المكتب حلقة وصل مباشرة بين مجتمعي الأعمال في دبي وبولندا، ويسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمار وفتح آفاق جديدة للشراكات بين الجانبين. ويعمل المكتب على التعريف بالمزايا التنافسية التي تجعل من دبي وجهة عالمية جاذبة للأعمال والاستثمار، ودعم الشركات البولندية الراغبة في تأسيس أعمالها في الإمارة أو توسيع حضورها فيها، إلى جانب مساندة الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في استكشاف فرص النمو والتوسع في السوق البولندية والاستفادة منها.