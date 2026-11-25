

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، خلال كلمته في افتتاح الدورة الثانية من قمة «دويرز دبي»، أن الإمارات تسعى إلى أن تصبح من أفضل الوجهات عالمياً لتوسع الشركات الناشئة، عبر تسهيل وصولها إلى التمويل والكفاءات والأسواق الخارجية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزيز حماية الملكية الفكرية.

وقال معاليه: إن المرحلة المقبلة تركز على مساعدة الشركات التي تأسست في الإمارات على توسيع عملياتها والانطلاق إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن مبادرة «مستقبل 100» تأتي ضمن البرامج التي تدعم انتقال الشركات من مرحلة التأسيس إلى التوسع. وأضاف أن الإمارات تصدرت الترتيب العالمي في ريادة الأعمال للعام الخامس على التوالي، وحلت ثانية عالمياً في تمويل رواد الأعمال وسهولة الوصول إلى التمويل.

وأوضح بن طوق أن رواد الأعمال يسهمون في تعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الاضطرابات، من خلال تنويع سلاسل التوريد، وتطوير أنظمة الدفع، وتحسين كفاءة العمليات واستهلاك الطاقة، وابتكار حلول جديدة للتنقل. وأشار إلى أن الاضطرابات الإقليمية خلال العام طالت إنتاج الطاقة والمجال الجوي ومسارات الشحن والتأمين والسياحة والخدمات اللوجستية والتجارة، فيما ساعدت البنية التحتية والاحتياطيات المالية وتعدد الخيارات المتاحة على الاستجابة لهذه التداعيات.

التقنيات الجديدة

وأشار معاليه إلى الإعلان عن أطر تنظيمية تتيح للشركات اختبار التقنيات الناشئة في بيئة آمنة وتسريع انتقالها من النماذج الأولية إلى السوق. ولفت إلى فرص توظيف التقنيات الحديثة في الاقتصاد الأخضر، وإلى دور البحث والتطوير والاستثمار في دعم الشركات التي تطور تقنيات متقدمة. وقال: إن توظيف الذكاء الاصطناعي لرفع الإنتاجية يمثل فرصة للشركات في مختلف القطاعات. وأضاف أن الإمارات حلّت في المرتبة التاسعة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، والثانية في مشاريع الاستثمار الجديدة، مشدداً على أهمية تشجيع المستثمرين على إعادة استثمار رؤوس أموالهم في الدولة وتوسيع القدرات الإنتاجية.

وقال معاليه: إن اقتصاد الإمارات سجل نمواً سنوياً بلغ نحو 5 % في المتوسط بين عامي 2021 و2025، فيما نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 %، مقابل نحو 2 % للأنشطة الهيدروكربونية. وأضاف أن الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 20 % خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، فيما زادت التجارة الخارجية غير النفطية بأكثر من 10 %. وأوضح أن صندوق النقد الدولي توقع في مستهل العام نمو اقتصاد الإمارات بنحو 5 % في 2026، ثم خفّض التوقع إلى 3.1 % في أبريل، قبل أن يرجّح انكماشاً بنسبة 3.9 % في أكتوبر. وأشار إلى أن الصندوق رفع تقديراته في نوفمبر بعد تقييم الأداء الفعلي للاقتصاد وإجراءات التحفيز والدعم الحكومي، فيما يتوقع نمواً بنسبة 7.3 % في 2027.

وختم معاليه كلمته بدعوة رواد الأعمال إلى تأسيس شركاتهم في الإمارات، وتوسيع عملياتها انطلاقاً منها، والاستفادة من موقع الدولة للوصول إلى الأسواق العالمية.