

أكد فخامة نيكوس خريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، أن علاقات بلاده مع دولة الإمارات دخلت مرحلة جديدة وواعدة، مشيراً إلى دور المستثمرين ورواد الأعمال والشركات في تحويل فرص التعاون بين البلدين إلى نتائج ملموسة.

وقال خريستودوليدس، في كلمة افتتاحية ألقاها عبر الاتصال المرئي خلال منتدى «دويرز دبي 2026»: إن الزيارة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى قبرص في ديسمبر 2025، وزيارة العمل التي أعقبتها إلى أبوظبي في مايو 2026، تعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف أن الاتفاقيات تفتح آفاقاً جديدة للتعاون، فيما يتولى رواد الأعمال والمستثمرون والشركات تحويل الفرص التي تتيحها هذه الاتفاقيات إلى نتائج ملموسة، معتبراً أن منتدى «دويرز دبي 2026» يمثل نموذجاً لترجمة هذا التعاون على أرض الواقع.