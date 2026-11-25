

عاودت أسعار الذهب والفضة في الإمارات التراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع الذهب على مدار اليومين الماضيين، إذ انخفض سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 10 دراهم، بنسبة 2.3 % مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى 427.75 درهماً، مقابل 437.75 درهماً، وسط استمرار التقلبات في أسواق المعادن النفيسة.

وتراجع سعر غرام الذهب عيار 22 إلى 396.25 درهماً، مقابل 405.25 دراهم أمس، بانخفاض 9 دراهم، فيما سجل عيار 21 نحو 379.75 درهماً، وعيار 18 نحو 325.50 درهماً. كما هبط سعر غرام الفضة إلى 4.74 دراهم، بتراجع 5 %، فيما بلغت الأونصة 147.53 درهماً.

الذهب

عيار 24: 427.75 درهماً

عيار 22: 396.25 درهماً

عيار 21: 379.75 درهماً

عيار 18: 325.50 درهماً

الفضة

الغرام: 4.74 دراهم

الأونصة: 147.53 درهماً

الكيلوغرام: 4743.20 درهماً