أكد متحدث باسم «فلاي دبي» تحويل مسار إحدى رحلات الناقلة المتجهة من مدينة كراكوف البولندية إلى مطار دبي الدولي، اليوم 24 نوفمبر، إلى مطار الكويت الدولي، بسبب مشكلة فنية.

وقال المتحدث: «تم تحويل مسار رحلة فلاي دبي رقم FZ 1788، المتجهة من مطار كراكوف الدولي (KRK) إلى مطار دبي الدولي (DXB)، بتاريخ 24 نوفمبر، إلى مطار الكويت الدولي (KWI)، وذلك بسبب مشكلة فنية».

وأضاف: «وسيتم نقل المسافرين على متن طائرة بديلة لمواصلة رحلتهم إلى دبي».

وتابع: «ونعتذر عن أي إزعاج لمسافرينا بسبب التغييرات في جداول السفر. وتظل سلامة مسافرينا وأفراد طاقمنا على رأس أولوياتنا».