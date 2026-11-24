تصل مدة الرحلات على أطول 11 مساراً تشغلها طيران الإمارات بطائرات «إيرباص A380» العملاقة إلى ما بين 14 ساعة و35 دقيقة، و20 ساعة و10 دقائق، وفق تحليل نشره موقع «سيمبل فلاينغ» المتخصص في قطاع الطيران، استناداً إلى بيانات مؤسسة «OAG» الدولية، وجداول الرحلات لموسم شتاء 2026.

وتعكس هذه المسارات اتساع شبكة عمليات طيران الإمارات، التي تتخذ من مطار دبي الدولي مركزاً لربط حركة المسافرين عبر القارات الست، مستفيدة من أسطولها الذي يضم أكثر من 100 طائرة من طراز «إيرباص A380»، لتلبية الطلب على السفر لمسافات طويلة، وتعزيز السعة المقعدية على الوجهات الرئيسة ضمن شبكتها العالمية.

وتصدرت رحلة كرايستشيرش في نيوزيلندا إلى دبي، عبر سيدني الأسترالية، قائمة أطول رحلات الناقلة بطائراتها العملاقة، بمدة إجمالية تبلغ 20 ساعة و10 دقائق، شاملة التوقف في سيدني، وتشغل الناقلة هذه الخدمة بمعدل رحلة يومية.

وجاءت رحلة دبي إلى مطار جون إف كينيدي في نيويورك، عبر ميلانو الإيطالية، في المركز الثاني، بمدة إجمالية تصل إلى 18 ساعة و55 دقيقة.

الرحلات المباشرة

وتصدرت رحلة أوكلاند في نيوزيلندا إلى دبي قائمة أطول الرحلات المباشرة لطيران الإمارات على متن طائرات «A380»، بمدة تصل إلى 17 ساعة و25 دقيقة، وتُشغّل بمعدل رحلة يومية على مدار العام.

وحلت رحلة دبي إلى لوس أنجلوس في المركز الرابع ضمن القائمة الإجمالية، بمدة تبلغ 17 ساعة و20 دقيقة، تلتها رحلة دبي إلى هيوستن بواقع 17 ساعة، ثم دبي إلى سان فرانسيسكو بمدة 16 ساعة و45 دقيقة، فيما تستغرق رحلة العودة من سان فرانسيسكو إلى دبي 16 ساعة و5 دقائق.

وفي أمريكا الجنوبية، تستغرق رحلة طيران الإمارات المباشرة من دبي إلى ساو باولو البرازيلية 15 ساعة و30 دقيقة، وهي الوجهة الوحيدة التي تخدمها الناقلة بطائراتها العملاقة في القارة.

وتتساوى مدة الرحلات المباشرة من دبي إلى نيويورك وسيدني وتورونتو عند 14 ساعة و35 دقيقة لكل منها.

ميزة تنافسية

وتشكل طائرات «إيرباص A380» ركيزة رئيسة في استراتيجية طيران الإمارات التشغيلية على المسارات الطويلة ذات الكثافة العالية، إذ تتيح سعتها المقعدية الكبيرة نقل أعداد أكبر من المسافرين، وتحقيق الاستفادة المثلى من حقوق الإقلاع والهبوط في المطارات الدولية التي تواجه قيوداً على الطاقة الاستيعابية.

كما تستفيد الناقلة من حقوق الحرية الخامسة للنقل الجوي على بعض المسارات، بما يتيح لها نقل المسافرين بين كرايستشيرش وسيدني، وبين ميلانو ونيويورك، دون اشتراط مواصلة السفر إلى دبي أو الانطلاق منها، الأمر الذي يوسع نطاق الأسواق التي تخدمها الناقلة ويعزز فرص استغلال السعة المقعدية.

وتبرز المسارات الطويلة لطيران الإمارات أهمية الموقع الجغرافي لدبي بوصفها مركزاً عالمياً للسفر، وقدرتها على ربط الأسواق الآسيوية والأسترالية والأوروبية والأمريكية، بما يدعم مكانة الإمارة ضمن أبرز مراكز حركة الطيران الدولي.