لم تكن رحلة عائشة محمد سعيد الملا إلى عالم المال والأعمال والمناصب القيادية رحلة تقليدية، ولم تبدأ من مكاتب الإدارة أو قاعات مجالس الشركات، بل انطلقت من الأسرة، حيث اختارت أن تمنح أبناءها سنوات من عمرها، قبل أن تفتح فصلاً جديداً في حياتها، انتقلت خلاله إلى إدارة الاستثمارات العائلية، ثم العمل البرلماني، وصولاً إلى رئاسة مجلس سيدات أعمال الإمارات.

وبين هذه المحطات، تشكلت تجربة استثنائية لامرأة إماراتية استطاعت أن تجمع بين مسؤوليات الأسرة وطموحات الاستثمار والمشاركة في العمل الوطني، وأن تثبت أن النجاح لا يرتبط ببداية الطريق، وإنما بالقدرة على اغتنام الفرص وصناعة الأثر.

وفي تفاصيل هذه الرحلة، يحضر إرث والدها، رجل الأعمال والوزير الراحل محمد سعيد الملا، الذي كان بالنسبة إليها مدرسة مبكرة في الإدارة والقيادة وصناعة القرار. فمن مجالسه التي جمعت كبار التجار والشخصيات العامة، اكتسبت خبرات لم تمنحها إياها قاعات الدراسة وحدها، وتعلمت أن القيادة ليست منصباً، وأن نجاح المؤسسات يقوم على العمل الجماعي والرؤية بعيدة المدى والقدرة على الاستعداد لمختلف الاحتمالات.

وفي حوار موسع مع «البيان»، تفتح عائشة الملا صفحات من مسيرتها الشخصية والمهنية، وتستعيد ذكريات نشأتها في بيت جمع بين التجارة والعمل الحكومي، ودراستها العلوم السياسية في جامعة الإمارات، قبل انتقالها إلى إدارة أعمال العائلة عام 2014، ثم خوض تجربتها عضواً في المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر، وصولاً إلى مشاركاتها في المؤسسات والتحالفات الاقتصادية والبرلمانية الدولية.

وتكشف عائشة الملا عن محطات بارزة في تجربتها الاستثمارية، من بينها تضاعف القوة المالية لشركات العائلة خمس مرات خلال فترة مشاركتها وشقيقها سعيد الملا في إدارتها، كما تتحدث عن أهمية الحوكمة المؤسسية وإدارة المحافظ الاستثمارية والتخطيط لتعاقب الأجيال، باعتبارها ركائز أساسية لضمان استمرارية الشركات العائلية وتعزيز قدرتها على النمو ومواجهة المتغيرات الاقتصادية.

أما في موقعها رئيسةً لمجلس سيدات أعمال الإمارات، فتحمل الملا رؤية تتجاوز المفهوم التقليدي لتمكين المرأة اقتصادياً، لتضع نصب عينيها هدفاً أكثر طموحاً، يتمثل في الانتقال برائدات الأعمال المواطنات من تأسيس المشروعات المحلية إلى بناء شركات قادرة على الإنتاج والتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

وتكشف عن ارتفاع عضوية المجلس بنسبة 1060% خلال الفترة 2025–2026، إلى جانب مبادرات وشراكات تستهدف تأهيل سيدات الأعمال لدخول قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والصناعات الدوائية والأمن الغذائي.. وفيما يلي نص الحوار:

* هل يمكننا أن نتكلم عن البدايات؟

- البدايات تعود إلى سنوات الدراسة في جامعة الإمارات، حيث تخصصت في العلوم السياسية وكنت مهتمة بقضايا أمن الخليج، غير أن تخرجي لم يتبعه دخول مباشر إلى الحياة المهنية، إذ فضلت التفرغ لتربية الأبناء. لقد درست العلوم السياسية، لكنني لم أمارس العمل السياسي بعد تخرجي، حيث اخترت أن أكون في الصف الثاني، وأن أتفرغ لتربية أبنائي والاجتهاد معهم.

لكن لم يحُل انشغالي بالأسرة دون استمرار اهتمامي بالمعرفة والشأن العام، حتى بدأت المشاركة في إدارة أعمال العائلة في 2014، واستفدت من البيئة الاقتصادية التي نشأت فيها، ومن الخبرة التي اكتسبتها عبر متابعة أعمال الوالد وشقيقي سعيد الملا.

لقد كان والدي حريصاً على إشراك بناته في مجالس الإدارة، وقد بدأت عضواً في مجلس إدارة الشركة قبل أن أتولى في 2019 منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة. وقد دعمت هذه التجربة بمؤهلات مهنية في الحوكمة والامتثال والتحكيم التجاري، ما أتاح لي الجمع بين المعرفة الأكاديمية والممارسة العملية في إدارة المؤسسات.

* ما الأثر الذي تركه الوالد في حياتك العملية؟

- كان والدي «وزيراً في الصباح وتاجراً بعد الظهيرة»، وقد كنت قريبة منه منذ الطفولة وأحضر مجالسه وأستمع إلى أحاديث كبار التجار والشخصيات العامة، وهو ما أتاح لي التعرف مبكراً على طبيعة القرارات الاقتصادية وأهمية العلاقات المهنية.

لقد كنت قريبة من والدي ومستشارته الصغرى طوال حياتي. فمنذ الصغر، عندما تجلس مع كبار الرجال والتجار المعروفين وتستمع إلى أحاديثهم، فإن هذه الخبرات تتراكم لديك. وقد وجدت في قراءة الكتاب الذي يوثق سيرته فرصة لإعادة اكتشاف جوانب من تجربته، ولا سيما طريقته في إدارة مجالس الإدارة وتقدير مساهمة أعضائها.

كما احتلت القراءة مكانة مهمة في تكويني؛ فقد اهتمت بمتابعة مجلة «ذي إيكونوميست» وأعمال الطيب صالح وغازي القصيبي، فيما شجعني معالي أحمد حميد الطاير على مواصلة القراءة عندما دخلت المجلس الوطني الاتحادي.

* ماذا عن الأسرة؟

على الرغم من تنوع مسؤولياتي، إلا أنني أعتز بكوني «أم لسبع أسر إماراتية»، حيث أصبحت أستفيد من خبرات أبنائي ومعارفهم. وهنا أحب أن أقول إنه يجب تغيير النظرة السائدة تجاه الشباب، لأنهم يمتلكون إمكانات كبيرة، وبعضهم يتفوق في معارفه ومهاراته على الأجيال السابقة.

لذا أقترح أن يتولى أصحاب الخبرة إرشاد اثنين أو ثلاثة من الشباب، ونقل تجاربهم إليهم لمساعدتهم على تأسيس مشروعاتهم وتطوير مساراتهم المهنية.. فتوفير التوجيه المناسب يمكن أن يسهم في تحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة.

وهنا أستحضر عبارة قالها والدي الذي كان يعزو ما تحقق من نجاحات وإنجازات إلى «بركة الشيخ زايد»، في تعبير عن تقديره للمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وما أرساه من دعائم أتاحت لأبناء الإمارات فرص العمل والبناء والنجاح. وهي عبارة بقيت حاضرة في ذاكرتي، واختزلت بالنسبة لي جانباً من إرث الوالد وقيمه، لتظل «بركة الشيخ زايد» حاضرة في مسيرة الأجيال المتعاقبة من أبناء الإمارات.

* هل يمكن أن نعرف أكثر عن الحياة العملية والانتقال إلى عالم المال والأعمال؟

- انتقلت إلى المشاركة الفعلية في إدارة شركة «محمد سعيد الملا وأولاده»، حيث عملت، إلى جانب شقيقي سعيد، على تطوير الاستثمارات وتعزيز منظومة الإدارة المؤسسية. والحمد لله، القوة المالية للشركة أصبحت تعادل خمسة أمثال ما كانت عليه عند بداية مشاركتي أنا وأخي في إدارتها.

الآن أنا أشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الإدارة في شركات «محمد سعيد الملا وأولاده»، حيث تشمل مسؤولياتي الإشراف على ملفات الحوكمة المؤسسية والاستراتيجية وإدارة التعاقب الوظيفي، بما يدعم استمرارية الشركات العائلية ويعزز جاهزيتها للمستقبل.

ويضم مجلس إدارة شركة «محمد سعيد الملا وأولاده» خمسة أعضاء، جميعهم من المواطنين، فيما تتوزع أنشطتها بين المحافظ الاستثمارية المحلية والدولية والأصول التي تمتلكها، ومنها فندق «ريتز كارلتون» في منطقة جميرا بيتش ريزيدنس بدبي. وأنا لا أنظر إلى دور مجلس الإدارة باعتباره إدارة مباشرة للتفاصيل اليومية، بل مسؤولية عن رسم التوجهات الاستراتيجية ومتابعة الأداء والتأكد من ملاءمة القرارات للأهداف الموضوعة. فعلى سبيل المثال: لو تحدثنا عن إدارة المحافظ الاستثمارية، أحب أن أؤكد على أهمية المرونة، ومراجعة القرارات الاستثمارية فليس من الضروري الاستمرار في استثمار لمجرد اتخاذ قرار سابق بالدخول فيه ما دام لا يلبي العائد المتطلع إليه.

* ماذا يشكّل الانضمام إلى المجلس الوطني الاتحادي عام 2019؟

- لقد شكل انضمامي إلى المجلس محطة مهمة أعادتني إلى مجال دراستي الجامعية بعد سنوات من العمل في القطاع الخاص. لكن استعدادي لهذه التجربة كان قد بدأ قبل ذلك بسنوات عندما شاركت عام 2006 في برنامج تأهيلي نظمه الاتحاد النسائي العام لنحو 30 امرأة، بهدف إعداد المشاركات للعمل البرلماني. وخلال عضويتي في المجلس، شاركت في عدد من اللجان، وتوليت رئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في الدور الثالث للفصل التشريعي السابع عشر.

ومن القضايا التي عملنا عليها في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون موضوع التوجيه الأسري، كما شاركت كعضو ومقرر في لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بمناقشة موضوع منح الزواج، وقدمنا مقترحات توسيع الفحوص الطبية والجينية للمقبلين على الزواج. لقد منحني العمل البرلماني فرصة التعامل مع ملفات اجتماعية وتشريعية متنوعة، والتعرف إلى آليات دراسة القوانين والاستماع إلى المختصين.

* هل يمكن الحديث بالتفصيل عن طبيعة العمل البرلماني؟

- لم تقتصر مشاركتي البرلمانية على الجلسات واللجان المحلية، بل امتدت إلى تمثيل الدولة في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والمشاركة في فعاليات عقدت في الرباط ومراكش ولشبونة. لقد أتاحت لي هذه اللقاءات الاحتكاك بتجارب برلمانية مختلفة، والمشاركة في مناقشات دولية وسعت خبرتي في الحوار والتفاوض. ومن أبرز المحطات بالنسبة لي اختياري سفيرة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لدى مؤتمر الأطراف «COP28»، وهو تكليف أضاف إلى تجربتي في التمثيل الدولي.

ثم انتقلت لاحقاً إلى أدوار اقتصادية أكثر تخصصاً، إذ توليت رئاسة مجموعة عمل السياحة في تحالف سيدات أعمال دول «بريكس»، حيث ركزت على إبراز التجربة الإماراتية في قطاع السياحة، خصوصاً ما يتعلق بسلامة المرأة المسافرة ودور القطاع الخاص في دعم النشاط السياحي.

كما توليت رئاسة المجموعة الاستشارية المعنية بالمرأة في قطاع الأعمال التابعة لمجلس الأعمال الإماراتي السنغافوري، في إطار جهودي لتعزيز حضور المرأة في العلاقات الاقتصادية الدولية وتوسيع آفاق التعاون بين سيدات الأعمال في البلدين.

* ماذا عن مجلس سيدات أعمال الإمارات؟ وما هي أهدافكم؟

- نستهدف في المجلس الانتقال بالتمكين الاقتصادي للمرأة من توسيع المشاركة في قطاع الأعمال إلى تعزيز قدرتها على تأسيس الشركات وإدارة الاستثمارات والمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، حيث ترتكز هذه المرحلة على رؤية تسعى إلى تحويل المجلس إلى منصة وطنية فاعلة لصناعة الفرص الاقتصادية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وتأهيل جيل جديد من رائدات الأعمال القادرات على الإسهام في القطاعات المستقبلية للاقتصاد الإماراتي.

وقد حرصت منذ تولي رئاسة المجلس في دورته السابعة، والتي أعلن اتحاد غرف الإمارات تشكيلها في 28 أغسطس 2025، على تطوير منظومة العمل المؤسسي، وتوسيع نطاق المبادرات النوعية، وتعزيز التنسيق بين مجالس سيدات الأعمال على مستوى الدولة، بما يواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة ويعزز حضور المرأة الإماراتية في التنمية المستدامة.

ويستند هذا التوجه إلى إرث وطني ممتد من دعم وتمكين المرأة الإماراتية، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، التي أسهمت مبادراتها في ترسيخ مشاركة المرأة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

ويمثل تطوير العمل المؤسسي أحد أبرز ملامح المرحلة الجديدة، إذ ناقش المجلس خلال اجتماعه الأول في سبتمبر 2025 خطته الاستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة، إلى جانب نظامه الأساسي الجديد وتوزيع المسؤوليات وتشكيل اللجان المتخصصة.

وتركز الاستراتيجية على تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتطوير المهارات القيادية، وتوسيع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مع الاهتمام بالابتكار والاستدامة والتحول الرقمي. كما تستهدف ترسيخ دور المجلس بوصفه منصة وطنية تمثل مصالح سيدات الأعمال.

وفي أبريل 2026، أطلق المجلس مبادرة «تعزيز» لتنمية القدرات القيادية والمهنية لرائدات الأعمال، عبر برامج تدريبية متخصصة وجلسات إرشاد وتوجيه ونقل الخبرات وبناء الشراكات. وتستهدف المبادرة رفع الجاهزية الاستثمارية للمشروعات النسائية، وتحسين قدرتها على النمو والتوسع، وتعزيز التواصل بين عضوات المجلس والمجالس المحلية.

وتعكس المبادرة تحولاً مهماً نحو التمكين العملي القائم على المعرفة والمهارات، باعتبار أن استدامة المشروعات لا تتطلب التمويل وحده، وإنما تحتاج أيضاً إلى كفاءات إدارية وشبكات أعمال وقدرة على الوصول إلى الأسواق.

وشهدت المرحلة الجديدة توجهاً واضحاً نحو توسيع الحضور الدولي، إذ شارك المجلس في اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الياباني بطوكيو في سبتمبر 2025، حيث جرى بحث التعاون في الصناعة والطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتكنولوجيا. كما ترأست وفداً ضم 30 سيدة أعمال للمشاركة في منتدى صاحبات الأعمال الخليجيات السابع بالدوحة في نوفمبر 2025، بهدف تعزيز التعاون الاستثماري وتبادل الخبرات وتوسيع العلاقات الاقتصادية الخليجية.

* ما أولوياتكم في الدورة السابعة من المجلس؟

- في الدورة السابعة لمجلس سيدات أعمال الإمارات، الممتدة من 2025 إلى 2029، اتجهت أولوياتي إلى دعم الشركات النسائية القائمة ومساعدتها على تطوير قدراتها الاقتصادية. وهنا أحب أن أؤكد على أهمية التركيز على صاحبات المشروعات اللاتي يمتلكن خبرة تشغيلية تمتد إلى خمس سنوات أو أكثر، باعتبار أن هذه الشركات أصبحت أكثر استعداداً لدراسة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة.

ولا تقتصر عضوية المجلس على سيدات الأعمال في إمارة بعينها، بل تمتد إلى مختلف إمارات الدولة، ووجود عضوات من جنسيات أخرى. فبحسب التقرير المؤسسي للمجلس، ارتفع عدد العضوات من 5 إلى 58 عضوة خلال الفترة 2025–2026، بزيادة 53 عضوة ونمو بلغ 1060 %.

وشهد عام 2026 تنفيذ سبعة برامج ومبادرات، شملت التدريب التقني وتطوير المهارات الإدارية والحضور الإعلامي، إلى جانب مبادرة «إطلاق المنتج نحو الأسواق العالمية» التي أطلقها المجلس في مارس 2026، بهدف دعم توجه رائدات الأعمال نحو توسيع حضور منتجاتهن خارج الدولة.

وبالنسبة لأولويات المرحلة المقبلة أضع في مقدمتها الانتقال من توفير فرص التواصل والتعارف إلى مساعدة العضوات على الاستفادة الاقتصادية من تلك العلاقات، بما يسهم في بناء شركات أكثر قدرة على المنافسة.

* ماذا عن الشراكات الاقتصادية التي أبرمها المجلس؟

- أبرم المجلس ست مذكرات تفاهم وتعاون، خمس منها محلية وواحدة دولية، وفق التقرير المؤسسي. وشملت الجهات المحلية صندوق خليفة لتنمية المشاريع، وغرفة تجارة وصناعة أم القيوين، ومنصة سنطرة الإلكترونية، وشركة «نتورك إنترناشيونال»، وقمة AIM للاستثمار، فيما وقع المجلس مذكرة تعاون دولية مع المنظمة الروسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «أوبورا روسيا»، مع وجود خطط توقيع مذكرات تفاهم مستقبلية. وتعكس هذه الاتفاقيات تنوع الجهات التي يسعى المجلس إلى التعاون معها، من المؤسسات الداعمة للمشروعات إلى الجهات العاملة في الخدمات المالية والاستثمار.

وتتضمن أولويات المجلس حتى 2029 تحويل مخرجات الشراكات إلى فرص اقتصادية ملموسة، وتطوير مؤشرات لقياس أثر المبادرات على الشركات المستفيدة. وفي الوقت نفسه، يواصل المجلس العمل على توسيع قاعدة العضوية، واستقطاب رائدات أعمال يمتلكن مشروعات قابلة للنمو، مع تعزيز التعاون مع الجهات الاقتصادية والتقنية داخل الدولة وخارجها.

* كيف تعامل المجلس مع المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية خلال سنته الأولى؟

نجحنا في التعامل مع المتغيرات الدولية بمرونة، من خلال تسريع تنفيذ خطتنا الاستراتيجية، حيث قدمنا موعد تنظيم الملتقى الوطني الاقتصادي الأول للمرأة الإماراتية إلى السنة الأولى من الدورة الحالية، بدلاً من السنة الثانية كما كان مقرراً.

وأقيم الملتقى في أول سبتمبر 2026 بمقر غرفة تجارة وصناعة أم القيوين برعاية الشيخة سمية بنت صقر القاسمي، الرئيسة الفخرية لمجلس سيدات أعمال أم القيوين، وشكل منصة وطنية جمعت القيادات الاقتصادية وصناع القرار ورائدات الأعمال لتعزيز الشراكات وفتح فرص جديدة للنمو والتوسع.

وأعتبر أن نجاح الملتقى، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع المنظمة الروسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة «أوبورا روسيا» خلال منتدى سانت بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي، يمثلان أبرز إنجازين حققناهما خلال السنة الأولى، وقد تجاوزنا بهما توقعاتنا من حيث سرعة التنفيذ وتحقيق المستهدفات.

*ماذا عن جانب بناء القدرات والذكاء الاصطناعي؟

هناك 40 سيدة استفدن من المستوى الأول لبرامج التدريب على الذكاء الاصطناعي التي نظمها المجلس في أبوظبي وعجمان بدعم من صندوق خليفة لتنمية المشاريع. وتركز هذه البرامج على تعريف رائدات الأعمال بالتطبيقات العملية للتقنيات الحديثة، وإمكانية توظيفها في إدارة الشركات وتحسين الإنتاجية وتطوير أساليب العمل.

إن المجلس يستعد لإطلاق المستوى التدريبي الثاني، بما يتيح للمشاركات الانتقال إلى مهارات أكثر تقدماً. ولا تنحصر جهود التأهيل في الذكاء الاصطناعي، إذ شملت مبادرات المجلس خلال 2026 ورشاً في إدارة السمعة والحضور الإعلامي المؤثر، إلى جانب التدريب على هندسة الأوامر للشركات الناشئة، بما يعزز قدرة صاحبات المشروعات على الاستفادة من الأدوات الرقمية في تطوير أعمالهن.

وتبرز أهمية هذه البرامج في مساعدة رائدات الأعمال على اكتساب مهارات تتناسب مع التحولات التي تشهدها بيئة الأعمال، مع التركيز على الانتقال من المعرفة النظرية إلى الاستخدام العملي للتقنيات الحديثة.

* ماذا عن مساعي توسيع الحضور الخارجي؟

- هناك برنامج استكشاف بيئة الأعمال في الصين، والذي نظم بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2026. وقد شمل البرنامج أربع مدن صينية، من بكين إلى شنغهاي، وأتاح للمشاركات زيارة شركات ومصانع والاطلاع على فرص التعاون والتعرف إلى طبيعة السوق الصينية.

وامتد الحضور الدولي للمجلس خلال العام الجاري إلى روسيا، من خلال المشاركة في منتدى كازان الاقتصادي الدولي «روسيا والعالم الإسلامي» في مايو، ومنتدى سانت بطرسبيرغ الاقتصادي الدولي في يونيو، في إطار جهود توسيع العلاقات الاقتصادية واستكشاف الفرص المتاحة أمام سيدات الأعمال الإماراتيات.

إن هذه المشاركات وسيلة لاكتساب المعرفة العملية وبناء العلاقات، فالهدف الأبعد يتمثل في تطوير قدرة الشركات الإماراتية على إنتاج السلع والخدمات وتسويقها خارج الدولة.

وفي هذا الإطار، تبرز قطاعات الاستدامة والتصنيع الزراعي وسلاسل الإمداد والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والصناعات الدوائية ضمن المجالات التي ترى أنها توفر فرصاً واعدة للمرأة.

ونولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المرتبطة بالأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، لما تمثله من أهمية في تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير سلاسل التوريد. إن دخول هذه المجالات يتطلب اكتساب الخبرات والتخصص والاستفادة من الشراكات الدولية.