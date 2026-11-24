



أكد مسؤولون ورجال أعمال مشاركون في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا، أن المبادرات والبعثات التجارية التي تنظمها غرف دبي العالمية، تسهم في دعم توسع الشركات في الأسواق الدولية، وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري مع بولندا، وفتح قنوات جديدة للتواصل مع الشركاء التجاريين في الأسواق الأوروبية.



وأوضحوا، في تصريحات «للبيان»، أن الاجتماعات الثنائية، مع الشركات البولندية سيكون لها الدور في إتاحة الفرص لبحث شراكات جديدة في قطاعات الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، والإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، والعطور الفاخرة، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية.



وأشاروا إلى أن الشركات المشاركة تستهدف الاستفادة من هذه اللقاءات لتعزيز صادراتها، وتوسيع شبكات التوزيع، والوصول إلى شركاء جدد في بولندا، والأسواق الأوروبية المجاورة، إلى جانب بحث فرص التعاون في التصنيع وتطوير المنتجات وإقامة مشروعات مشتركة، وذلك انطلاقاً من دبي.



وأكدوا أن دبي توفر للشركات العاملة فيها قاعدة مهمة لإدارة عملياتها التجارية والتوسع الإقليمي والدولي، فيما تسهم مبادرات غرف دبي في تسهيل الوصول إلى الأسواق الخارجية، وربط الشركات بالمستوردين والموزعين والشركاء المحتملين، بما يدعم نمو أعمالها وتعزيز تنافسيتها.



فرصة مهمة

وقال باراس شاهدادبوري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نيكاي، إن مشاركة المجموعة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا تمثل فرصة مهمة لاستكشاف مجالات التعاون مع الشركات البولندية، والاستفادة من موقع بولندا بوصفها بوابة للوصول إلى أسواق أوروبا، ولا سيما دول أوروبا الشرقية.



وأشار إلى أن السوق البولندية، التي تضم نحو 40 مليون نسمة، تتمتع بفرص تجارية واعدة، وخصوصاً أن العديد من الشركات البولندية تمتلك شبكات توزيع ومتاجر تمتد إلى أسواق أوروبية أخرى، الأمر الذي يتيح للشركات العاملة في دبي الاستفادة من هذه الشراكات لتوسيع نطاق أعمالها والوصول إلى قاعدة أكبر من المستهلكين.

وأكد أن دبي استطاعت خلال العقود الماضية ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، يربط أسواق آسيا وأفريقيا ودول رابطة الدول المستقلة وأوروبا، مشيراً إلى أن المبادرات التي تنظمها غرف دبي تمثل امتداداً لهذا الدور من خلال دعم الشركات الراغبة في التوسع الخارجي.



التوسع

وأكد الدكتور بدر مرزوق، مؤسس علامة «غاف» الإماراتية للعطور الفاخرة، أن المشاركة في بعثة غرفة دبي العالمية إلى بولندا، تأتي ضمن خطط العلامة للتوسع في الأسواق الأوروبية، وبحث إقامة شراكات مع موزعين ومتاجر متخصصة في العطور الفاخرة، وخصوصاً في بولندا والمجر.



وقال إن العلامة، التي أُطلقت في يونيو 2026، تقدم 6 عطور حصرية مستوحاة من الثقافة والتراث الإماراتي، وتسعى إلى تعزيز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تقديم عطور قادرة على المنافسة مع العلامات الدولية في قطاع المنتجات الفاخرة.

وأوضح أن الشركة أمضت ثلاث سنوات في تطوير هوية العلامة ومنتجاتها، بالتعاون مع خبراء عطور وشركات متخصصة في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، مشيراً إلى أن العلامة استوحت هويتها من شجرة الغاف، الشجرة الوطنية لدولة الإمارات، إلى جانب عناصر من التراث والعمارة الإماراتية.



وأضاف: «الشركة تعمل على تطوير عطر مخصص للسوق البولندية، بالتعاون مع خبراء فرنسيين، ضمن خططها لدخول السوق من خلال موزعين متخصصين في العطور الراقية، مع المحافظة على مكانتها في قطاع المنتجات الفاخرة».

وأشاد بالدور الذي تقوم به غرف دبي في فتح قنوات جديدة أمام الشركات الإماراتية للوصول إلى الأسواق العالمية، مثمناً كذلك دعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة للعلامة خلال مراحل تأسيسها وتطويرها، سواء من خلال الدعم المالي أو المساندة الاستراتيجية.

وأكد أن الشركة تستهدف بناء حضور عالمي مستدام لعلامة إماراتية تعكس الهوية الوطنية، وتثبت قدرة المنتجات المحلية على المنافسة في الأسواق الدولية.



الإنتاج الزراعي

أكد تران فونغ لان، رئيس شركة «داني غرين ميدل إيست»، أن مشاركة الشركة في بعثة غرفة دبي العالمية، تتيح فرصة للتعريف بمنتجات المجموعة في قطاع الإنتاج الزراعي والصناعات الغذائية، وبحث التعاون مع المستوردين والموزعين في السوق البولندية.

وقال إن المجموعة، التي تمتلك أنشطة إنتاج وتصنيع في فيتنام، تسعى إلى توسيع انتشار منتجاتها في الأسواق العالمية، مستفيدة من الاجتماعات الثنائية التي تنظمها غرفة دبي العالمية للتواصل مع شركاء جدد، وبحث فرص تصدير المنتجات الزراعية والغذائية إلى بولندا والأسواق الأوروبية.

وأوضح أن المجموعة تركز على المنتجات الزراعية والغذائية، بما في ذلك المنتجات العضوية التي تستوفي معايير اعتماد دولية أمريكية ويابانية، إلى جانب المنتجات الغذائية المصنعة، مشيراً إلى أن المشاركة في البعثة التجارية تدعم جهود الشركة للتعريف بمنتجاتها وتعزيز حضورها في أسواق جديدة.



الاجتماعات الثنائية

وقال هارون أمجد بوتا، المدير العام لشركة «داني غرين ميدل إيست»، إن الشركة تستهدف من خلال مشاركتها في بعثة غرفة دبي العالمية، التوسع في تصدير منتجات القهوة والمشروبات والأغذية المعلبة، وإقامة شراكات مع شركات الاستيراد والتوزيع وسلاسل البيع بالتجزئة في بولندا.



وأوضح أن الشركة تسعى إلى الاستفادة من الاجتماعات الثنائية لبحث فرص توزيع منتجاتها في الأسواق الأوروبية، إلى جانب التعاون مع شركاء تجاريين لتطوير قنوات التوزيع، مشيراً إلى أن منتجات المجموعة تصل بالفعل إلى عدد من الأسواق الدولية، من بينها الولايات المتحدة وسنغافورة.



وتابع: تمثل دبي مركزاً مهماً لعمليات الشركة التجارية، حيث تستفيد من وجودها في الإمارة للوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب التوسع نحو الأسواق الأوروبية، مؤكداً أن البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية توفر فرصاً عملية للتواصل مع الشركات الأجنبية وبناء علاقات أعمال جديدة.

وأشار إلى أن الشركة تتطلع إلى تعزيز فرص تعاونها التجاري في بولندا، من أجل زيادة صادراتها وتوسيع حضورها الدولي.



تطوير

وأكد نهاد شاهين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إيفا باي لمستحضرات التجميل»، أن مشاركة الشركة في بعثة غرفة دبي العالمية، إلى بولندا تأتي ضمن خططها للتوسع الدولي، وبحث فرص التعاون مع الشركات الأوروبية في قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.



وأوضح أن الشركة تعمل على مسارين رئيسين، يتمثل الأول في تطوير وتصنيع منتجات التجميل والعناية الشخصية تحت علامتها التجارية، فيما يركز الثاني على استقطاب علامات تجارية أوروبية مبتكرة وتوزيعها في دولة الإمارات وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: تتطلع الشركة إلى تحويل الاجتماعات الثنائية التي تعقدها خلال البعثة التجارية إلى شراكات تجارية وصناعية مستدامة، تسهم في تبادل الخبرات وتطوير المنتجات وتوسيع قنوات التوزيع، بما يدعم نمو أعمالها في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن قطاع مستحضرات التجميل والعناية الشخصية الفاخرة يشهد فرصاً متنامية، مؤكداً أن دبي توفر بيئة جاذبة للشركات والعلامات التجارية العالمية، وتتيح فرصاً للتوسع في الأسواق الخارجية.

وقال إن أجندة دبي الاقتصادية D33 تسهم في تعزيز فرص النمو والتوسع الدولي، مشيراً إلى أن دبي لا تقتصر على كونها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، بل تمثل بوابة تتيح لرواد الأعمال والشركات العاملة فيها الوصول إلى الأسواق الدولية وتحويل خططهم إلى مشروعات وشراكات ناجحة.