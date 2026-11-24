يتجه الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة جديدة تتجاوز تقديم الإجابات والمعلومات، مع ظهور مساعدين رقميين قادرين على تنفيذ المهام اليومية نيابة عن المستخدمين، من حجز تذاكر الطيران والفنادق والمطاعم، إلى التسوق عبر الإنترنت وتنظيم المواعيد ومتابعة البريد الإلكتروني وإلغاء الاشتراكات واسترداد الأموال.

ويبرز المساعد الشخصي «إنستينكت» (Instinct) ضمن هذا التحول، بعدما قفز تقييم الشركة الأمريكية المطورة له إلى 10 مليارات دولار، عقب جمع مليار دولار في جولة تمويلية خلال سبتمبر 2026، لترتفع قيمتها أربعة أضعاف مقارنة بتقييمها السابق البالغ 2.5 مليار دولار.

ويتميز المساعد بقدرته على تنفيذ التعليمات بدلاً من الاكتفاء بالرد على الاستفسارات؛ إذ يتلقى طلبات المستخدم عبر الرسائل النصية أو تطبيق «واتساب»، ويتفاعل مع المواقع الإلكترونية والتطبيقات لإتمام الحجوزات والمشتريات والتواصل مع الشركات.

ورغم التقييم المرتفع، لا تزال الخدمة مجانية ومتاحة بنظام الدعوات فقط، دون فتح التسجيل للجمهور، وتتخذ الشركة من سان فرانسيسكو مقراً لها، ويقودها مؤسسها نوح شين، البالغ 23 عاماً، فيما تشير تقارير إلى أن فريق العمل يضم نحو 14 موظفاً.

وكشف مؤسس الشركة أن القيمة السنوية التقديرية للمعاملات المنفذة عبر المنصة تقترب من مليار دولار، تستحوذ خدمات السفر على نحو نصفها، في دلالة على الفرص التجارية التي تتيحها هذه التقنيات في قطاعات الحجوزات والتجارة الإلكترونية.

ويثير استخدام «إنستينكت» عبر «واتساب» تساؤلات بشأن خصوصية البيانات؛ إذ إن المحادثات مع وكلاء الذكاء الاصطناعي الخارجيين لا تتمتع بالحماية نفسها التي يوفرها التشفير التام بين الطرفين للمحادثات الشخصية، ويمكن للشركة المطورة معالجة الرسائل المرسلة إلى مساعدها. كما تتيح سياسة خصوصية «إنستينكت» استخدام بعض بيانات المستخدمين لتحسين نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها، مع إمكانية إيقاف ذلك من الإعدادات. وتزداد المخاطر عند ربط المساعد بالبريد الإلكتروني والحسابات المالية؛ ما يستدعي تجنب مشاركة المعلومات الحساسة، ومراجعة الصلاحيات الممنوحة للمساعد.