

تكثّف الناقلات الوطنية جهودها لاستقطاب الكفاءات من السوق المحلي والأسواق العالمية، استعداداً لمرحلة جديدة من النمو والتوسع، بالتزامن مع تسلّم طائرات جديدة وزيادة السعة المقعدية وتوسيع شبكات الوجهات. وبلغ إجمالي الفرص الوظيفية المعروضة عبر منصات التوظيف التابعة للناقلات الوطنية أكثر من 300 فرصة، موزعة على طيف واسع من التخصصات، تشمل الطيارين وأطقم الضيافة الجوية والهندسة والصيانة والشحن والخدمات الأرضية والتكنولوجيا.

ويعكس تنوّع الوظائف المطروحة اتساع نطاق احتياجات الناقلات الوطنية من الكوادر البشرية لمواكبة خططها التشغيلية خلال المرحلة المقبلة، سواء على مستوى تشغيل الطائرات الجديدة أو تعزيز حضورها في الأسواق الدولية، إلى جانب الاستثمار في الكفاءات المتخصصة في التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في مختلف قطاعات صناعة الطيران.

مجموعة الإمارات

تصدّرت مجموعة الإمارات، الناقلات الوطنية من حيث عدد الفرص الوظيفية المعروضة، بواقع 115 فرصة، شملت استقطاب قادة الطائرات ومساعدي الطيارين وأطقم الضيافة الجوية، إلى جانب مدرّبي هندسة الطائرات والكوادر المتخصصة في الصيانة والشحن وتقنية المعلومات.

وتبلغ قيمة الحزمة السنوية لقائد الطائرة في طيران الإمارات 1.18 مليون درهم، منها 575 ألف درهم أجراً نقدياً سنوياً، يشمل الراتب الأساسي وبدل ساعات الطيران، فيما تتضمن الحزمة الإجمالية مزايا السكن والنقل والتعليم والتأمين الطبي وتذاكر السفر ومساهمة الشركة في نظام الادخار التقاعدي.

وفي قطاع الضيافة الجوية، يبلغ متوسط أجر الموظفين الجدد في الدرجة السياحية 11244 درهماً شهرياً، بما يعادل نحو 135 ألف درهم سنوياً، فضلاً عن توفير السكن والمواصلات والمزايا المرتبطة بالسفر.

وتواصل المجموعة استقطاب الكفاءات الوطنية من خلال البرنامج الوطني لتدريب الطيارين، وبرنامج الحصول على رخصة مهندس صيانة الطائرات، وبرامج تدريب وتأهيل الخريجين.

وامتدت فرص التوظيف لدى المجموعة إلى عدد من الأسواق العالمية، شملت الولايات المتحدة والصين وألمانيا وسنغافورة وماليزيا والمغرب ومصر وفيتنام وفنلندا وبلجيكا وكوريا الجنوبية، وتنوعت بين إدارة عمليات الشحن والخدمات الأرضية والعمليات التجارية وخدمات المطارات.

العربية للطيران

طرحت مجموعة العربية للطيران أكثر من 111 فرصة وظيفية، استحوذ قطاع تقنية المعلومات والحلول الرقمية على النصيب الأكبر، تلاه قطاع الهندسة والصيانة، ثم الضيافة الجوية وخدمات المقصورة.

وتواصل المجموعة تنفيذ حملات التوظيف في الأسواق الخارجية، فيما تشمل الوظائف المطروحة في الشارقة تخصصات هندسة وصيانة الطائرات وتخطيط عمليات الصيانة وتأهيل المهندسين الخريجين.

الاتحاد للطيران

عرضت الاتحاد للطيران 72 فرصة وظيفية في أبوظبي وعدد من محطاتها الدولية، شملت الضيافة الجوية والعمليات التشغيلية وإدارة الموارد البشرية والتكنولوجيا وتحليل البيانات والمبيعات، فضلاً عن وظائف مخصصة للمواطنين.

واستحوذ قطاع الشحن الجوي على جانب بارز من الوظائف المطروحة في الأسواق الخارجية، ولا سيما في الصين والولايات المتحدة وإندونيسيا، إلى جانب فرص في إدارة المطارات والمبيعات التجارية وخدمة العملاء في عدد من الأسواق الآسيوية والأوروبية والأفريقية.

ويواكب استقطاب هذه الكفاءات خطط الناقلة الرامية إلى زيادة حجم أسطولها وتوسيع شبكة وجهاتها الدولية وتعزيز قدراتها التشغيلية والتجارية.

فلاي دبي

من جانبها، طرحت فلاي دبي ستة من الفرص عبر منصتها للتوظيف، شملت إدارة عمليات الشحن، وتخطيط جداول الرحلات، والأنظمة الهندسية، والمشتريات، وإدارة موارد تقنية المعلومات، والتدقيق الداخلي.

وتكتسب هذه التخصصات أهمية متزايدة في ظل توسّع عمليات الناقلة وانضمام طائرات جديدة إلى أسطولها، وما يتطلبه ذلك من تطوير منظومة تخطيط الرحلات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية وتعزيز الخدمات المساندة.