واصلت أسعار الذهب في الإمارات ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ صعد سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 3 دراهم، بنسبة 0.7 % مقارنة بأسعار أمس، ليصل إلى 437.75 درهماً، مقابل 434.75 درهماً، لترتفع مكاسبه منذ ختام تداولات الجمعة إلى 12.50 درهماً، بنسبة 2.9 %، بعد موجة من التراجعات الحادة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 22 إلى 405.25 دراهم، مقابل 402.50 درهم أمس، بزيادة 2.75 درهم، فيما سجل عيار 21 نحو 388.50 درهماً، وعيار 18 نحو 333 درهماً. في المقابل، استقر سعر غرام الفضة عند 4.99 دراهم، فيما بلغت الأونصة 155.23 درهماً.

عيار 24: 437.75 درهماً

عيار 22: 405.25 دراهم

عيار 21: 388.50 درهماً

عيار 18: 333.00 درهماً

الفضة

الغرام: 4.99 دراهم

الأونصة: 155.23 درهماً

الكيلوغرام: 4990.76 درهماً