



كشف عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن دبي استقطبت 9.68 ملايين زائر دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 2026، منهم 1.15 مليون زائر خلال أكتوبر وحده، مسجلة أعلى عدد شهري للزوار منذ فبراير الماضي، في مؤشر على تسارع وتيرة تعافي القطاع السياحي في الإمارة.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري الثاني مع الشركاء لعام 2026، الذي تنظمه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث استعرض كاظم مستجدات أداء القطاع السياحي والفندقي، ومؤشرات الطلب على السفر إلى دبي، وتطورات شبكة الربط الجوي، وآفاق النشاط السياحي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح كاظم أن أوروبا الغربية تصدرت الأسواق المصدرة للزوار إلى دبي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بنحو 1.827 مليون زائر، وبحصة بلغت 19 %، تلتها دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.65 مليون زائر، وجنوب آسيا بنحو 1.608 مليون زائر، بحصة 17 % لكل منهما.

وأشار إلى أن عدد الزوار من رابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية بلغ 1.365 مليون زائر، بحصة 14 %، فيما استقطبت دبي 980 ألف زائر من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحصة 10 %، و820 ألف زائر من شمال شرق وجنوب شرق آسيا، بحصة 8 %، و673 ألف زائر من الأمريكتين، بحصة 7 %، و562 ألف زائر من أفريقيا، بحصة 6 %، و198 ألف زائر من أستراليا ونيوزيلندا والمنطقة المحيطة بهما، بحصة 2 %.

القطاع الفندقي

ولفت كاظم إلى ارتفاع معدل الإشغال الفندقي في دبي إلى 71 % خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بـ36 % في مارس، بزيادة بلغت 35 نقطة مئوية، فيما سجلت المنشآت الفندقية 28 مليون ليلة غرف مشغولة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، في حين بلغ عدد الغرف الفندقية 151 ألف غرفة بنهاية أكتوبر. وأشار إلى أهمية الدور المتنامي للمقيمين في دعم الطلب على القطاع الفندقي، إذ ارتفع عدد تسجيلات دخول المقيمين إلى الفنادق بنسبة 26 % خلال أكتوبر والفترة المنقضية من نوفمبر، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وأضاف أن دبي استقبلت 1.13 مليون زائر من الخارج ممن قضوا ليلة واحدة على الأقل بغرض زيارة الأصدقاء والأقارب منذ بداية العام، منهم نحو 416.5 ألف زائر خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر.

ارتفاع مدة الإقامة

وأشار كاظم إلى تطور أنماط السفر والحجز لدى الزوار، إذ ارتفع متوسط مدة الإقامة في دبي بنسبة 27 % خلال الفترة من مايو إلى نوفمبر، ليصل إلى 10.3 أيام، مقارنة بـ8.1 أيام خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وأوضح أن 76 % من الحجوزات تتم خلال الأسابيع الستة السابقة لموعد السفر، مقارنة بـ67 % في عام 2025، فيما تقلص متوسط الفترة الفاصلة بين الحجز والسفر من 52 يوماً إلى 37 يوماً.

الربط الجوي

وأكد كاظم أهمية شبكة الربط الجوي العالمية لدبي في دعم تعافي القطاع السياحي، مشيراً إلى أن طيران الإمارات استعادت 97 % من شبكة وجهاتها، فيما استعادت فلاي دبي 81 % من شبكتها.

ولفت إلى أن دبي ارتبطت برحلات جوية مباشرة مع 235 مطاراً في 101 دولة حول العالم خلال سبتمبر الماضي، فيما بلغت السعة المقعدية 8.3 ملايين مقعد خلال الشهر، بما يعادل 82 % من مستويات سبتمبر 2025، مع توقعات بمواصلة حركة المسافرين تحسنها خلال الربع الأخير من العام الجاري، لتصل إلى نحو 80 % من مستويات الربع الرابع من العام الماضي.

مؤشرات الطلب

وكشف كاظم أن دبي جاءت ضمن أكثر 10 وجهات بحثاً للسفر خلال الربع الأول من عام 2027 في 75 سوقاً دولية مصدرة للسياح، بما يعكس استمرار جاذبية الإمارة ومؤشرات تحسن الطلب على زيارتها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى ارتفاع مؤشر الانطباع الإيجابي عن دبي من 91 نقطة في مارس إلى 96 نقطة، فيما ارتفع مؤشر التفكير في اختيار دبي وجهة للسفر من 83 إلى 90 نقطة، وصعد مؤشر البحث عن الرحلات الجوية إلى دبي من 56 إلى 83 نقطة، قياساً إلى مستويات الفترة المقابلة من عام 2025، التي تمثل 100 نقطة على مقياس التعافي.

وأكد كاظم أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها بين أبرز الوجهات السياحية العالمية، مستندة إلى نهج يقوم على المرونة وسرعة التكيف مع المتغيرات ومواصلة الإنجاز في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن رؤية القيادة الرشيدة تركز على عدم انتظار الظروف المثالية لتحقيق الإنجازات، ومواصلة العمل وتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار الكبرى والطموحات إلى واقع ملموس.