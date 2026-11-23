



دبي - محمد عباس وسامح الليثي

عزز سوق دبي المالي أداءه القوي خلال تداولات الاثنين، وجاء هذا الأداء متزامناً مع رفع «مورغان ستانلي» توصيته للأسهم الإماراتية ⁠إلى «زيادة الوزن» النسبي في المحافظ الاستثمارية من «وزن متساوٍ».

وحلّق مؤشر سوق دبي بأعلى مستوى منذ فبراير 2026، مرتفعاً بنسبة 1.3%، مسجلاً 6306.87 نقاط، رابحاً مكاسب جاوزت 5 مليارات درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع البنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.051 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة، وصولاً إلى 1.056 تريليون درهم.

وقاد سهما «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 31 سهماً في سوق دبي، ليقفز «دبي الإسلامي» بأكثر من 11%، مستحوذاً على النصيب الأكبر من السيولة بـ417.25 مليون درهم ليغلق عند 8.56 دراهم.

وصعدت أسهم دبي للتأمين 14.9% بالحد الأقصى، وأملاك للتمويل 13.1%، وسكون تكافل 9.7%، وديار للتطوير 6.7%، فيما انخفضت أسهم بنك الاستثمار 5%، ودبي للمرطبات 4.98%، والأغذية المتحدة 4.95%، وجي إف أتش 4.77%، ووطنية انترناشيونال 4%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية بنحو 42.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 15.2 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر 2.810 درهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 125 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 380.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 255.2 مليون درهم.



سوق أبوظبي

كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.12% إلى مستوى 9772.34 نقطة.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 99.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» جاذباً 72.7 مليون درهم.

وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أريد 5.14%، وبيورهيلث القابضة 4.9%، والإمارات للتنقل 3.5%، وأرام 3.16%، وأغذية 2.55%، وفي المقابل، تراجعت أسهم جي إف أتش 4.73%، وإي سفن - أذونات 4.68%، وأوراسكوم 4.66%، ودار التأمين 4%، وأم القيوين للاستثمارات 3.6%.



تقييمات دولية

وللمرة الثانية خلال أسبوع، تقوم مؤسسة مالية دولية برفع توصيتها للأسهم الإماراتية، إذ رفع «⁠مورغان ستانلي» توصيته للأسهم الإماراتية ⁠إلى «زيادة الوزن» النسبي في المحافظ الاستثمارية من «وزن متساوٍ»، مشيراً إلى دورة الاستثمار في أبوظبي والنمو القوي وتحسن نشاط السياحة في دبي.

وتستند النظرة المتفائلة لـ«مورغان ستانلي» تجاه سوق دبي المالي واقتصاد الإمارة إلى متانة الأسس الاقتصادية والتنوع الهيكلي الذي نجحت دبي في ترسيخه خلال السنوات الأخيرة، فبفضل مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)، رسّخت الإمارة مكانتها كمركز مالي وتجاري عالمي يستقطب رؤوس الأموال الأجنبية والمواهب والاستثمارات النوعية، ما انعكس مباشرة على زخم السيولة وتوسع القيمة السوقية للشركات المدرجة.

ويشكّل القطاع السياحي محركاً رئيساً لهذا النمو المتسارع، إذ تواصل دبي تسجيل أرقام قياسية في أعداد الزوار الدوليين ومعدلات الإشغال الفندقي، مدعومة ببنية تحتية عالمية المستوى، وشبكة طيران تربط الشرق بالغرب، وفعاليات اقتصادية وثقافية كبرى على مدار العام، هذا الانتعاش ينعكس إيجاباً على سلسلة واسعة من القطاعات المرتبطة، أبرزها الطيران، والضيافة، والتجزئة، والعقارات.

وعلى صعيد الأسهم، تتميز الشركات القيادية في دبي بقدرتها العالية على توليد التدفقات النقدية وتقديم توزيعات أرباح سخية ومستقرة، مع تقييمات جاذبة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

كذلك، رفع بنك «جي بي مورغان» توصيته بشأن الأسهم الإماراتية إلى «زيادة الوزن النسبي» بدلاً من «محايد»، في خطوة تعكس تحسن نظرته إلى آفاق السوق المحلي، وثقته بقدرة اقتصاد دولة الإمارات على الحفاظ على مرونته ومواصلة نشاطه.

وعدلت المؤسسة المالية الأمريكية توصيتها على مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الإماراتية، بما يعكس تقييماً أكثر إيجابية لفرص الاستثمار في السوق المحلي مقارنة بالأسواق الأخرى التي تدخل ضمن المؤشرات المرجعية التي يتابعها المستثمرون الدوليون.

وتشير التوصية إلى أن «جي بي مورغان» يرى في السوق الإماراتي فرصاً استثمارية تستحق زيادة الحصة المخصصة له ضمن المحافظ الاستثمارية، استناداً إلى تقييمه للمخاطر والفرص المتاحة.

واستند البنك في قراره إلى مرونة اقتصاد المنطقة، وفق ما أوردته «رويترز»، في إشارة إلى قدرة الاقتصادات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، على التعامل مع تداعيات التطورات الجيوسياسية ومواصلة النشاط الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين.

ويعكس رفع التوصية انتقال «جي بي مورغان» من موقف الحياد تجاه الأسهم الإماراتية إلى تفضيل زيادة وزنها النسبي في المحافظ الاستثمارية التي تقارن أداءها بمؤشر «إم إس سي آي».

ويعني ذلك أن البنك يرى أن تخصيص حصة أكبر للأسهم الإماراتية، مقارنة بوزنها في المؤشر المرجعي، بات خياراً مناسباً وفق تقديراته الحالية.

وتبرز أهمية هذه الخطوة في أنها تعكس نظرة مؤسسة مالية دولية كبرى إلى قدرة السوق الإماراتي على التعامل مع المتغيرات الإقليمية، وتؤكد حضوره ضمن خيارات المستثمرين الذين يعيدون تقييم توزيع استثماراتهم بين الأسواق الناشئة، كما أن تعديل التوصية يأتي في وقت تتباين فيه مستويات المخاطر والفرص بين أسواق المنطقة، ما يجعل مرونة الاقتصادات وقدرتها على استيعاب الصدمات من العوامل المؤثرة في قرارات تخصيص رؤوس الأموال.

ويضع رفع توصية الأسهم الإماراتية إلى «زيادة الوزن» السوق المحلي في موقع أكثر تفضيلاً ضمن التقييمات الجديدة للبنك، مستنداً إلى ما أشار إليه من مرونة اقتصادية في مواجهة التطورات الإقليمية.



الأسواق العربية

على مستوى البورصات العربية، شهدت أغلب المؤشرات ارتفاعاً في الأداء، إذ ارتفعت بورصتا قطر 0.76%، ومسقط 0.08%، فيما تراجع «تاسي» السعودي 0.23%، والكويتي 0.20%، والبحرين 0.17%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر بنسبة 1.45%.



السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.23% عند 9937 نقطة، وبلغت قيمة التداولات نحو 3.5 مليارات ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.5%، وهبط سهم جرير بنسبة 8% عند 15.68 ريالاً، وانخفضت أسهم إس تي سي واتحاد اتصالات وبنك البلاد ومصرف الإنماء وجبل عمر وإكسترا بنسب تراوحت بين 1 و5%.

في المقابل، ارتفع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1.9%، وسهم سابك للمغذيات بنسبة 1.5%، وقفز سهم معادن بنسبة 1.6%.



مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 75.266 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 3.996.811 تريليونات جنيه.

وزاد المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 1.44% ليغلق عند مستوى 50711 نقطة، فيما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بـ1.5% ليغلق عند مستوى 62718 نقطة، بينما قفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.42% ليغلق عند مستوى 23677 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 3.41% ليغلق عند مستوى 17098 نقطة، بينما صعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.81% ليغلق عند مستوى 22874 نقطة.



الأردن

وانخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.11% عند 3989 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 8.4 ملايين دينار، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.47 بالمئة، فيما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.01 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.01 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 25 شركة ارتفاعاً بأسعار أسهمها، و41 شركة أظهرت انخفاضاً بأسعار أسهمها.