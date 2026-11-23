افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، قمة «محور مستقبل التجارة» التي نظمتها المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» بمناسبة الذكرى 30 لتأسيسها، بالشراكة مع فوربس الشرق الأوسط، حيث جمعت القمة أكثر من 300 مشارك، من بينهم 27 متحدثاً، وبحضور كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى الدولة وقادة الشركات العالمية والمستثمرين والخبراء.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «جسّدت المنطقة الحرة بمطار دبي على مدى 30 عاماً رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، وأصبحت اليوم مقراً إقليمياً لنخبة من الشركات العالمية وأحد أبرز محركات نمو تجارة دبي غير النفطية».

وأضاف سموه: «نواصل، من خلال المناطق الاقتصادية التابعة لـ(دييز)، الاستثمار في تطوير البنية التحتية والخدمات التي تمكّن الشركات من إدارة عملياتها وتجارتها عبر القارات انطلاقاً من دبي، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، ويعزز دبي بين أبرز المدن الاقتصادية في العالم».

موطن للشركات

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد، على تويتر: «افتتحت قمة رابطة النمو المستقبلي، التي نظمتها المنطقة الحرة لمطار دبي (DAFZ) دافزا بالشراكة مع فوربس الشرق الأوسط، للاحتفال بالذكرى 30 لـ DAFZ. منذ تأسيسها، ساهمت DAFZ في تعزيز رؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لجعل دبي مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار. وبعد 3 عقود، أصبحت موطناً للعديد من الشركات الرائدة في العالم وحجر زاوية في تجارة دبي غير النفطية. من خلال هيئة المناطق الاقتصادية المتكاملة في دبي (DIEZ) ومناطقها الاقتصادية الثلاث، بما في ذلك DAFZ، نواصل الاستثمار في البنية التحتية والخدمات التي تمكن الشركات من العمل والتجارة عبر القارات من دبي. وبهذا نعزز جدول أعمال دبي الاقتصادي D33 ونعزز مكانة دبي بين المدن الاقتصادية الرائدة في العالم».

السياسات التجارية

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «إن الوزارة تعمل على تطوير منصة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف مساعدة المصدّرين والمستوردين على استشراف الاضطرابات في حركة التجارة العالمية، والتعامل معها بمرونة، إلى جانب تحديد فرص جديدة للنمو والتوسع في الأسواق الدولية».

وأوضح معاليه أن الإمارات تواصل العمل على توسيع وتنويع ممراتها التجارية البرية والبحرية والجوية، بالاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة وموقعها الاستراتيجي وشبكة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها مع أكثر من 40 دولة، بما يعزز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية، ويدعم انسيابية حركة التجارة، ويحد من الحواجز التجارية.

وأشار معالي الدكتور ثاني الزيودي إلى الدور المحوري الذي تؤديه المناطق الاقتصادية والحرة في تعزيز منظومة التجارة والاستثمار، ودعم نمو الصادرات وتنويع القاعدة الاقتصادية، لافتاً إلى أن إجمالي التجارة عبر سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» بلغ نحو 491 مليار درهم (133.7 مليار دولار) خلال 2025، محققاً نمواً 46 % مقارنة بـ2024، فيما تضاعفت قيمته 4 مرات مقارنة بعام 2020.

وأضاف أن الصادرات الإماراتية غير النفطية سجلت أداءً قياسياً خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، إذ ارتفعت 21.6 % إلى نحو 706 مليارات درهم (192 مليار دولار)، فيما ارتفعت حصتها من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية إلى 24 % مقارنة مع 21.7% خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بما يعكس تنامي تنافسية المنتجات الوطنية واتساع حضورها في الأسواق العالمية.

تسريع النمو

وأكد الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة»دييز«، دور المنطقة الحرة بمطار دبي في ترسيخ الإمارة مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار.

وقال:»تتجلى أهمية هذه المساهمة في نتائج أدائنا، إذ تجاوز حجم تجارة المنطقة الحرة بمطار دبي 479 مليار درهم 2025، تشكل 15.4% من تجارة دبي غير النفطية. ويعكس هذا الإنجاز 3 عقود من الاستثمار المستمر«.

وأضاف:»في ظل تطوّر سلاسل الإمداد العالمية، والتحوّلات التي تُحدثها التكنولوجيا في نماذج الأعمال، والدور المتنامي للاستدامة في توجيه القرارات الاستثمارية، بات من الضروري أن تُواصل المناطق الاقتصادية تطورها«، لافتاً إلى أن»دييز«تجمع من خلال المنطقة الحرة بمطار دبي وواحة دبي للسيليكون ودبي كوميرسيتي إمكانات متنوعة ومتكاملة في التجارة الدولية والتكنولوجيا والتجارة الرقمية، بما يوفّر للشركات بيئة متكاملة للتأسيس والابتكار والنمو.

وأشار إلى أن طموح السُلطة يتمثّل في البناء على إرث المنطقة الحرة بمطار دبي، وتعزيز دور»دييز«بوصفها منصة متكاملة للتجارة والاستثمار والابتكار، بما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات إلى دبي، وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وقال د. محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لـ «دييز»، في تصريحات على هامش «قمة محور مستقبل التجارة في دبي»: إن نتائج النصف الأول 2026 سجلت نمواً على مختلف الأصعدة، شمل أعداد الشركات العاملة ضمن مناطقها الاقتصادية، وعدد الموظفين، وحجم التجارة الخارجية، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مشيراً إلى استمرار الأداء الإيجابي خلال النصف الثاني، مع توقعات بألا يقل النمو عن مستويات النصف الأول.

وأوضح، أن المجموعة لم تعد تركز على استقطاب الشركات التجارية والتشغيلية فحسب، بل تتجه بصورة أكبر نحو الشركات التي تتخذ من دبي مركزاً لتطوير منتجاتها وتقنياتها، خصوصاً في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية والابتكار والبحث والتطوير، بما يتطلب توفير بيئة أعمال متخصصة تتجاوز البنية التحتية التقليدية.

وأشار الزرعوني، إلى أن المجموعة تعمل على استقطاب شركات ومراكز أبحاث وجامعات عالمية، بعد سلسلة زيارات واتصالات مع مؤسسات بحثية دولية وأكاديمية، تمهيداً للإعلان عن شراكات واتفاقيات جديدة خلال الفترة المقبلة.

3 مناطق متخصصة

وتدير «دييز» 3 مناطق اقتصادية رئيسية، لكل منها اختصاص استثماري مختلف؛ إذ تركز المنطقة الحرة بمطار دبي «دافز» على التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، فيما تتخصص «دبي كوميرسيتي» في التجارة الرقمية، بينما تركز واحة دبي للسيليكون على الابتكار والبحث والتطوير والتكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفي قطاع التجارة الرقمية، كشف الزرعوني، عن اكتمال الإشغالات للمرحلة الأولى من «دبي كوميرسيتي»، مشيراً إلى أن الطلب المتزايد دفع المجموعة إلى المضي في تطوير المرحلة الثانية، التي تنقسم إلى جزأين، أحدهما يقترب من التسليم، مع تسجيل حجوزات من شركات قبل اكتمال المباني، وتوقعات بوصول نسبة الإشغال إلى مستويات مرتفعة عند استلامها.

وأضاف أن الجزء الأخير من المرحلة الثانية مقرر تسليمه خلال الربع الأخير من 2028، في ظل الطلب اللافت على المساحات المخصصة لشركات التجارة الرقمية.

النمو والابتكار

واستعرضت آمنة راشد لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة بمطار دبي»دافز«، في كلمة بعنوان»بناء المرحلة المقبلة من التجارة العالمية: رؤية دافز لما بعد 30 عاماً«، توجّهات المنطقة الحرة وأولوياتها المستقبلية لتعزيز دورها في التجارة العالمية.

وقالت:»اليوم، يضم مجتمع أعمالنا أكثر من 3300 شركة، من بينها أكثر من 600 شركة متعددة الجنسيات تتّخذ من «دافز» مقراً إقليمياً لها«، مشيرةً إلى أن الثقة التي اكتسبتها المنطقة الحرة من خلال علاقاتها المباشرة مع الشركات وسرعة الاستجابة لاحتياجاتها والوفاء بالتزاماتها، لا تزال أساساً لمسيرتها بعد ثلاثة عقود من تأسيسها.

وأضافت:»ومع انتقالنا إلى مرحلة تتجاوز سنواتنا الثلاثين الأولى، تتمثّل أولويتنا في ضمان مواصلة «دافز» التطور بما يواكب هذه التحوّلات، من خلال الحفاظ على قُربنا من شركائنا، وفهم احتياجاتهم المتغيّرة، وتوفير بيئة تُتيح لهم النمو والابتكار والمنافسة عالمياً«.

وأكدت لوتاه أن رؤية»دافز«للمرحلة المقبلة تستند إلى تعزيز العلاقات مع شركائها، وتقديم خدمات سريعة الاستجابة، وتحقيق قيمة مستدامة لمجتمع أعمالها على المدى الطويل، مع الاستفادة من القمة في تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون التي تُسهم في رسم ملامح مستقبل التجارة العالمية.

وأضافت آمنة لوتاه، مدير عام المنطقة الحرة في مطار دبي «دافز»: تسهم المنطقة «دافز» بنحو 15% من تجارة دبي غير النفطية، بقيمة 479 مليار درهم، مستندة إلى قاعدة تضم أكثر من 3100 شركة، بينها نحو 600 شركة عالمية اتخذت من الإمارة مقراً لأعمالها، في وقت تتجه فيه المنطقة إلى تعزيز استقطاب الاستثمارات ومواكبة التحولات في التجارة الرقمية وسلاسل الإمداد والذكاء الاصطناعي.

تمكين الشركات

وقالت خلود العميان، الرئيسة التنفيذية ورئيسة تحرير فوربس الشرق الأوسط:»نفخر بإطلاق هذه القمة بالتزامن مع الاحتفال بمرور 30 عاماً على تأسيس دافز، التي أسهمت على مدى 3 عقود في تمكين الشركات من تأسيس أعمالها وبناء شراكاتها والوصول إلى أسواق جديدة"، مؤكدة أن هذه المسيرة تعكس الرؤية القيادية التي رسخت مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال. وأضافت أن القمة تشكل منصة تجمع المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين لمناقشة مستقبل التجارة العالمية، واستشراف التحولات الاقتصادية، واستكشاف فرص النمو والتعاون انطلاقاً من دبي.