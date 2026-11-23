

كشفت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» عن مشاركتها في معرض «الخمسة الكبار العالمي 2026»، المقرر تنظيمه في مركز دبي التجاري العالمي، مستعرضةً منظومتها الصناعية وفرص النمو التي توفرها للشركات العاملة في قطاعات مواد البناء والحلول الهندسية والخدمات المرتبطة بالإنشاءات.

وتركز المشاركة على إبراز الفرص التي يتيحها النمو المتسارع للمشاريع العمرانية والتطوير العقاري والبنية التحتية في رأس الخيمة ودولة الإمارات، وما يصاحبه من زيادة الطلب على مواد البناء والمكونات الهندسية والصناعات المتخصصة، بما يعزز آفاق الاستثمار أمام الشركات العاملة في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التشييد.

وتستعرض «راكز» موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية الصناعية المتطورة، إلى جانب منظومة خدمات دعم الأعمال التي تتيح للشركات تأسيس أنشطتها وتوسيع عملياتها الإنتاجية والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتحتضن الهيئة مجموعة واسعة من الشركات العاملة في الصناعات المرتبطة بالبناء والتشييد، وغيرها من الصناعات المتخصصة، حيث تسهم هذه الشركات بقدراتها التصنيعية وحلولها المبتكرة في دعم سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات أسواق المنطقة.

ويعزز هذا التنوع الصناعي مكانة رأس الخيمة قاعدةً للتصنيع والتوريد، مدعوماً بالمناطق الصناعية المتخصصة التي توفر أراضي قابلة للتخصيص وفق احتياجات المستثمرين، ومنشآت إنتاجية ومستودعات ومرافق سكنية للعاملين، فضلاً عن سهولة الوصول إلى شبكات الطرق الرئيسية والموانئ الإقليمية، بما يدعم كفاءة العمليات اللوجستية ويسهّل حركة المواد والمنتجات إلى الأسواق المحلية والخارجية.

وأوضح رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، يمثّل معرض الخمسة الكبار العالمي منصة مهمة لاستعراض الفرص الواعدة التي يتيحها النمو المتواصل لقطاعَي البناء والصناعة في رأس الخيمة، وتسهم المشاريع الكبرى، مثل راك سنترال ووين جزيرة المرجان، إلى جانب العديد من المشاريع الأخرى، في تحفيز المزيد من التطوير العمراني في المناطق المحيطة بها، ما يعزز الطلب على مواد البناء والصناعات المتخصصة والخدمات المرتبطة بها. وأضاف: تواصل «راكز» تعزيز منظومة أعمال متكاملة تُمكّن المصنّعين والمورّدين ومقدّمي الخدمات من اغتنام هذه الفرص، وبناء شراكات فاعلة في القطاع، والمساهمة في دعم سلاسل الإمداد لقطاع البناء والتشييد على مستوى المنطقة.

وإلى جانب بنيتها التحتية الصناعية، تواصل «راكز» تطوير منظومة مرافقها التجارية ومشاريعها، من خلال «راك سنترال» ومجمع «تك فليكس»، بما يدعم توسع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، ويستقطب شرائح متنوعة من الشركات، كما توفر خدمات متكاملة تشمل إصدار التراخيص التجارية واختيار المنشآت المناسبة وإجراءات التأشيرات والمساعدة في استيفاء المتطلبات التنظيمية، إلى جانب خدمات القيمة المضافة التي تسهّل تأسيس الأعمال وتدعم احتياجاتها التشغيلية. وتعكس مشاركة «راكز» في المعرض توجهها نحو تعزيز التكامل بين القطاعين الصناعي والإنشائي، وترسيخ مكانة رأس الخيمة مركزاً تنافسياً للتصنيع والتجارة والاستثمار، والاستفادة من الفرص المتنامية التي يوفرها قطاع البناء والتشييد في المنطقة.