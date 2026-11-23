تستعد إمارة رأس الخيمة لاستضافة فعاليات «مهرجان قرية المطاعم»، الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، اعتباراً من الأول وحتى 31 ديسمبر 2026، في الواجهة البحرية بمركز المنار مول، بمشاركة 50 رائد أعمال، وسط توقعات باستقطاب نحو 500 ألف زائر، وتقديم جوائز ومكافآت بقيمة إجمالية تبلغ 150 ألف درهم، في مبادرة تستهدف دعم رواد الأعمال وتمكين أصحاب المشاريع الناشئة، وتعزيز فرص نمو وتوسع استثماراتهم في قطاع المأكولات والمشروبات.

وأكد الدكتور راشد خلفان النعيمي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار جهود الغرفة لتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتوفير منصات عملية تتيح لأصحاب المشاريع الوطنية والناشئة عرض منتجاتهم والتعريف بخدماتهم أمام الجمهور، بما يسهم في توسيع قاعدة عملائهم وفتح آفاق جديدة للنمو والتوسع. وأشار إلى أن «مهرجان قرية المطاعم» يمثل فرصة لدعم أعضاء مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وتمكينهم من الاستفادة من التجارب المباشرة في إدارة المشاريع والتواصل مع المستهلكين، إلى جانب تعزيز حضور مشاريعهم في السوق المحلي، بما يدعم استدامتها ويرفع قدرتها على المنافسة. وأضاف: "يستهدف المهرجان استقطاب نحو 500 ألف زائر على مدار شهر كامل، بما يوفر للمشاريع المشاركة فرصة للوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، والترويج لمنتجاتها وخدماتها، فيما تبلغ قيمة الجوائز والمكافآت المخصصة للمشاركين 150 ألف درهم، في خطوة تحفيزية لتشجيع أصحاب المشاريع على الابتكار وتطوير منتجاتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة".

وأوضح النعيمي أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار توجهات غرفة رأس الخيمة لتوسيع المبادرات الداعمة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مساهمة رواد الأعمال في النشاط الاقتصادي المحلي، من خلال توفير منصات تسويقية وتفاعلية تسهم في تحويل الأفكار والمشاريع الناشئة إلى فرص استثمارية قابلة للنمو والتوسع.

وأشار إلى أن المهرجان يتميز بتنوع فعالياته العائلية والترفيهية، التي تستهدف توفير تجربة متكاملة للزوار من مختلف الفئات العمرية، تجمع بين خيارات المأكولات والمشروبات والأجواء التفاعلية والأنشطة الترفيهية، بما يعزز جاذبيته كوجهة مجتمعية تستقطب العائلات والزوار طوال فترة انعقاده، ويسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية في الواجهة البحرية بمنار مول.