23 % حصة البنوك الإسلامية من التمويلات المصرفية







رفعت البنوك الإسلامية إجمالي محفظة ممتلكاتها الاستثمارية متضمنة الأصول والاستثمارات المباشرة لما يتجاوز 1.2 تريليون درهم بنهاية شهر سبتمبر الماضي مواصلة الاحتفاظ بمرتبتها الثانية خليجياً من حيث حجم تلك الممتلكات، وفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن المصارف الخليجية.

وكشفت بيانات للمصرف المركزي أن أصول البنوك الإسلامية في الإمارات بمفردها قد حققت أكبر نسبة نمو في حجم الأصول بحوالي 18.1% خلال عام، مقابل 17.1% نسبة نمو أصول البنوك التجارية، وأضافت البنوك الإسلامية أكثر من 114 ملياراً كأصول جديدة خلال عام حتى سبتمبر الماضي، مقارنة بالرصيد التراكمي لحجم الأصول في نفس الفترة من عام 2025.

في المقابل، أوضحت بيانات المركزي أن الإمارات جاءت كثاني أكبر سوق خليجي في حجم أنشطة البنوك الإسلامية سواء على صعيد نشاط التمويلات الممنوحة للعملاء أو على صعيد رصيد الودائع، حيث بلغت حصة التمويلات من البنوك الإسلامية أكثر من 23% من إجمالي التمويلات الممنوحة من بنوك الدولة، بقيمة تجاوزت 105 مليارات درهم كتمويلات إضافية خلال عام حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وكان القطاع الخاص المحلي أكبر المستفيدين بنسبة توازي 63% من إجمالي الائتمان المصرفي الإسلامي المحلي، وحصل القطاع على تمويلات بقيمة 49 مليار درهم جديدة خلال عام من البنوك الإسلامية العاملة بالدولة ليرتفع رصيد ائتمانه من التراكمي ذي الطابع الإسلامي من رصيد تراكمي بلغ 349 مليار درهم سبتمبر 2025 إلى رصيد تراكمي بلغ 428 مليار درهم في سبتمبر المنقضي من 2026.

كما طال زخم النمو في الصيرفة الإسلامية أيضاً أنشطة الودائع لتختص بحصة 21% من إجمالي الودائع المصرفية بالإمارات.

وجاءت ودائع المصارف الإسلامية الأكثر نشاطاً في القطاع المصرفي المحلي مقارنة بحركة الودائع للبنوك التجارية وبمعدل نمو 12.5% بقيمة 85 مليار درهم ودائع جديدة مرتفعة من رصيد تراكمي بلغ 677 مليار درهم نهاية سبتمبر 2025 إلى 762 مليار درهم في نهاية سبتمبر 2026.

واستحوذت ودائع المقيمين على الحصة الأكبر بنسبة تتجاوز 98% من إجمالي الودائع بالبنوك الإسلامية في الدولة. وارتفع رصيدها التراكمي على أساس سنوي 12%، وبقيمة إضافية بلغت 68 مليار درهم إضافية من رصيد تراكمي بلغ 677 مليار درهم بنهاية سبتمبر العام الماضي إلى رصيد تراكمي بلغ 745 مليار درهم نهاية سبتمبر 2026.