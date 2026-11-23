

ارتفعت أسعار الذهب والفضة في الإمارات خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع بداية تداولات الأسبوع، إذ صعد سعر غرام الذهب عيار 24 بمقدار 9.50 دراهم، بنسبة 2.2 % مقارنة بختام تداولات الجمعة، ليصل إلى 434.75 درهماً، مقابل 425.25 درهماً، في ارتداد صعودي بعد موجة من التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية.

وارتفع سعر غرام الذهب عيار 22 إلى 402.50 درهم، مقابل 393.75 درهماً الجمعة، بزيادة 8.75 دراهم، فيما سجل عيار 21 نحو 386 درهماً، وعيار 18 نحو 330.75 درهماً. كما صعد سعر غرام الفضة إلى 4.99 دراهم، بزيادة نحو 2.5 %، فيما بلغت الأونصة 155.24 درهماً.



الذهب

عيار 24: 434.75 درهماً

عيار 22: 402.50 درهم

عيار 21: 386.00 درهماً

عيار 18: 330.75 درهماً



الفضة

الغرام: 4.99 دراهم

الأونصة: 155.24 درهماً

الكيلوغرام: 4991.08 درهماً