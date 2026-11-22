أكد استطلاع حديث لشركة «بيترهومز» استمرار الثقة بالاقتصاد وسوق العقارات في دبي، رغم التطورات الإقليمية، حيث أعرب 70 % من المشاركين عن ثقتهم بآفاق النمو الاقتصادي والعقاري للإمارة على المدى الطويل، فيما أكد 67 % أن ثقتهم بدبي ازدادت أو حافظت على مستوياتها عقب التطورات الإقليمية الأخيرة، بينما رأى 45 % أن هذه التطورات عززت ثقتهم بالإمارة وجهة للعيش والاستثمار.

وأظهر تقرير «مستقبل المعيشة 2026»، الصادر عن الشركة وحصلت «البيان» على نسخة منه، أن 69 % من المشاركين يعتزمون مواصلة الإقامة في دبي لمدة 10 سنوات إضافية على الأقل، مقارنة مع 59 % في استطلاع العام الماضي، بزيادة 10 نقاط مئوية، في مؤشر يعكس تنامي توجه السكان نحو الاستقرار طويل الأمد، وتعزيز ارتباطهم بالإمارة.

واستند التقرير إلى استطلاع شمل 1714 مقيماً في دبي، يمثلون 63 جنسية، خلال الفترة من 17 يونيو إلى 19 يوليو 2026، لرصد توجهاتهم بشأن الإقامة والاستثمار والتملك العقاري، وتوقعاتهم لمستقبل السوق السكنية.

وبحسب التقرير وصف 32 % من المشاركين ثقتهم بآفاق النمو الاقتصادي والعقاري في دبي بأنها مرتفعة جداً، فيما ارتفعت نسبة الراغبين في البقاء بالإمارة إلى 75 % بين المقيمين الذين أمضوا فيها أكثر من 10 سنوات، بما يعكس قوة جاذبية دبي وجهة للاستقرار، وبناء المستقبل.

وعلى صعيد التملك أظهر الاستطلاع أن 55 % من المستأجرين يخططون لشراء عقار سكني خلال السنوات الثلاث المقبلة، وهي النسبة نفسها المسجلة في 2025، رغم تراجع توقعات ارتفاع الأسعار، فيما لم يحسم 32 % قرارهم، وأكد 13 % عدم اعتزامهم الشراء خلال الفترة ذاتها.

ومن بين المشترين المحتملين يخطط 67 % للاعتماد على التمويل العقاري، مقابل 61 % في العام الماضي، بينما أشار 71 % إلى أن الرغبة في الإقامة طويلة الأمد تمثل دافعاً رئيسياً للشراء، مقارنة مع 52 % اعتبروا الفرص الاستثمارية عاملاً محفزاً. ولفت التقرير إلى أن الرغبة في التملك لا ترتبط بالضرورة بالتوقعات السعرية، إذ يعتزم 57 % من المستأجرين الذين يتوقعون انخفاض أسعار العقارات الشراء، مقابل 56 % ممن يتوقعون ارتفاعها.

ارتفاع التملك

وسجّلت نسبة مالكي المساكن بين المشاركين ارتفاعاً إلى 32 % في 2026، مقارنة مع 28 % في 2025 و23 % في 2024، بزيادة تسع نقاط مئوية خلال عامين، وأوضح التقرير أن الإقامة طويلة الأمد تمثل الدافع الأبرز لدى 75 % من المالكين، تليها الفرص الاستثمارية بنسبة 58 %، فيما أشار 13 % إلى المزايا المرتبطة بالتأشيرات والإقامة.

كما أفاد 70 % من المشاركين بأن المبادرات الحكومية أثرت في قراراتهم العقارية، واعتبرها 33 % عاملاً رئيسياً في اتخاذ تلك القرارات.

وعلى مستوى المكانة العالمية رأى 62 % أن دبي تنافس بالفعل أبرز الأسواق العقارية العالمية الراسخة، أو أنها ستصل إلى هذه المكانة خلال السنوات الخمس المقبلة، بواقع 18 % يرون أنها أصبحت منافساً بالفعل، و45 % يتوقعون بلوغها هذا المستوى خلال الفترة المقبلة.

ورصد التقرير تحولاً في تفضيلات المشترين نحو المساحات السكنية الأكبر، حيث ارتفعت نسبة الباحثين عن منازل التاون هاوس إلى 30 %، مقارنة مع 17 % في 2024، فيما تراجعت نسبة مفضلي الشقق إلى 41 % مقابل 54 % قبل عامين، كما ارتفعت نسبة المستأجرين الراغبين في شراء مساكن تضم أربع غرف نوم أو أكثر إلى 23 %، مقابل 15 % في 2025، بينما حافظت الوحدات المكونة من ثلاث غرف نوم على صدارة التفضيلات بنسبة 35 %.

وبرزت جودة البيئة السكنية عاملاً مؤثراً في قرارات الاختيار، إذ وضع 77 % من المشاركين المساحات الخضراء وسهولة المشي ضمن أولوياتهم عند تقييم المشاريع المستقبلية، مقابل 35 % أعطوا الأولوية لتقنيات المنازل الذكية.

الذكاء الاصطناعي

وفي مؤشر على التحول الرقمي في رحلة البحث عن العقارات أفاد 54 % من المشاركين باستخدام أداة واحدة على الأقل من أدوات الذكاء الاصطناعي أو الحلول الرقمية خلال البحث عن مسكن. ومع ذلك أكد 52 % من مستخدمي هذه الأدوات أنهم يفضلون الاستعانة بخبير بشري للتحقق من المعلومات، بما يعكس استمرار أهمية الاستشارات العقارية المتخصصة رغم تنامي الاعتماد على التكنولوجيا.

وقال ريتشارد وايند، الرئيس التنفيذي لشركة «بيترهومز»، إن ثقة السكان بدبي لا تتعارض مع توجههم إلى التريث في اتخاذ قرارات الشراء، موضحاً أن السوق شهد خلال العام الجاري مزيداً من الدراسة والتأني قبل اتخاذ القرارات العقارية، دون أن يعني ذلك تغير النظرة الإيجابية طويلة الأمد تجاه الإمارة.

وأظهر الاستطلاع أن 36 % لم يغيروا خططهم العقارية نتيجة التطورات الإقليمية، فيما أصبح 21 % أكثر تمسكاً بخططهم في دبي، وسرّع 10 % قراراتهم، مقابل 25 % أبطأوا قرارات الشراء أو أرجأوها، و8 % أعادوا تقييم خططهم.

وفي سوق الإيجارات توقع 66 % من المستأجرين استقرار الإيجارات أو انخفاضها عند التجديد، مقابل 34 % توقعوا زيادتها، في تحول مقارنة باستطلاع 2025، حين بلغت نسبة من توقعوا ارتفاع الإيجارات 64 %.

أبرز النتائج:

•%70 واثقون بمستقبل اقتصاد الإمارة وسوقها العقاري

•%69 يعتزمون مواصلة الإقامة في دبي 10 سنوات على الأقل

•%55 من المستأجرين يعتزمون شراء مساكن

•%62 يرون أن دبي تنافس الأسواق العقارية العالمية الكبرى

•%75 من المالكين اشتروا مساكنهم بهدف الإقامة طويلة الأمد

•%67 من المشترين المحتملين يخططون للاستعانة بالتمويل العقاري



